2019-01-31T23:28:37+03:00
Звезды

Ариадна Бажова-Гайдар: А мой внук - сын Егора - Павел Гайдар, который назван в честь Павла Бажова, пишет диссертацию о писателях Стругацких

Об этом дочь Великого писателя рассказала нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
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Ариадна Бажова-ГайдарАриадна Бажова-ГайдарФото: Александр ГАМОВ
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- Ариадна Павловна, в эти дни, когда отмечается 140-я годовщина со дня рождения Павла Петровича, я вспоминаю маленький деревянный домик - он находится совсем рядом со студенческим общежитием, что на улице Большакова, в Свердловске (ныне Екатеринбурге)

- Да...

Ариадна Бажова-Гайдар: Мы жили бедно, нечего было надеть, и папа мне говорил - дело не в том, что на голове, а в том, что - в голове

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- Когда я, студент-заочник журфака Уральского госуниверситета, приезжал на сессии - обязательно заходил в этот необычный музей...

- Вы знаете, Саша, этому мемориальному музею 50 лет. Мамочка моя была очень мужественным человеком, они вместе с внуком Никитой передали этот дом государству.

Это был, конечно, важный, трудный и решительный шаг - выйти из родного дома, где все привычно, где жизнь прошла. Но, тем не менее, они на это решились. Причём - передали со всем, что там было - и рукописи, и вещи, и мебель...

- Меня всегда поражало: идёшь - идёшь - асфальт, большие дома... И тут - раз: маленький деревянный домик, калитка, внутри - лавки тоже из дерева.

- Да - и сейчас этот дом, построенный в 1911-м, живёт... И недавно издана - при поддержке объединённого Музея писателей Урала и "Ельцин-центра" - очень хорошая книжка - "Письма Павла Петровича". Там собраны письма с 1911-го по 1950-й.

И вот из этих писем видно, что мой отец - человек всесторонне образованный, грамотный, прекрасно знающий Урал. Он, действительно, как краевед - ходил по старым уральским заводам... Отец родился в рабочем посёлке, как журналист работал в "Крестьянской газете", потом - в "Уральском рабочем"... Он знал Урал вдоль и поперёк.

Егор Гайдар под портретами знаменитых дедов - Павла Бажова и Аркадия Гайдара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Егор Гайдар под портретами знаменитых дедов - Павла Бажова и Аркадия ГайдараФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- И ещё - бывая в Свердловске, я проходил мимо памятника Павлу Петровичу Бажову, что на Плотинке.

- Да...

- Вот. Это любимое место встречи студентов со студентками...

- Причём - Саша - с давних пор, я это помню.

- Встречались, влюблялись... Скажите - а почему Павла Петровича Бажова до сих пор не только Урал помнит, а помнит Россия, помнят бывшие республики бывшего СССР?

- Вы знаете, наверное, потому, что он донёс до широких читательских масс особенности Урала, уральского характера, уральской природы.

Ведь сейчас Павел Бажов шагнул даже за пределы нашей страны - его издают в Англии, Германии, во Франции, в Китае, в Японии... Везде - "Малахитовая шкатулка" ("Уральские сказы".)

- А вот какие слова Павла Петровича вам запомнились на всю жизнь и которые помогают жить... Вот что вам такое в душу запало?

- Вы знаете, очень смешно... Когда в детстве моем... Семья жила очень трудно. Папу там исключили из партии, значит, у него не было работы. Мы жили на гроши.

- Это какие годы? 30-е?

- Да, 30-е. Ну, естественно, девочки вокруг меня - и одеты были лучше, и жили лучше. Немножко это меня огорчало. И как-то папа мне сказал: "Знаешь, дорогая моя, дело не в том, что на голове, а в том, что - в голове". Я как-то навсегда запомнила это.

И, надо сказать, что модницей я не стала. Хотя жизнь у меня, в общем-то, была и разнообразная, я имела возможности.

Тимур Гайдар, Ариадна Бажова-Гайдар, Егор Гайдар и его сын Петр. 1990-е годы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тимур Гайдар, Ариадна Бажова-Гайдар, Егор Гайдар и его сын Петр. 1990-е годыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Когда ещё вместе с Инной Руденко мы делали как-то большую публикацию в "Комсомолке" о Гайдарах и Бажовых, Инна Павловна такую мысль проводила: они все были - по одну сторону баррикад. Выходит, это было не совсем так?

- Да нет... Ну, почему же? По одну сторону! Ведь папа стал большевиком, и Аркадий Гайдар сражался за лучшую жизнь. Почему - разные? Каждый из них считал, что он - сражается за лучшую жизнь - для своего народа.

- И ещё у меня такой непростой вопрос... Вы - дочь Павла Бажова, были супругой, и теперь вдова, сына Аркадия Гайдара - Тимура Аркадьевича. И вот в вашей семье оба этих писателя - они всегда были и остаются - на равных. И портреты на одном уровне в квартире висят, и уважение к ним - одинаковое.

- И так было всегда.

- И я помню - как однажды Тимур Аркадьевич позвонил в "Комсомолку" нашему ответственному секретарю Игорю Коцу: "Вы не забудьте в газете отметить два юбилея - Гайдара и Бажова". А они же - и в календаре памятных дат - идут один за другим... Как вот вам это все удавалось?

- Во-первых, - чувство родства. Как я могла не относиться хорошо к родственникам моего мужа? Как мои дети могут относиться иначе к своим прадедам? Вот мои правнуки и правнучки тоже прекрасно знают, что Аркадий Петрович и Павел Петрович и все мы - родственники.

И вот самая младшая моя правнучкам - Людмила Бажова. А мой младший правнук - Артём Гайдар.

Ну, ведь переплетение семей - оно ведь складывалось годами. И у нас нет никакого различия между нами. Никакого... Одна большая семья.

- А потом ещё - ваш сын Егор Тимурович Гайдар - был женат на Марии - дочери одного из братьев - писателей Стругацких.

- Да - на дочери Аркадия Стругацкого. Мы приняли в свою семью и Стругацких тоже. (улыбается)

Сейчас вот младший внук мой - Павел Гайдар, сын Егора, который был назван в честь Павла Бажова, пишет диссертацию о творчестве писателей Стругацких...

ИСТОЧНИК KP.RU

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