Русский Рэмбо обречен проиграть

В предыдущей социальной притче главного мачо современного российского кино Быкова «Дурак» молодой сантехник обнаруживал трещину в несущей стене общаги, которую он обслуживал. Никого, кроме него, неизбежная катастрофа, конечно, не волновала — ни погрязшее в коррупции руководство, ни опустившийся (или опущенный, по мысли автора) народ, который по факту и убивал «дурака» - за то, что ему «больше всех нужно».

Есть свой «дурак» и в новом остросюжетном фильме Быкова - принципиальный рабочий завода железобетонных изделий по кличке Седой (Денис Шведов). В ответ на решение владельца завода (Андрей Смоляков) его обанкротить и разогнать всех рабочих, которым он и так по полгода не платит, Седой подбивает своих коллег по цеху взять олигарха в плен и потребовать за него огромный выкуп. Сказано - сделано, ведь Седой - опытный боец, прошедший не одну войну, о чем говорят предъявленные в сцене душа раны по всему его телу, а также вывернутый наизнанку, как у циклопа, глаз.

В прокат выходит драматический триллер «Завод» Юрия Быкова

Седой придумывает складный план, но, как обычно бывает в таких случаях, дело идет не по сценарию, так как в него вмешиваются вооруженная до зубов охрана олигарха и непонятно кем вызванный СОБР. После кровавой перестрелки и предательства одного из рабочих выясняется, что героя, которого в американском кино точно звали бы Рэмбо, на самом деле интересуют не деньги, а исключительно социальная справедливость. Он вызывает на место преступления журналистов и прокуроров, но система устроена так, что в одиночку ее не переломить. Любая система. Но американское кино производит на свет героев типа тех, кого играл Сталлоне, которые уверяли зрителя в том, что и один в поле воин. В российском кино вообще, и в кино Юрия Быкова в частности, в борьбе с системой можно только красиво (или не очень) отдать жизнь, передав бациллу несогласия и протеста … тем, кто верой и правдой ей служат. По нашим меркам, уже оптимистичный результат.

Русский Рэмбо обречен проигратьФото: кадр из фильма

«Завод» - кино чуть менее наивное, прямое и бесхитростное, чем «Дурак», хотя и наивности, и прямоты в нем тоже хватает. Время действия не названо: это то ли «лихие 90-е», то ли нулевые, то ли прямо сейчас - мрачный образ страны, где всегда идет дождь (как у Куросавы или в «7» Дэвида Финчера) и угрюмые небритые мужики из разных стай до сих пор стенка на стенку выясняют кому на Руси жить хорошо. Ответ при этом всем хорошо известен.