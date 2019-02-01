Ты обиделась, что ли?

Мужчина однажды спросил: почему женщины обижаются ни с того ни с сего? Бывает ведь - совершенно не на что обижаться. Слова ведь не сказал. А она вдруг в возмущении.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ НА ИСХОДЕ ВСТРЕЧИ

Или так. Расстались у метро в любви и с поцелуями, она улыбалась и обожала, а через несколько часов разлуки она вдруг не берет трубку или берет и разговаривает металлическим голосом. Ненавидит.

Почему? - спрашивает мужчина. Что произошло за то время, пока она ехала домой? Что он сделал не так? То есть не он. Его ведь там не было.

Хороший вопрос. Важный.

Во-первых. А почему это его там не было?

Может быть, она шла домой, одинокая, по гололеду, по морозу. И думала: почему он не рядом? И ужасно расстроилась. А потом вспомнила еще, что он сейчас на работу уехал, а там Даша, у которой ноги от ушей, которой он на 8 Марта мимозу купил. Зачем купил? Пусть бы ей парень ее покупал мимозу или папа. Даша. Он к Даше поехал, а ей, женщине его, приходится одной по гололеду… Дальше мысли могут обрушиться необузданным водопадом, и тогда женщина придет к тому, что милый ее - бабник и совершенно ее не уважает. Вжух!

Вот и включается металлический голос.

НЕ ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА?

Во-вторых. Она за это время могла посмотреть фильм, в котором идеальный герой, какой-нибудь Патрик Дэмпси с идеальными кудрями и бакенбардами, подарил любимой бриллианты и сказал, что готов потратить жизнь, чтобы сделать ее счастливой. Хм. Вжух!

А что говорил женщине ее милый, когда звал замуж? Он сказал: окей, твоя взяла, давай поженимся!

Или он вообще ничего не сказал, сказала она, а он кивнул и вздохнул.

Или он сказал нормально, но подарил цветы. Или ничего не подарил. И кудри у него не стрижены уже давно… Совсем не старается для своей женщины. Не уважает, наверное. Или все дело в Даше.

Н-н-на тебе металлическим голосом.

ПОДРУГИ ТАК КОВАРНЫ

В-третьих. Она могла поговорить с подругой. А это даже опаснее, чем посмотреть на идеальные бакенбарды Патрика Дэмпси. С подругой они могли оттолкнуться от «он раньше звонил три раза в день, а теперь пишет через день и фотки не лайкает» и через «на прошлой неделе за ужином он не встал на мою сторону, а поддержал свою змею-маму» прийти к «он алкоголик с неконтролируемой агрессией» и «пусть валит к своей Даше». И тогда - в черный список контактов тебя, даже свой металлический голос напрягать не буду.

НЕ ПОМНЮ ЧЕМ, НО ОН МЕНЯ ОСКОРБИЛ!

В-четвертых. Она могла обидеться на что-то еще во время встречи с мужчиной. Но в тот момент мужчина так нежно ее обнимал, был такой красивый и любимый, что портить момент не хотелось. А потом, в дороге, через какое-то время любовь отступила, и на холодную голову обрушилась мысль: «Он же меня оскорбил!» Поскольку в тот же момент, как осенило, ответить на оскорбление не удается, обида, как маленький комочек пыли под кроватью, растет не по дням, а по часам. И к моменту его звонка обида взрывается вулканом пассивной агрессии. «Ты спрашиваешь, что случилось? Ты серьезно не понимаешь? Нич-ч-чего!»

ДОШЛО КАК ДО ЖИРАФА

В-пятых. У человека бывает два типа реакции на нападение. Бежать (или драться) и замереть. С разговорами так же. Одни сразу реагируют на обидные слова - отвечают, ругаются, кричат, уходят, хлопнув дверью...

Но есть женщины, которые замирают. Женщины, которым все детство говорили, что их чувства - глупость. «Страшно тебе? Да глупости, здесь нечего бояться, ныряй с обрыва, как молодец Сашенька». Или так: «Обидно тебе, что Иннокентий за косичку дернул? Больно? Глупости! Ты все придумала. Тебе не больно, а он просто влюбился». Такая женщина не может сразу прочувствовать, что произошло. До нее как до жирафа долго доходит. Она услышала обидное, внутри что-то екнуло, что-то неприятное. Но мгновенно появилось сомнение. Может, глупости? Ничего обидного? Я все придумала? Он просто влюбился?

Она, конечно, уже взрослая. Но на принятие решения - обидеться или нет - все равно нужно время.

ПРИМЕТЫ

Как понять, что обиделась

- Металлический голос.

- Отводит взгляд.

- Не обнимает.

- Одета в самую страшную ­пижаму.

- В начале отношений может подойти к телефону и назвать вас неправильным именем. Ничего она не перепутала. Мстит.

- На сообщения не отвечает. На пылкие сообщения отвечает одной скупой скобочкой.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Дать поорать. Спросить, что случилось, только не между делом, наплевательски. И тем более не с раздражением. А очень заинтересованно. Взволнованно сдвинув брови. И без сарказма (боже упаси).

Лучше всего женщину где-то зафиксировать - обнять, преградить дорогу, посадить в машину (двери на замок).

«Я вижу, что обидел тебя. Я не хотел. Объясни мне, в чем я был не прав».

Слушать, кивать, обнять. И больше так не делать.