10 лет с Патриархом Кириллом: Чего вы о нем не знали

Все это время с ним работала спецкор «КП» Елена Чинкова, которая подготовила подборку малоизвестных историй из этого периода.

В пресс-пул новоизбранного предстоятеля РПЦ я попала в июле 2009 года. Патриарх собирался в свое первое после интронизации и самое масштабное турне по Украине в честь Крещения Руси, и я, новобранец отдела политики «КП», оказалась в вылетающем в Киев самолете. Первым делом выучила, как обращаться к Патриарху (Ваше Святейшество), и решила, что, кроме подготовки репортажей в номер, буду копить впечатления... За 10 лет их набралось немало.

1. Смертельные молнии и радуги на Украине

Раз все началось с незалежной, то первый эпизод будет о ней же. Против той поездки активно выступал экс-губернатор Ровенской области и близкий друг тогдашнего президента Виктора Ющенко Василий Червоний. Он угрожал, что Патриарх Кирилл появится в Ровно только через его труп. Так и получилось. Накануне приезда главы РПЦ этого товарища на рыбалке убило молнией. «Божья кара!» - говорили нам местные. А в день самого визита в городе был ливень, и с появлением гостя прямо над храмом появилась радуга.

2. Чуть не погибли в Антарктиде

Визит в гости к полярникам в 2016 году из-за опасений нелетной погоды до последнего держался в секрете. Добраться на станцию Беллинсгаузен нам действительно удалось только со второй попытки. Но не из-за ненастья. За полчаса до посадки маленький чилийский самолет повернул назад. Местная стюардесса врала нам про сильный ветер, а об истинной причине мы узнали гораздо позже.

- Буквально в мелкие кусочки разлетелось лобовое стекло кабины - оно двухслойное. Первый слой, который выдерживает наибольший удар, разлетелся, и пилот сказал, что это очень опасно и нужно возвращаться. Я предложил лететь на высоте 3 - 4 тысяч метров, чтобы в случае разгерметизации мы с вами остались живы, - рассказал нам только через несколько дней Патриарх. - Мы летели на высоте 9 тысяч метров. И там мало было бы шансов уцелеть. Но пилот сказал, что существует инструкция, по которой нельзя менять резко эшелон в таких условиях.

Мы позеленели и спросили: а зачем же было лететь во второй раз?

- Не в моем это характере, - ответил он.

А та стюардесса потом прямо в Антарктиде приняла православие.

3. Взял карту и облетел Чукотку

В 2016 году предстоятель РПЦ впервые в истории побывал и на Чукотке. Площади в вечной мерзлоте огромные - больше Франции, а вот по плотности населения - меньше только в Антарктиде (менее 0,1 человека на 1 кв. км). В кране нередко черная вода, привозные фрукты по 1000 рублей за кило... Передвигались мы на маленьком Ан-26, паромах, вездеходах. Сидя рядом с нами в самолете, Патриарх помечал на карте, куда еще нужно залететь. Горный поселок Эгвекинот, еще, еще. Командировка все растягивалась и растягивалась. Мы тихонько взроптали.

- Люди здесь никогда не видели Патриарха, как я могу их не навестить? - отрезал он.

4. Ходит быстрее молодых

В 2013 году все были в шоке, когда в жару он резво поднимался по Великой Китайской стене. И с молчаливым осуждением останавливается, поджидая молодую и запыхавшуюся свиту. А в 2018-м, в столетнюю годовщину расстрела царской семьи, после ночной службы на месте Ипатьевского дома стремительно прошел со стотысячной толпой 21 км до Ганиной Ямы.

- Это не крестный ход, а крестный бег, - скрипели мы и сходили с дистанции. А он прошел этот путь пешком всего за три с небольшим часа.

5. Побыл шахтером

Моя любимая фотография со Святейшим - в касках с фонариками, сделанная в шахте Кировского рудника АО «Апатит». На глубине 350 метров он изучал работу горняков. Очень дотошно.

- Поражаешься богатствам нашей страны, - говорил он мне потом, когда мы несколько минут ползли наверх в клети. - Если бы у нас весь бизнес был социально ориентированным, то тогда бы у России было бы другое лицо!

6. Отвечает на письма

- Ему присылают тысячи писем, каждое получает ответ из Патриархии - к этому Святейший очень требовательно относится. Наиболее важные и интересные он прочитывает лично, - рассказывал мне его пресс-секретарь иерей Александр Волков.

Одним из таких было письмо воспитанницы детдома Милы: «Помолитесь, чтобы и у меня появилась мама, только хорошая. Вы же Патриарх, и Бог слышит ваши молитвы». Святейший пригласил Милу на елку и нашел ей приемных родителей.

А переводчица из Сеула Ольга Хан попросила его дать ей благословение на брак с корейским волонтером: «Его тронула ваша открытость и душевность. Он сказал, что хочет верить в Бога и встретиться с вами лично». Патриарх пригласил пару в Москву и исполнил желание. Мне они сообщили, что потеряли работу - в Корее взять отгул на несколько дней означает добровольное увольнение. Но ни секунды об этом не жалели.

7. Игнорирует провокации

В поездках случаются и пакости.

Ющенко запрещает лететь Патриарху в Ровно - мол, будет теракт. Тот пересаживается в автомобиль. Вдоль маршрута расставлены раскольники и нацики с гадкими плакатами, а Патриарх останавливается общаться. Горе-пикетчики откидывают транспаранты и просят благословения.

В Лондоне пожарная сигнализация не дает ему вступить в ряды Королевского географического общества. Пожарные на месте, но скучают в машине. Патриарх проводит церемонию на улице, и на финальной фразе сирена умолкает, а пожарные уезжают.

В Софии высказывает президенту Болгарии все, что думает по поводу искажения истории освобождения этой страны от османского ига. Наш пул выставляют из резиденции, не дав дослушать. Но Святейший повторяет гневный спич под камеры уже в аэропорту.

8. Пожертвования вместо цветов

По праздникам Патриарха принято поздравлять букетами из белых роз. Но он эту традицию отменил, призвав вместо этого совершать пожертвования столичной Центральной клинической больнице Святителя Алексия. Здесь в том числе принимают больных без московской прописки и даже без документов. На цветочные деньги клиника теперь получает медоборудование.

Но в этот праздник я все-таки его ослушаюсь. Многая лета, Ваше Святейшество!