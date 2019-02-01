Дорогие мои парики

«Один в один» - адаптация мирового формата Your Face Sounds Familiar («Ваше лицо звучит знакомо»). В России оно стартовало в 2013 году на Первом канале, затем программа переехала на вторую кнопку. Сейчас стартует 5-й сезон, причем не самый обычный. Теперь в программе участвуют обычные люди. Правда, совсем уж рядовыми их тоже не назовешь. Многие из них, как говорится, широко известны в узких кругах. Это начинающие или малоизвестные артисты, для которых участие в популярном шоу - шанс засветиться в рейтинговой программе и заявить о себе. Хотя есть и представители обычных профессий: повар, врач-невролог, токарь 3-го разряда, политолог, юрист, автомеханик, кандидат в мастера спорта по фигурному катанию и даже мама в декрете. Возрастной разброс конкурсантов тоже впечатляет: от 19 до 58 лет.

Претендентов на победу будет 40, представляют они Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Архангельск и Магадан. Все они обладают сильными голосами, что немаловажно, ведь петь им придется вживую.

Что касается звезд, то им отвели роли наставников. В каждом выпуске примут участие 8 конкурсантов, и у каждого будет свой звездный учитель. Все наставники когда-то участвовали в шоу «Один в один».

- Я сначала, честно говоря, долгое время отказывалась, - призналась «КП» Анастасия Стоцкая. - Никогда не чувствовала себя человеком, который может кого-то чему-то научить. А потом я подумала: «Почему нет?». Я два раза была в этом шоу, и в принципе мне есть что рассказать. Хорошо, что формат решили немножечко видоизменить - сделали ставку на обычных людей. Хотя некоторых из них я даже знала раньше, с кем-то работала. Вчера, например, у нас был товарищ, с которым я играла в мюзикле «Зорро». А еще я видела здесь бывшего «фабриканта» Антона Зацепина...

Участники изобразят легенд нашей эстрады - Иосифа Кобзона и Людмилу Зыкину. Фото: Канал «Россия 1»

Помимо Стоцкой, в числе звездных наставников - Анжелика Агурбаш, Вадим Казаченко, Юлия Началова, Сергей Пенкин, Эвелина Блёданс, Виталий Гогунский и Ираклий Пирцхалава.

Отдельная история - выбор образа. Тут все решает жребий.

- В первой программе моим подопечным был молодой человек, который мечтал показать Фредди Меркьюри или Робби

Уильямса, они у него великолепно получаются, - рассказывает Анжелика Агурбаш. - Но ему пришлось показать Патрисию Каас!

Судить конкурсантов будут Марина Федункив, Тимур Родригез и Юрий Стоянов, компанию которым составит оперная певица Марина Мещерякова.

Оценивать участников будут по принципу «Евровидения»: в конце каждого выпуска жюри выставляет участникам баллы: от 4 до 12, за исключением 11. Затем друг за друга голосуют участники (в этот раз оценка будет от пары - конкурсанта и его наставника). Они могут подарить одному из своих коллег пятерку.

Ведущими в этом сезоне стали Александр Олешко и Игорь Верник.

«Один в один». По субботам со 2 февраля, 20.45, Россия 1.