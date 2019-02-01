Секси-волонтер: Вера Брежнева в стрингах собрала мусор на Мальдивах

Мальдивский отпуск Веры Брежневой выдался коротким, но насыщенным. Певица прилетела на экзотические острова всего на пять дней, но за это время успела не только позагорать и искупаться, но еще и провести экологическую акцию. О том, какое важное и полезное дело она сделала вместе со своими подругами, певица рассказала в Инстаграме.

Вера и ее приятельницы отправились на необитаемый остров, чтобы собрать мусор. Артистка решила показать фолловерам, какой вред наносит пластик мировому океану, и своим примером призвала поклонников заботиться о чистоте окружающей природы. Звезда сцены и ее подруги, одна из которых – модель Елена Перминова, собирали на берегу выброшенные морем на пляж пластиковые бутылки и другой мусор.

Брежнева решила показать, какой вред наносит пластик мировому океану. Фото: Инстаграм.

- Ух… Убрали остров! И это такой кайф, когда ты можешь сделать для планеты что-то полезное, - рассказала Брежнева на своей страничке. – И я очень рада неравнодушным сообщениям от своих друзей касательно этой проблемы.

Веру можно смело назвать самым сексуальным волонтером Мальдив: убирать мусор певица отправилась в черном купальнике с высоко вырезанными трусиками. Поверх купального костюма артистка накинула легкую белую рубашку. Полы блузки то и дело трепал легкий ветерок, обнажая ягодицы звезды. Видео сексуального купальника, полностью открывающего изящную «пятую точку» Брежневой, сняла одна из ее приятельниц. А Вера не поскромничала и опубликовала соблазнительное видео в Сториз.

Убирать мусор певица отправилась в черном купальнике с высоко вырезанными трусиками. Фото: Инстаграм.

На Мальдивах Вера то и дело меняет купальники, причем певица предпочитает вместо бикини носить закрытые модели. В ее Инстаграме появился еще один снимок Веры на пляже: певица позирует, сидя на шезлонге в купальнике оливкового цвета. Высоко вырезанные по бедрам купальные костюмы в стиле 90-х годов – главный тренд пляжной моды. Но позволить себе носить его могут только женщины с идеальной фигурой. И Брежнева – определенно одна из счастливых обладательниц «тела мечты».

Полы блузки то и дело трепал легкий ветерок, обнажая ягодицы звезды. Фото: Инстаграм.

Поклонники задаются вопросом: как муж певицы Константин Меладзе отпустил ее одну на тропический остров? Видимо, между супругами царит полное взаимопонимание, и композитор совершенно доверяет жене, спокойно позволив ей развлекаться в женской компании. К слову, совсем скоро, 3 февраля, Вера отметит день рождения – певице исполнится 37 лет. К этому времени артистка уже вернется домой к мужу, покинув солнечный остров.

Веру можно смело назвать самым сексуальным волонтером Мальдив. Фото: Инстаграм.

На Мальдивах Брежнева поселилась в роскошном пятизвездочном отеле Joali Maldives, стоимость вилл в котором начинается от 250 тысяч рублей за сутки. Как призналась артистка в Инстаграме, эту поездку она подарила себе сама. Возможно, этот презент Брежнева сделала сама себе именно ко дню рождения.

Вера на Мальдивах меняет купальники. Фото: Инстаграм.

- Я хотела попасть на эти острова много лет… И вот наконец-то появилась возможность - сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но, надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня, - написала Вера на своей страничке. – И пусть эти 5 дней здесь будут райскими.