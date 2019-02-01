В украинской колонии забили до смерти жителя Архангельской области

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть гражданина России в исправительной колонии №40 в городе Дрогобыч Львовской области Украины.

"28 декабря 2018 года в город Северодвинск Архангельской области с территории Украины доставлено тело гражданина России 45-летнего Валерия Иванова. Установлено, что смерть Иванова наступила 9 декабря 2018 года в исправительной колонии №40, расположенной в городе Дрогобыч Львовской области. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела. В связи с тем, что у органов предварительного следствия есть основания полагать, что смерть Иванова носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данному факту следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По информации украинских СМИ на Украине этот случай гибели осужденного получил большой резонанс. Была названа даже официальная причина смерти: несчастный случай, якобы осужденный на 12 лет за участие в боевых действиях на стороне "ДНР/ЛНР" Валерий Иванов случайно упал с лестницы, и при этом сломал четыре ребра и получил перелом основания черепа. При этом официальный Киев сделал прозрачный намек, что "россиянина неоднократно включали в список обмена пленными между Киевом и непризнанными республиками Донбасса, но его фамилию исключили из этого списка".

"В 2018 году Иванов также входил в список россиян, которых Украина готова обменять на заключенных в российских колониях, в том числе Олега Сенцова", - напоминает ряд изданий на Украине.

Похоже, что когда на Украине поняли, что выдачи Сенцова они не добьются, там стали просто убивать российских заключенных.

Отметим, что Сенцов был осужден на 20 лет за терроризм и совершение и подготовку диверсий в Крыму в 2015 году. В октябре 2017 года он был этапирован в исправительную колонию № 8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отметили в СК России.