2019-02-01T12:14:27+03:00
Происшествия

В украинской колонии забили до смерти жителя Архангельской области

Его тело доставили в Россию из исправительного учреждения Львовской области
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments4
По официальной версии, осужденный на 12 лет за участие в боевых действиях на стороне "ДНР/ЛНР" Валерий Иванов "случайно упал с лестницы".По официальной версии, осужденный на 12 лет за участие в боевых действиях на стороне "ДНР/ЛНР" Валерий Иванов "случайно упал с лестницы".
Изменить размер текста:

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть гражданина России в исправительной колонии №40 в городе Дрогобыч Львовской области Украины.

"28 декабря 2018 года в город Северодвинск Архангельской области с территории Украины доставлено тело гражданина России 45-летнего Валерия Иванова. Установлено, что смерть Иванова наступила 9 декабря 2018 года в исправительной колонии №40, расположенной в городе Дрогобыч Львовской области. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела. В связи с тем, что у органов предварительного следствия есть основания полагать, что смерть Иванова носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данному факту следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По информации украинских СМИ на Украине этот случай гибели осужденного получил большой резонанс. Была названа даже официальная причина смерти: несчастный случай, якобы осужденный на 12 лет за участие в боевых действиях на стороне "ДНР/ЛНР" Валерий Иванов случайно упал с лестницы, и при этом сломал четыре ребра и получил перелом основания черепа. При этом официальный Киев сделал прозрачный намек, что "россиянина неоднократно включали в список обмена пленными между Киевом и непризнанными республиками Донбасса, но его фамилию исключили из этого списка".

"В 2018 году Иванов также входил в список россиян, которых Украина готова обменять на заключенных в российских колониях, в том числе Олега Сенцова", - напоминает ряд изданий на Украине.

Похоже, что когда на Украине поняли, что выдачи Сенцова они не добьются, там стали просто убивать российских заключенных.

Отметим, что Сенцов был осужден на 20 лет за терроризм и совершение и подготовку диверсий в Крыму в 2015 году. В октябре 2017 года он был этапирован в исправительную колонию № 8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отметили в СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24
Mercedes уже не иностранец: в компании раскрыли дату выхода первого автомобиля российской сборки
В Москве скончался актер из фильма «Кин-дза-дза!» Игорь Кан
Песков заявил, что Россия не имеет отношения к продаже венесуэльского золота
Трамп потерял «невероятные» суммы за время президентства
Песков уверен, что США в ближайшие дни начнут процедуру выхода из ДРСМД
Работу губернаторов будут оценивать по долгам за коммуналку
За январь в Москве выпало более 160% месячной нормы осадков
Рябков: претензии к США начали формироваться еще на начальной стадии выполнения ДРСМД
МИД РФ предупредил находящихся в Мехико россиян об акциях протеста 2 февраля
«Клуб цел»: Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов заявил, что «Sexton» не пострадал при пожаре
У 27-этажного здания Гидропроекта под тяжестью снега рухнул козырек
Швеция выделила 6,5 миллионов евро на гуманитарную помощь Венесуэле
В США более 20 человек погибли из-за аномальных холодов
В США продолжает расти число жертв аномальных морозов
Суд арестовал отца сенатора Арушукова и еще четверых фигурантов уголовного дела
Загадочный древний мегаполис обнаружили в ЮАР
Из Третьяковской галереи уволили смотрительницу, из зала которой украли картину Куинджи
В Москве террористов ИГ* приговорили к 14 годам лишения свободы
На почетное место: украденную картину Куинджи вернули в Третьяковку
В январе больше всего взлетели цены на дополнительные товары на АЗС и в общепите
В центре Москвы задержали наркомана - "космонавта"
СКР возбудил уголовное дело по факту смерти россиянина в украинской тюрьме
Новый раунд торговых переговоров США с Китаем пройдет в феврале в Пекине
В Германии запретили совместную разработку с Украиной зенитно-ракетного комплекса
США добиваются, чтобы Пхеньян пустил инспекторов на ядерные объекты КНДР