10 причин посетить «Союзмультфильм» в Москве
Сколько времени нужно для создания одной серии мультфильма, почему в «Простоквашино» появилась новая героиня Вера Павловна и как оживляют анимационного героя прямо на экране? Ответы на все эти вопросы можно узнать непосредственно на студии «Союзмультфильм», которая недавно переехала в новое здание на улице Академика Королева. Попасть туда могут все желающие, записавшись заранее на экскурсию или мастер-классы. Корреспонденты «Комсомольской правды» уже побывали в стенах, где создают мультфильмы и называют 10 причин, почему туда нужно сходить всем.
1 причина.
Посетить музей с куклами из мультфильмов «38 попугаев», «Крокодил Гена» и других.
Здесь же можно узнать всю мультяшную историю «Союзмультфильма», которая началась 82 года назад. Расскажут, почему в 1936 году киностудия называлась «Союздетмультфильм», и как всего за два года (1967-1969) удалось создать так много шедевров, а именно мультики «Маугли», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну, погоди», «Бременские музыканты», «Винни-Пух». А также узнать о мультфильмах, о которых вы раньше почему-то не знали.
Герои любимого мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
2 причина.
Сходить на аллею героев мультфильмов, которая расположена возле входа.
Черепаха везет Львенка, на разных лавочках сидят Волк и Заяц из «Ну, погоди», Чебурашка и Крокодил Гена «играют на гармошке». И это не все персонажи, найдите своего любимого и сделайте с ним фото на память. Это бесплатно.
3 причина.
Вы можете первыми узнать, какие мультфильмы скоро выйдут в прокат.
Сейчас, например, в производстве находится порядка 10 анимационных сериалов, в их числе новые серии "Простоквашино", "Оранжевая корова", "Зебра в клеточку". Какие их ждут приключения, можно будет подсмотреть на больших планшетах, на которых художники ежедневно рисуют.
4 причина.
Посмотреть на анимационные техники - кукольное производство, пластилиновую анимацию, традиционную рисованную анимацию и 3D-анимацию.
А также узнать о новой технологии motion capture («захват/снятие движения»). Она дает возможность оцифровать движения человека-актера и построить трехмерную модель персонажа. Можно сказать, что актер оживляет своего анимационного героя прямо на экране. Первым проектом станет полнометражный анимационный фильм "Суворов".
Прообразы героев "Простоквашино".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
5 причина.
Узнать, какой мультфильм был признан «Лучшим анимационным фильмом всех времен и народов».
Подсказка – создан в 1975 году, а награду мультик заслужил спустя 28 лет.
6 причина.
Посетить «Союзмультклуб», где есть семь тематических зон
В их числе - площадка Бременских музыкантов, а еще мини-кинотеатр, театральные и кукольные представления, интерактивные спектакли с любимыми героями.
Попасть в студию смогут все желающие, записавшись заранее на экскурсию или мастер-классыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
7 причина.
Записаться в школу анимации для детей от 7 до 17 лет.
Можно пройти три курса «Мульт Start», «Мульт Пиксель», «Мульт Pro». Ребят научат работать на профессиональном оборудовании и специальных программах для съемок. Ученики смогут снять свой собственный мультик. Лучшие по результатам курсов смогут пройти поработать с профессионалами «Союзмультфильм» над действующими проектами.
8 причина.
Посетить мастер-классы по анимации, квесты, викторины и конкурсы.
Они позволят детям полностью окунуться в мир волшебства, сказки и даже перевоплотиться в любимого героя. Посещать экскурсию и мастер-классы можно группами, целым классом. Также их могут посетить взрослые.
Герои мультфильма "Варежка", появившегося в далеком 1967 году.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
9 причина.
Отметить День рождения прямо на студии «Союзмультфильм».
Зал красиво оформят, приготовят красивые приглашения для гостей, придумают игры и конкурсы, а также подготовят праздничное меню (пирожные, конфеты, фрукты) и большой торт, например, с Чебурашкой и Крокодилом Геной.
10 причина.
Посетить фирменный магазин
Здесь можно купить сувениры, игрушки и одежду с героями из любимых мультфильмов.
ГДЕ: Москва, улица Академика Королева, 21 стр.1. Ближайшая станция метро «Фонвизинская» или станция монорельса «Телецентр».
КОГДА: ежедневно с 10.00 до 20.00, нужна запись.
СТОИМОСТЬ: билеты от 500 рублей, подробности уточнять по телефону 8 (495) 30-800-30.
ИСТОЧНИК KP.RU