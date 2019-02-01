10 причин посетить «Союзмультфильм» в Москве

Сколько времени нужно для создания одной серии мультфильма, почему в «Простоквашино» появилась новая героиня Вера Павловна и как оживляют анимационного героя прямо на экране? Ответы на все эти вопросы можно узнать непосредственно на студии «Союзмультфильм», которая недавно переехала в новое здание на улице Академика Королева. Попасть туда могут все желающие, записавшись заранее на экскурсию или мастер-классы. Корреспонденты «Комсомольской правды» уже побывали в стенах, где создают мультфильмы и называют 10 причин, почему туда нужно сходить всем.

1 причина.

Посетить музей с куклами из мультфильмов «38 попугаев», «Крокодил Гена» и других.

Здесь же можно узнать всю мультяшную историю «Союзмультфильма», которая началась 82 года назад. Расскажут, почему в 1936 году киностудия называлась «Союздетмультфильм», и как всего за два года (1967-1969) удалось создать так много шедевров, а именно мультики «Маугли», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну, погоди», «Бременские музыканты», «Винни-Пух». А также узнать о мультфильмах, о которых вы раньше почему-то не знали.

Герои любимого мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

2 причина.

Сходить на аллею героев мультфильмов, которая расположена возле входа.

Черепаха везет Львенка, на разных лавочках сидят Волк и Заяц из «Ну, погоди», Чебурашка и Крокодил Гена «играют на гармошке». И это не все персонажи, найдите своего любимого и сделайте с ним фото на память. Это бесплатно.

3 причина.

Вы можете первыми узнать, какие мультфильмы скоро выйдут в прокат.

Сейчас, например, в производстве находится порядка 10 анимационных сериалов, в их числе новые серии "Простоквашино", "Оранжевая корова", "Зебра в клеточку". Какие их ждут приключения, можно будет подсмотреть на больших планшетах, на которых художники ежедневно рисуют.

4 причина.

Посмотреть на анимационные техники - кукольное производство, пластилиновую анимацию, традиционную рисованную анимацию и 3D-анимацию.

А также узнать о новой технологии motion capture («захват/снятие движения»). Она дает возможность оцифровать движения человека-актера и построить трехмерную модель персонажа. Можно сказать, что актер оживляет своего анимационного героя прямо на экране. Первым проектом станет полнометражный анимационный фильм "Суворов".

Прообразы героев "Простоквашино".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

5 причина.

Узнать, какой мультфильм был признан «Лучшим анимационным фильмом всех времен и народов».

Подсказка – создан в 1975 году, а награду мультик заслужил спустя 28 лет.

6 причина.

Посетить «Союзмультклуб», где есть семь тематических зон

В их числе - площадка Бременских музыкантов, а еще мини-кинотеатр, театральные и кукольные представления, интерактивные спектакли с любимыми героями.

Попасть в студию смогут все желающие, записавшись заранее на экскурсию или мастер-классыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

7 причина.

Записаться в школу анимации для детей от 7 до 17 лет.

Можно пройти три курса «Мульт Start», «Мульт Пиксель», «Мульт Pro». Ребят научат работать на профессиональном оборудовании и специальных программах для съемок. Ученики смогут снять свой собственный мультик. Лучшие по результатам курсов смогут пройти поработать с профессионалами «Союзмультфильм» над действующими проектами.

8 причина.

Посетить мастер-классы по анимации, квесты, викторины и конкурсы.

Они позволят детям полностью окунуться в мир волшебства, сказки и даже перевоплотиться в любимого героя. Посещать экскурсию и мастер-классы можно группами, целым классом. Также их могут посетить взрослые.

Герои мультфильма "Варежка", появившегося в далеком 1967 году.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

9 причина.

Отметить День рождения прямо на студии «Союзмультфильм».

Зал красиво оформят, приготовят красивые приглашения для гостей, придумают игры и конкурсы, а также подготовят праздничное меню (пирожные, конфеты, фрукты) и большой торт, например, с Чебурашкой и Крокодилом Геной.

10 причина.

Посетить фирменный магазин

Здесь можно купить сувениры, игрушки и одежду с героями из любимых мультфильмов.

ГДЕ: Москва, улица Академика Королева, 21 стр.1. Ближайшая станция метро «Фонвизинская» или станция монорельса «Телецентр».

КОГДА: ежедневно с 10.00 до 20.00, нужна запись.

СТОИМОСТЬ: билеты от 500 рублей, подробности уточнять по телефону 8 (495) 30-800-30.