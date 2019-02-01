Наталья Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка

Шесть лет назад Наталья Фатеева сломала шейку бедра, после была тяжелая операция, долгое восстановление, теперь актриса может передвигаться только по дому, за продуктами звезде советского кино ходит специально нанятая сиделка. Фатеева не общается с коллегами по кинематографическому цеху, почти прервали с ней общение и родные дети. Артистка не пускает их на порог своей пятикомнатной квартиры, и не отвечает на их звонки.

По словам близких, Фатеева не любила своих детей с самого их рождения. Она считает, что они только мешали ей строить актерскую карьеру. Сына Владимира от брака с режиссером Владимиром Басовым и дочку Наталью, которую родила от космонавта Бориса Егорова, воспитывали родители актрисы. Все свое детство они провели с бабушками. Более того, когда 16-летняя дочь актрисы забеременела, известная мама уговорила оставить ребенка в доме малютки. Мол, незачем в таком раннем возрасте ломать себе судьбы. Но тут вовремя спохватились родители несостоявшегося зятя Фатеевой и забрали малыша на воспитание. Прошло много лет, но внук актрисы ни разу не видел своей звездной бабушке, кроме как не телеэкране.

«Как ни грустно это осознавать, мы, дети и внуки Натальи Николаевны, не очень-то ее интересуем. Фатеевой никто не нужен. Она нас всех прогнала, — делился сын Фатеевой с представителями прессы. — И единственные живые существа, с которыми мать находит общий язык, — это бездомные кошки. Она варит для них огромные кастрюли супа, разливает по баночкам и разносит по помойкам».

Владимир Басов признавался, что его мама очень противоречивая натура.

"Говорит: «Животные лучше, чем люди. Я людей не люблю, а животных люблю». Вот и весь сказ.

Актер, кинорежиссер Владимир Павлович Басов (справа) с сыном Владимиром в 1983 году. Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС/.

Иногда завидую этим кошкам: я ни разу не удостаивался подобной бла­го­тво­ри­тель­но­сти. Как ни пытался, так и не смог ее понять, мать для меня человек-загадка, человек-памятник. Из черно-белого мрамора. Плюс-минус. Могла бросать трубки, когда звонил отец, а потом приезжать к нему и выносить судно. Помогает многим людям, устраивает их в больницу, участвует в ­каком-то благотворительном фонде. Но я ни разу не видел, чтобы она плакала. Всю жизнь вела себя так, что мне не приходило в голову подойти к ней, обнять и сказать: «Мама, я тебя люблю». Наверное, права Ярослава Турылева, муж которой работал художником-постановщиком на фильмах моего отца, она сказала мне как-то: «Ты родился сиротой», - добавляет сын актрисы.

Надо отметить, что личная жизнь одной из признанных красавиц советского кино так и не сложилась. Фатеева сравнивала браки с «советской пятилеткой»: по ее словам, она три года любила, два — терпела.

Напомним, Наталья Фатеева сходила под венец три раза. Первым мужем актрисы стал коллега по кино и театру Леонид Тарабаринов, но брак скоро рухнул.

Во второй раз она вышла замуж за с режиссера Владимиром Басовым, который был старше ее на 12 лет. Фатеева очень любила Басова и многое ему прощала, в том числе бесконечные загулы и измены. После развода режиссер делал все, чтобы актриса не снималась в кино. В третий раз артистка вышла замуж за космонавта Бориса Егорова. Но он вскоре закрутил роман с партнершой Фатеевой по съемочной площадке фильма «Три плюс два» Натальей Кустинской. Был скандал, Фатеева подала на развод. Егоров отсудил у Фатеевой квартиру, машину. Впоследствии Наталья Николаевна была вынуждена жить в коммуналке.