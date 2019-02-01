Сенатор Арашуков вложил в дизайнерский бизнес супруги миллионы, чтобы она стала светской львицей

Суд в Москве отправил в СИЗО на два месяца сенатора Рауфу Арашукову, которого задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации, его отца Рауля и двоюродного брата Руслана.

Обыски, которые прошли накануне по месту жительства обвиняемого в организации заказных убийств и преступного сообщества, показали, что жил сенатор на очень широкую ногу: дворцы в Карачаево-Черкесии, доллары из чистого золота, богатая коллекция оружия и автопарк машин, которому может позавидовать многие.

Также выяснилось, что у Рауфа есть вид на жительства ОАЭ, и не исключено, что жилплощадь на Персидском заливе. Ни в чем не отказывал он и супруге Аиде, которая пять лет назад решила стать модным дизайнером.

Модели на показе коллекции бренда Araida сезона осень/зима 2017. Фото araida.ru

Сын советника главы «Газпром межрегионгаз» полностью финансировал новое увлечение супруги. Она создала бренд Araida, который специализируется на производстве современной мусульманской одежды.

При этом, сама Аида-не дизайнер, и не имеет профильного образования, но наняла двух известных модельеров из ОАЭ, который проходили стажировку в Лондоне и Милане. Супруга сенатора подсчитала, что рынок продаж модной мусульманской одежды растет как никто другой, только в прошлом году в мире покупатели потратили 254 миллиарда долларов на красивую одежду, плюс, это позволит ей войти в светский мир Москвы. Кроме того, свои бренды мусульманской одежды есть у дочери Кадырова - Айшат, и у Айзы Джабраиловой. Ислаимизировать моду стало престижно.

Например, у бренда Rezeda Suleyman, основанного в 2011 году братом и сестрой Сулеймановыми, сейчас уже 19 магазинов и 38 шоу-румов. Или другой пример — созданный тогда же дом моды Сахеры Рахмани. Сейчас компания тоже выходит на федеральный уровень, а начинался бизнес с 1 млн руб., одолженных у отца — эмигранта из Ирана, выпускника Московского текстильного института. Но Арашуковой деньги ни у кого одолживать не надо было, все есть!

Для презентации новой коллекции в 2016 году Аида Арашукова арендовала Исторический дом Смирнова на Тверском бульваре. На минутку, аренда зала на вечер здесь стоит 490 тысяч рублей. Но зато на презентации был приглашен весь топ светской Москвы. Среди гостей отметилась Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Зара, Сати Казанова, другие звезды отечественного шоу-бизнеса и светские львицы, друзья мужа- сенатора.

На модных показах Арашуковой всегда хватало звездных гостей. На фото: Светлана Бондарчук, Любовь Орлова, Екатерина Одинцова и Ирина Чайковская. Фото araida.ru

В 2015 году показ капсульной коллекции скромных вечерних платьев для мусульманских женщин прошел в гостиничном комплексе Adijuh Palace в Карачаево-Черкесии. В дефиле принимала участие певица Зара. Поддержать Аиду Арашукову приехали телеведущая Эвелина Хромченко, Светлана Бондарчук и Ксения Чилингарова. А если видные эксперты моды посещают показ, значит, новичок признан как дизайнер.

Через год Аида Арашукова получает премию «Золотой домкрат» как лучший женский бренд- открытие года. А в прошлом году Аида Арашукова и ее марка одежды стали победителями окружного этапа Национальной премии «Бизнес-успех».

В 2019 году супруга задержанного сенатора планировала запустить франшизу и выйти на мировую арену. Должен был вот-вот открыться и бутик в Столешниковом переулке, самом известном и модном месте столицы, рядом с бутиком Dolce Gabbana и Givenchy. При том, что стоимость платьев коллекции мадам Арашуковой не была сильно высокой.

Так на сайтах-агрегаторах образцы под брендом Araida можно купить со скидкой за 5-7 тысяч рублей. Учитывая, что в бизнес были вложены миллионы рублей, окупиться при таких продажах и ценах он должен был ой! - как не скоро.

Сати Казанова и Наталья Медведева в платьях от Araida. Фото araida.ru

- Для того, чтобы в современных реалиях запустить новый бренд, разработать и отшить коллекцию, потратиться на рекламу и дистрибьюцию, потребуется от 50 миллионов рублей. Но скорей всего, больше. Но учитывая, что мусульманская мода – это все-таки достаточно узкий рынок сбыта, думаю, это была история не про прибыль, а про создание имиджа его владельцу, - говорит бизнес-консультант Александр Востров.

- Я присутствовала на Moscow fashion week в 2015 году, когда бренд Araida только представил свою первую коллекцию. И поверьте, там никто не экономил ни на дизайне, ни на фактурах. Для новых моделей были заказаны только итальянские ткани премиум-класса, да и модели, которые их представляли нанимались из лучших агентств Москвы. Очевидно, что бренд не испытывает проблем с деньгами, - рассказывает фешн- блогер Наталья Искандер. – И насколько я слышала это не единственный бизнес Аиды Арашуковой.

Говорят, супруга сенатора Арашукова является еще гендиректором спа-отеля с коллекцией ретроавтомобилей на малой родине Арашуковых - в ауле Хабез.

После того, как Аида узнала об аресте мужа, она закрыла свой аккаунт в инстаграме и повесила новый девиз:

«Оптимист видит удобную возможность в каждом бедствии; пессимист видит бедствие в каждой возможности»

Напомним, сенатора Арашукова арестовали по подозрению в двух убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Его отца Арашукова-старшего Следственный комитет считает организатором преступной группировки и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газрома».

Также по подозрению в участии в преступном сообществе до 30 марта арестованы гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов и заместитель руководителя АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов.

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