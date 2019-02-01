Рекордсмен мира по дайвингу нырнул под лед в Подмосковье

Габр совершил за свою карьеру около десяти тысяч погружений разной сложности в самых разных водоёмах – но среди этих десяти тысяч нет ни одного подлёдного. Для того, чтобы погрузиться под лёд Щёлковского доломитового карьера он и приехал в Россию. Собственно, и снег-то он увидел первый раз в своей жизни. А заодно и стал амбассадором выставки Moscow Dive Show-2019.

Габр - бывший военный офицер, сменивший военную форму на дайверский костюм. 18 сентября 2014 года, в Дахабе, он установил мировой рекорд погружения - 332.35 метра. Оно длилось 13 часов 50 минут, а команда дайв-инструкторов, врачей и техников, насчитывала 30 человек. 14 минут длился спуск Габра на рекордную глубину, а остальное время он поднимался наверх.

Глубже 240 метров вообще людей ныряло чуть больше, чем было на Луне. И не все смогли с этой глубины вернуться: несколько дайверов погибли, пытаясь побить рекорд. На сегодняшний день Габр - самый глубокий человек планеты.

Ахмед Габр готовится к уникальному погружению.Фото: Андрей Минаев

«Холодно. Очень холодно»

Но подлёдное погружение - штука сложная даже для такого матёрого спортсмена-рекордсмена, как Габр. Свои рекорды он в основном устанавливал в тёплых морях, а в Щёлковском карьере вода была всего 0 градусов. Если сидя на кромке льда Ахмед радостно улыбался и махал рукой журналистов, то когда через сорок минут поднялся обратно, на все расспросы мог ответить только: “Холодно, очень холодно”.

Несмотря на погоду и удалённость карьера, посмотреть на погружение рекордсмена и даже нырнуть вместе с ним приехали его российские поклонники. Двое из них даже участвовали в установке Габром ещё одного рекорда для книги Гиннеса - он собрал 614 дайверов, чтобы выйти на очистку участка акватории в Хургаде Между прочим этот рекорд Ахмед Габр считает куда более важным, чем его индивидуальное глубинное достижение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/689479" frameborder="0"></iframe> Египетский дайвер нырнул под лёд в Подмосковье.Чемпион мира по дайвингу прилетел в Россию, чтобы погрузиться на дно затопленного карьера в Щёлкове. Заодно впервые увидел снег!Андрей Минаев

В Москву Ахмед приехал не только для нового дайвинг-опыта, но и для того, чтобы помочь помириться туристическому бизнесу России и Египта. Известно, что Египет, несмотря на отсутствие прямых рейсов, по-прежнему остаётся любимейшим направлением россиян. Но их всё равно стало меньше, и для бюджета Египта это очень ощутимо.

Свои рекорды египетский дайвер устанавливал в тёплых морях, а в Щёлковском карьере вода была ледяной.Фото: Андрей Минаев

После погружения в Щёлковском карьере Габр пообещал, что будет продвигать и российский туризм во всём мире - да, наша страна не славится южными экзотическими морями, зато кроме погружений под лёд - чисто русской забавы, у нас есть крымский дайвинг на затонувшие корабли и погружения в северных морях, которые не уступают по красоте южным.

У России есть и свои мировые рекордсмены, правда, не в дайвинге, а фридайвинге - погружении на задержке дыхания. Россиянин Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд, опустившись на глубину в 130 метров без всякого акваланга, только набрав в грудь побольше воздуха. 2 февраля в субботу наш Молчанов и египтянин Габр сойдутся на сцене Moscow Dive Show-2019 в своеобразном баттле рекордсменов, споря о том, какой вид подводного спорта лучше.