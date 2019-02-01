Расплачиваясь наличными в кафе, мы вносим вклад в коррупцию

В 2018 году объем черной обналички сократился почти вдвое - с 326 млрд до 177 млрд руб. Такие цифры сообщает Центробанк. Радует и динамика сокращения фирм-однодневок, которые используют для вывода средств. Согласно данным ФНС, с 2011 по 2018 гг. их количество сократилось фактически в 6 раз – с 1,8 млн в 2011 году до 309,5 тыс. на июнь 2018 года. Но рынок черного нала, никем неучтенных денег, живет и здравствует.

Зачем нужен черный нал

Государевы люди вроде заинтересованы в борьбе с выводом средств за рубеж: эти деньги убегают не только из бюджета, но и от них лично. Не растет бюджет — не прибавляют зарплату. Но с другой стороны, личной заинтересованности в искоренении черного нала уже поменьше: чем будут давать взятки, если его совсем не станет?

Чиновники не стесняются брать и недвижимостью, и автомобилями, но наличные ближе к сердцу. Именно на коррупционные схемы - взятки, откаты – приходится основная доля теневого рынка. По сравнению с ним утаенные доходы самозанятых или зарплаты в конверте - капля в море.

По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, для некоторых отраслей российского бизнеса серые операции с потоками наличности имеют прямое отношение к осуществлению операционной деятельности. Они просто не работают по-другому.

Согласно информации президента Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василия Заблоцкого большой объем наличных расчетов остается в ритейле, малом и среднем бизнесе. А в связи с наступлением регуляторов на процесс теневого обналичивания, под удар неминуемо попадает и стройка. «Тут масштабные объемы серой наличности являются скорее традиционной составляющей ведения бизнеса», - говорит Покатович.

Наличные нужны застройщикам из-за низкой рентабельности стройки для подрядчиков, которые собственно и ведут строительство. «Этим людям нужно доплачивать сверху, иначе подрядчик будет нести убытки. Сейчас норма прибыли упала у подрядчиков до 8-12%. С учетом инфляции строители работают иногда в минус. Они даже не образуют юрлицо, просто берут бригаду. А бригада – это, соответственно, нал. Второй момент – это взятки, которые застройщики вынуждены давать, чтобы ускорить стройку и избежать всех этих немыслимых согласований и регламентов».

Причем в строительстве крутится далеко не самая большая доля наличности. В прошлом году ЦБ впервые озвучил свои оценки по отраслям, которые формируют наибольший спрос на «теневые финансовые услуги», где лидирующие позиции заняла оптово-розничная торговля и сфера услуг.

«Наибольшая часть наличных денежных средств находится в сфере b2c (розничные продажи, услуги), - соглашается с этими оценками заместитель председателя комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по учету, налоговому администрированию Сергей Зеленов.

Обеление или зачистка

Нельзя утверждать, что борьба за обеление рынка не ведется вовсе. По рассказу источника «КП», имеющего непосредственное отношение к услугам по обналичке, усилившееся давление он ощутил еще в 2014 году, с ужесточением антиотмывочного законодательства.

- Тогда на рынке начались маски-шоу, заниматься обналичкой стало просто опасно. Многие стали уходить из этого бизнеса, - вспоминает он.

Зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин заявил, что ставка за обналичивание в России выросла до 17%, в то время как ранее не достигала и 3%, поэтому этот бизнес стал нерентабельным.

- Могу сказать, что сейчас ставка превышает 20%, то есть на самом деле это очень выгодно. Дефицит наличных колоссальный, потому что рынок сжался, а спрос со стороны бизнеса на наличность не сократился, и даже вырос, - говорит источник «КП», имеющий непосредственное отношение к услуге обналичке.

- Несомненно, результаты обеления на сегодняшний момент есть, и они довольно существенные. Но вызваны они не стремлением к этому самих предпринимателей в связи с благоприятной экономической ситуацией, а результатом работы системы АСК НДС, - уверен Зеленов. Но, по словам специалиста, основная борьба с обналичкой сейчас направлена на малый бизнес, в том числе на индивидуальных предпринимателей, вплоть до ограничения переводов на их расчетные счета в банках. Разумеется, такая «поддержка частного предпринимательства» совершенно не способствует поставленным задачам о росте доли малого бизнеса в ВВП страны. По сути вместо обеления происходит зачистка малого бизнеса.

Формула выживания

Теневой рынок обналичивания никуда не исчезает, потому что у тех же застройщиков, чьи взаимоотношения и операции с банками ЦБ на данный момент рассматривает под лупой, выхода нет.

- Либо бизнес, которому в рамках операционной деятельности необходима наличность, буквально встанет, так как банковский канал обналичивания максимально сужен усилиями ЦБ, либо теневому сектору придется адаптироваться, генерируя новые проблемы для монетарного регулятора, - говорит Покатович. - По моему мнению, в 2018 году, к сожалению, наблюдался именно второй вариант, который получил свое реальное воплощение в виде перетока обналичивания из банковского сектора в розницу, контроля над которой у экономического блока куда меньше в сравнении с банковским сектором.

Чтобы понять, о чем говорит эксперт, попробуйте, например, сходить в выходные с семьей в ресторан. Скорее всего вас попросят расплатиться наличными. Не везде, но во многих заведениях будет именно оплата наличными. Причины будут называться разные. Не работает терминал, пропал интернет. Но так или иначе, вам не удастся заплатить карточкой.

Дальше этот нал вместе, разумеется, вместе с другими потоками разойдется по разным отраслям, в том числе и в строительство – на зарплаты и взятки.