2019-02-01T14:20:40+03:00
Звезды

«Это что за каникулы Бонифация?»: поклонники недоумевают, зачем Тарзан показал неудачную фотографию Наташи Королевой

На снимке звезда ненакрашена и одета в очень странный костюм
Ольга АНТОНОВА
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Образ Наташи Королевой на свежем фото вызвал вопросы у поклонников.Образ Наташи Королевой на свежем фото вызвал вопросы у поклонников.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В инстаграм-жизни Тарзана уже были прецеденты, когда он, видимо, от избытка чувств к супруге публиковал ее фото в сомнительных купальниках или ненакрашенной, в домашней обстановке.

Но сама Наташа Королева, кажется, относится к тому, что она будет выглядеть не глянцево на фотографиях, вполне спокойно. Вот Тарзан и продолжает делиться личном.

Так, на днях он опубликовал фото с благоверной, где последняя предстала в очень странном полосатом костюме-пижаме, и не многие узнают в этой туристке – звезду российского шоу-бизнеса. Подписал снимок танцор шуточно: ««Дюймовочка и Мальчикс пальчик».

У поклонников же снимок вызвал недоумение. «Это что за каникулы Бонифация?», «Называть супругу Дюймовочкой – как-то не вариант, тем более, когда она в таком странном костюме!», «На Чиполлино похожа Наташа», - тут же высказались пользователи. Сам автор снимка комментировать выпады фолловеров не стал.

Надо отметить, что ранее Тарзан Наташа похвасталась фигурой мужа в спортзале. Стриптизер и певица женаты больше 15 лет. У них подрастает сын Архип, который вместе с бабушкой живет в Майями, а к родителям лишь наведывается в гости, в Москву.

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Королева проводит новогодние каникулы в Подмосковье, в своем загородном доме в поселке Крекшино. Вместе с подругами и сыном Архипом Наталья попарилась в русской баньке, не забыв о полезных для кожи процедурах. Сделав селфи с маской на лице, артистка похвасталась: «Банный день!». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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