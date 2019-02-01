«Это что за каникулы Бонифация?»: поклонники недоумевают, зачем Тарзан показал неудачную фотографию Наташи Королевой
В инстаграм-жизни Тарзана уже были прецеденты, когда он, видимо, от избытка чувств к супруге публиковал ее фото в сомнительных купальниках или ненакрашенной, в домашней обстановке.
Но сама Наташа Королева, кажется, относится к тому, что она будет выглядеть не глянцево на фотографиях, вполне спокойно. Вот Тарзан и продолжает делиться личном.
Так, на днях он опубликовал фото с благоверной, где последняя предстала в очень странном полосатом костюме-пижаме, и не многие узнают в этой туристке – звезду российского шоу-бизнеса. Подписал снимок танцор шуточно: ««Дюймовочка и Мальчикс пальчик».
У поклонников же снимок вызвал недоумение. «Это что за каникулы Бонифация?», «Называть супругу Дюймовочкой – как-то не вариант, тем более, когда она в таком странном костюме!», «На Чиполлино похожа Наташа», - тут же высказались пользователи. Сам автор снимка комментировать выпады фолловеров не стал.
Надо отметить, что ранее Тарзан Наташа похвасталась фигурой мужа в спортзале. Стриптизер и певица женаты больше 15 лет. У них подрастает сын Архип, который вместе с бабушкой живет в Майями, а к родителям лишь наведывается в гости, в Москву.
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ИСТОЧНИК KP.RU