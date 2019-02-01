2019-02-01T15:49:08+03:00
Звезды

Обиженный Садальский задрал Удовиченко юбку

Актеры не общаются более десяти лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер Стас Садальский.Актер Стас Садальский.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Актеры Станислав Садальский и Лариса Удовиченко не общаются более десяти лет. Однако нет-нет, да Садальский вспомнит о неприятном инциденте.

"Сижу и думаю... Зачем нам нужны воспоминания и примирение? Они нам приносят грусть и боль!", - начал актер свою исповедь.

Он справедливо заметил - "то, что разбито, уже никогда не будет прежним". Обиженный актер пришел к выводу: "Лучше вспоминать о том, как это выглядело, когда было целым, чем склеить, а потом до конца жизни лицезреть трещины. Пусть остается, как испорчено!".

Однако, судя по оставленному под публикацией хэштегу "Скучаю", Садальский все же не исключает возможности примирения с 63-летней актрисой. Отметим, что большинство подписчиков настоятельно советовали дать второй шанс отношениям с актрисой.

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Когда-то актеры были счастливы вместе
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При этом Садальский выложил совместное фото с Ларисой Удовиченко. Станислав Садальский задрал актрисе юбку, а та хохочет и сжимает ноги. Примечательно, что Удовиченко до сих пор числится у него в подписчиках в Instagram.

Периодически Садальский публикует совместные фотографии с Удовиченко, в подписях к которым делится тоской по былой дружбе с артисткой. В свое время они играли в легендарном многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя", где Станислав исполнил роль Кирпича, а Лариса – Маньки-Облигации, а также в спектакле "Кто последний за любовью?".

ИСТОЧНИК KP.RU

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