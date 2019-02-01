Обиженный Садальский задрал Удовиченко юбку

Актеры Станислав Садальский и Лариса Удовиченко не общаются более десяти лет. Однако нет-нет, да Садальский вспомнит о неприятном инциденте.

"Сижу и думаю... Зачем нам нужны воспоминания и примирение? Они нам приносят грусть и боль!", - начал актер свою исповедь.

Он справедливо заметил - "то, что разбито, уже никогда не будет прежним". Обиженный актер пришел к выводу: "Лучше вспоминать о том, как это выглядело, когда было целым, чем склеить, а потом до конца жизни лицезреть трещины. Пусть остается, как испорчено!".

Однако, судя по оставленному под публикацией хэштегу "Скучаю", Садальский все же не исключает возможности примирения с 63-летней актрисой. Отметим, что большинство подписчиков настоятельно советовали дать второй шанс отношениям с актрисой.

stassadal Когда-то актеры были счастливы вместе

При этом Садальский выложил совместное фото с Ларисой Удовиченко. Станислав Садальский задрал актрисе юбку, а та хохочет и сжимает ноги. Примечательно, что Удовиченко до сих пор числится у него в подписчиках в Instagram.

Периодически Садальский публикует совместные фотографии с Удовиченко, в подписях к которым делится тоской по былой дружбе с артисткой. В свое время они играли в легендарном многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя", где Станислав исполнил роль Кирпича, а Лариса – Маньки-Облигации, а также в спектакле "Кто последний за любовью?".