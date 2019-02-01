Минприроды планирует на треть снизить тариф на вывоз мусора

Правительство России предлагает организовать раздельный вывоз твердых коммунальных отходов. Сортировка бытового мусора позволит существенно снизить тариф на его вывоз. Об этом 31 января на первом заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

«ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРЕЖДЕ ВСЕГО В КРУПНЫХ ГОРОДАХ»

- Перспективу вижу в том, чтобы в части сухих отходов их вывоз для жителей стал бы бесплатным, с учетом того, что это материальные ресурсы, которые будут поступать в экономику нашей страны, - пояснил вице-премьер.

Для этого необходимо в течение года перейти на прием отходов в два контейнера на месте сбора. В один класть сухие отходы - все то, что может поступать во вторичный оборот: пластик, стекло, бумагу, металл. Во второй - мокрые, прежде всего органические.

Вторым нововведением должен стать фактический учет веса и объема собранных отходов вместо действующего сейчас расчетного, нормативного способа учета вывезенного мусора - в первую очередь, в сельской местности.

- С одной стороны, это будет справедливо, а с другой стороны, снизит плату за сбор и обращение с отходами, - пояснил Алексей Гордеев.

Министерство природных ресурсов и экологии России считает экономически оправданным переход на раздельный сбор бытового мусора в крупных городах.

- Важно рассмотреть необходимость перехода на раздельный сбор мусора там, где это экономически целесообразно. Прежде всего, в крупных городах, - уточнил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

«90 ПРОЦЕНТОВ РЕГИОНОВ ВКЛЮЧАТСЯ»

Министр обратил внимание, что некорректно рассчитанный и утвержденный норматив может привести к перенакоплению твердых коммунальных отходов, а также невозможности собрать плату за фактический объем вывезенных отходов. Чтобы этого не допустить, Минприроды предлагает рассмотреть вопрос о предоставлении регионам возможности проводить расчет только за объемы, фактически вывезенные региональным оператором.

- Требует совершенствования система формирования норматива накопления, с учетом социально-экономического развития территории, наличия инфраструктуры, плотности населения. В городах количество ТКО значительно больше, чем в сельских территориях, где жители традиционно сортируют отходы, частично отправляя их на ведение хозяйства, - добавил Кобылкин.

Напомним, в России с 1 января 2019 года стартовала реформа рынка по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ранее транспортировкой и вывозом бытового мусора занимались разрозненные организации, договоры с которыми заключали управляющие компании. Теперь ответственность за оборот отходов перешла к крупным региональным операторам, которые обслуживают территорию по контрактам с правительствами субъектов. Это позволит ликвидировать серые схемы и определить реальный размер рынка.

На новую систему с 1 января 2019 года перешли 70 из 85 регионов России. Города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили возможность отложить реформу до 2022 года. При этом Севастополь не воспользовался отсрочкой и уже присоединился к реформе. В некоторых регионах тариф показался жителям завышенным, в некоторых он оказался искусственно заниженным, что создает риски финансовых потерь для региональных операторов.

- Сегодня находятся в процессе перехода на новую систему, но не перешли в силу разных причин 15 регионов. С ними ведется работа по утверждению планов-графиков исправления ситуации. Из них шесть регионов ситуацию поправят в течение первого квартала 2019 года. Таким образом, 90% регионов страны включатся в реформу к апрелю, - резюмировал Дмитрий Кобылкин.