День сурка 2019: какого числа, история и традиции праздника

Желание заглянуть в будущее всегда было свойственно человеку. А предвкушение предстоящих событий зачастую намного ярче самого события. В День сурка 2019 у всех есть возможность узнать, как скоро наступит весна, помогают в этом сурки-метеорологи.

Сурок Фил предсказывает погоду.2 февраля в США отмечают День сурка. По традиции в этот день сурок Фил из Пенсильвании предсказывает, сколько ещё продлятся холода. Если выбравшись из норы, Фил не увидит свою тень, то скоро придёт весна. А если тень будет видна, то тепло придёт только через 6 недель. Давайте посмотрим предсказание Фила в прямом эфире!

Почему День сурка отмечают 2 февраля

В Древнем Риме 2 февраля отмечался День ежа. Метеорологический прогноз в этот день строился по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень в зависимости от погоды. Жители Европы сохранили эту традицию. В Германии и Франции, например, в это время пробуждался барсук или медведь. В Англии - хорек. В Болгарии - медведь. По поведению животных судили о сроках наступления весны. Позже европейские переселенцы привезли свои обычаи в Америку. Так как там не водились ни ежи, ни барсуки, роль метеоролога досталась сурку. Официальным праздником День сурка стал в 1886 году благодаря жителям небольшого местечка Панксатони. Именно здесь теперь проживает самый знаменитый сурок Фил. Его долгожительство объясняется тем, что, якобы, члены Клуба сурка дают ему особый эликсир, удлиняющий его жизнь каждый раз на семь лет. По этой легенде Филу в 2011 году исполнилось 170 лет.

История праздника

Согласно поверью, в День сурка 2019 можно точно узнать, как скоро наступит весна. Животные после зимней спячки пробуждаются в день, когда зимний период идет на убыль. Так, если сурок вылез из норы и увидел свою тень (погода солнечная), значит будет еще шесть недель зимы. Сурок не увидел своей тени (погода пасмурная) - ожидается теплая весенняя погода. Но на этом предсказание не заканчивается. Если сурок вернулся в нору - зима затянется, ожидаются холода на ближайшие шесть недель и поздние метели. Если пушистый зверек немного задержался, не спешил в норку - стоит ожидать скорого появления весны. Если сурок и не подумает возвращаться в свой домик - надо готовиться к быстрому таянию снега, но ветреной и прохладной весне. Это сулит плохой урожай.

Традиции праздника

По сложившейся в День сурка 2019 в городах и весях США пройдут карнавалы, фестивали и ярмарки в честь пушистых метеорологов-предсказателей. Ранним утром 2 февраля тысячи людей собирутся на ферме, чтобы понаблюдать за поведением сурка и озвучить прогноз. Главный атрибут стола 2 февраля - круглый хлеб и разнообразные угощения. Чтобы призвать в дом счастье и богатство, хозяева жилищ зажигают большое количество свечей. В День сурка 2019 надо пребывать в приподнятом настроении, чтобы вместе с солнечными лучами собирать положительную энергию. 2 февраля нельзя находиться в плохом эмоциональном состоянии, выяснять отношения с соседями и ссориться с близкими. Это навлечет на ближайший год несчастья, постоянные ссоры и стрессовые ситуации. Нельзя давать в долг 2 февраля и нежелательно тратить деньги. Это сулит трудности и безденежье. Плохая примета - перебирать крупу в День сурка 2019. Это приведет к конфликтам с близкими.

Предсказания на 2 февраля

Для каждой страны трактовка примет в День сурка 2019 индивидуальна.

США

С этого дня земледельцы начинают отсчет второй половины зимы и проверяют запасы для скота. Если съедено больше 50% из припасов, то до нового урожая дотянуть будет сложно.

Германия

Обращают внимание на осадки. Снег - к затяжной зиме, небо ясное - к ранней весне.

Англия

Тучи и осадки - к богатому урожаю и теплому лету.

Бельгия

Ясная солнечная погода говорит о плохой охоте, поскольку в лесах у животных будет плохое потомство.

Россия

Холодная погода в этот день принесет ранний приход весны, а плюсовая температура на градуснике - к метелям и заморозкам. Людей, рожденных в этот день, ожидает счастливая жизнь в достатке и радостях.

"День сурка" с Биллом Мюрреем и Энди МакДауэлл

В 1993 году в США на экраны вышла комедия "День сурка" режиссера Гарольда Рамиса. После этого в обиходе появилось выражение "день сурка", когда каждый день похож на вчерашний, жить скучно и однообразно. В фильме персонаж Мюррея, журналист Фил Коннорс, попадает во временную петлю: 2 февраля для него повторяется снова и снова. Поначалу герой впадает в отчаянье, а затем решает соблазнить свою молодую коллегу. За один бесконечно повторяющийся день он успевает узнать обо всех ее вкусах и желаниях. И, когда Фил, меняется внутренне, наступает счастливая развязка, - герой обретает личное счастье и наступает новый день.