NASA: Антарктида подтаивает изнутри

Гигантская полость протяженностью почти в 5 километров и высотой в 300 метров протаяла в антарктическом леднике Туэйтса (Thwaites Glacie). Она была обнаружена в ходе недавних исследований, организованных NASA. О чем американское космическое агентство сообщило на своем сайте.

Ледник сползает на шельф в море Амундсена. Считается одним из самых опасных в силу своей нестабильности и высокой скорости. Вполне оправданно, как выяснилось.

По мнению ученых, проталину небывалых размеров промыла снизу относительно теплая вода. И теперь на том месте, где находились 14 миллиардов тонн льда, пусто. Эта чудовищная масса растаяла и влилась в океан.

Аномалия расположена в западной части Антарктиды - уберегов моря Амундсена.

Ледник Туэйтса тает сейчас в два раза быстрее, чем 10 лет назад. Растаяв весь, поднимет уровень мирового океана на 65 сантиметров. А вместе с ближайшими соседними ледниками - на 2,5 метра.

Ледяной коллапс охватил всю Антарктиду. В свое время встралийские и британские ученые (Australian National University and the British Antarctic Survey) добыли образцы антарктического льда с глубины 364 метра и получили возможность сравнить динамику климатических процессов сейчас и в далеком прошлом. Ведь лед буквально записал их.

Как уверяет руководитель исследований Нерил Абрам (Nerilie Abram), антарктический лед свидетельствует, что на Земле все-таки теплеет. Что бы там ни говорили скептики, предрекающие, наоборот, глобальное похолодание. Например, за 600 лет средняя температура лета на южном континенте повысилась на 1,6 градуса Цельсия. Вроде бы не на много. Но это привело к тому, что в некоторых районах — например, у антарктического острова Джеймса Росса - лед летом стал таять в 10 раз быстрее.

Ныне, по данным NASA, естественное образование льда компенсирует его потери лишь на 60 процентов. В результате Антарктида постепенно теряет лед. И опасения, что он весь когда-нибудь превратится в воду, оправданы.

Есть, правда, и хорошая новость. Ее добыли британские исследователи, которые составили самую подробную карту поверхности Антарктиды - той, которая находится подо льдом. Оказалось, что ущелья южного континента глубже, чем принято было считать. Разница в некоторых местах достигает 400 метров. А в среднем поверхность Антарктиды располагается на 60 метров ниже. Стало быть, льда тут больше. По предварительным оценкам ученых, больше на 4,6 процента.

А раз льда больше. То и таять он будет дольше.

Рельеф поверхности Антарктиды - той, что расположена под слоем льда.

Радарный снимок: лед покрывает антарктические горы и долины.

КСТАТИ

В лесах Антарктиды

Площадь Антарктиды около 14 миллионов квадратных километров. Почти весь континент покрыт льдом. Местами его толщина достигает 5 километров. Но не всегда тут так было. Еще 34 миллиона лет антарктические пейзажи напоминали альпийские — изобиловали долинами, реками, озерами, лесистыми горами и цветущими лугами.

Но что-то случилось. Исследователи нашли место, из которого небольшой ледник, расположенный на самом высоком пике (около 2400 метров), начал разрастаться. Постепенно он накрыл всю Антарктиду.

Ученые уверены: в долинах антарктических Альп до сих пор сохранились замороженные растения. Даже деревья.

Когда-нибудь ученые доберутся до замерзшей флоры и фауны. А пока доказательство того, что Антарктиду когда-то населяли не только пингвины, предоставили американские исследователи, ведомые Брендоном Пикком (Dr Brandon Peecook) из Филдовского музея естественной истории (Field Museum of Natural History). Они обнаружили окаменелые останки небольшого архозавра — близкого родственника динозавров. Родственник жил на территории Антарктиды - надо понимать, свободной ото льда - 250 миллионов лет назад. Об этом сообщили CNN, Daily Mail и журнал Journal of Vertebrate Paleontology.

Останки антарктического архозавра.

Ученые назвали архозавра Antarctanax shackletoni. Antarctanax переводится как «Антарктический король», а приписка shackletoni появилась в честь полярного исследователя Эрнеста Шеклтона.

Архозавр (на переднем плане) в лесах Антарктиды 250 миллионов лет назад.

А В ЭТО ВПЕМЯ

На ледяном континенте образовались тысячи озер

Британские ученые из Даремского и Ланкастерского университетов (Durham and Lancaster University) проанализировали снимки Антарктиды из космоса - конкретно ее ледника Лангховде, расположенного на Восточно-Антарктическом ледяном щите (Langhovde Glacier in East Antarctica’s Dronning Maud Land). На снимках, сделанных в период с 2000 по 2013 год, видно, как поверхность покрывается голубыми пятнами озер. Ныне их более 8 тысяч. Озера образованы талой водой...

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