Американцев заморозил чудовищный сизый «спрут»

В США очень холодно. Местами температура опускается ниже 30 градусов Цельсия. Метеорологи пугают, что может дойти и до минус 53.

В NASA выяснили причину кошмара. Увидели ее из космоса. На американский континент вторглись холодные арктические массы. Его плотно накрыл «полярный вихрь» - так назвали эту аномалию ученые.

Вихрь, похожий на спрута, проявился на снимках в инфракрасном диапазоне благодаря. Визуализировал аномалию прибор Atmospheric Infrared Sounder, установленный на спутнике Aqua satellite.

Полярный вихрь, выглядящий эдаким спрутом на снимках из космоса, далеко протянул свои щупальца.

Снимки, сделанные последовательно, демонстрируют перемещение вихря и то, как он протягивает свои морозные щупальца дальше на юг.

Жертвами небывалых морозов в США стали, по разным данным, от 12 до 23 человек. Льдом сковало Ниагарский водопад.

Ниагарский водопад замер.

Хорошо, что «спрут» в нашу сторону не двинулся.