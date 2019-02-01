В филиале Бухенвальда хотят открыть музей колбасы

Театр, дегустационный зал и отель на месте нацистского концлагеря? Это не сюжет в модным ныне жанре «чёрных кинокомедий», а реальный бизнес-проект в современной Тюрингии (ФРГ). Некий инвестор, который о своём имени скромно умалчивает, ещё в 2008 году купил землю на северо-восточной окраине городка Мюльхаузен. Это название вам ни о чём не говорит? Здесь с 1944 по 1945 год располагался один из 138 филиалов печально знаменитой «фабрики смерти» — Бухенвальда, где при Гитлере было уничтожено 56 тысяч человек (в основном евреев и советских военнопленных).

Концлагерь Мюльхаузен, о котором речь, был поменьше, в нём томилось «всего» 700 женщин-евреек из Венгрии и Польши. Многие из них в ходе заключения были бессудно убиты. И вот теперь инвестор намерен «вложить семизначную сумму», чтобы открыть тут музей колбас с центром развлечений. Мол, именно здесь «идеальные условия» для подобной заведения.

Местная еврейская община от такой «исторической памяти», мягко говоря, в шоке. Как и федеральные политики:

— Мы ожидаем, что инициаторы всё же воздержатся от проекта. Он бесчувственный, отвратительный и оскорбительный для жертв нацистского варварства, — сказал «Комсомолке» депутат Европарламента, сопредседатель партии Альтернатива для Германии Йорг Мойтен.

После вспышки общественного негодования власти Мюльхаузена уже пообещали «найти решение, устраивающее всех».