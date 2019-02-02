Как меня сбил фальшивый чемпион

Вчера меня сбила машина. Это первый раз в моей жизни. Что делать в такой ситуации, я плохо представляла – вроде бы вызывать полицию и не покидать место ДТП. Но давайте по порядку. Я переходила по пешеходному переходу на Мясницкой, перед этим я пропустила желтое такси и пошла сразу после него, я видела, что следом едет черная машина. Но была уверена, что водитель меня видит. И поэтому спокойно шла и шла, а он ехал и ехал, и я оказалась у него на капоте. Никакая жизнь не проскочила у меня перед глазами, я лишь испугалась и удивилась. Он сразу из машины не вышел, я кинулась фотографировать номера, но они были были заляпаны как будто специально грязью Мне пришлось сесть на корточки и оттирать их руками, машины сигналили – я всем мешала. Водитель выбегал и говорил, что ему жаль, он не хотел, ему просто позвонила жена. Предлагал отъехать к тротуару. В итоге так и сделал.

Водитель предлагал деньги – сначала просто деньги, потом 2 тысячи, потом пятьФото: Марина ТАЛАГАЕВА

Мне почти сразу же предложил помощь посторонний парень – он то ли вышел с девушкой из бара покурить, то ли шел мимо. Мясницкая - оживленная улица, были и еще курящие парни. И они предлагали помощь … водителю. Видимо, объясняли, что со мной надо «договориться по-хорошему», потому что водитель подбегал ко мне и предлагал деньги – сначала просто деньги, потом 2 тысячи, потом пять. Я отказывалась от денег. Парни пожелали водителю удачи и ушли. Они же, видимо, посоветовали очистить номера, потому что водитель кинулся оттирать их снегом. Мне сказал, что не хочет получить штраф.

Наконец, мне дали трубку с полицейским. Он спросил мой номер и перезвонил уже на него, затем попросил передать трубку водителю. После чего водитель сказал, чтобы я садилась в машину, мы едем на Красносельскую. Я не вожу машину, я уверенный пешеход, но мне казалось, что все это происходит не так. Пока мы ехали, парень был в общем-то достаточно мил, сказал, что мы все быстро решим, его отштрафуют на пару тысяч, и он отвезет меня домой.

В отделение его настроение резко переменилось, он начал обзываться, орать матом, показывать факи и угрожать. Я спросила инспектор,а нельзя ли задержать парня на 15 суток, мне посоветовали написать заявление, причем идти нужно было в другое отделение полиции 800 метров, потом так и быть приняли заявление здесь. Честно говоря, выходить вместе с водителем я побоялась. И когда покидала отделение, дежурный на улице меня спросил: «Что вы сделали этому парню? Тут такой мат перемат стоял в ваш адрес». Ничего не сделала, просто отказалась от денег и хотела все решить по закону.

Герой моего наезда - Александр Сергеевич Попов, скейтер, представлялся также Олимпийским чемпионом по скейтбордингу и гостевым редактором канала Москва24. Сейчас уже мои коллеги выяснили, что скейтбординг вошел в число олимпийских видов спорта лишь в 2016 году и ближайшая олимпиада только в 2020. Жизнь Александра сильно обгоняет мечту. Коллеги с Москва24 так же не подтверждают, что у них работает именно этот Александр Попов, но зато есть другой, никакого отношения к нашей истории, разумеется, не имеющий.

Номера были заляпаны грязьюФото: Марина ТАЛАГАЕВА

Итак, некий водитель Александр Попов 1989 рождения меня сбивает, не оказывает помощь, не вызывает полицию, покидает место ДТП, материт и угрожает, показывает непристойные жесты. врет. Но при этом он искренне считает, что я сама виновата, так как не повернула голову в его сторону и движение начала резко, пусть и по пешеходному переходу. Я не выбегала из кустов, я была в светлой и даже яркой одежде (пальто мятного цвета), на Мясницкой светло как днём, я не говорила по телефону. Никаких обычных грехов пешехода, которые автомобилисты так любят ставить нам в вину. Но пообщайся мы дольше, может быть выяснилось, что я должна падать ниц перед фальшивыми чемпионами, когда они проезжают по центру Москвы на грязных KIA.