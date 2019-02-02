В Англии остановили футбольный матч на несколько минут после того, как на поле выбежал черный кот

В субботу, 2 февраля, в чемпионате Англии по футболу был сыгран поединок 25 тура между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном". И эта игра, казалось бы, достаточно рядовая, была остановлена в середине второго тайма на несколько минут.

Кот выбежал на поле во время матча чемпионата Англии.

Все дело в том, что на стадиона "Гудисон Парк" выбежал черный кот. И из-за присутствия незванного гостя, который стал по-кошачьи бродить по пол, матч пришлось остановить. Сотрудники стадиона всеми силами пытались поймать пушистого, но он уходил от них круче, чем форвард от защитников.

Кот остановил ход матча чемпионата Англии по футболу.

В итоге кота удалось "подогнать" к выходу со стадиона и он убежал в подтрибунное помещение.

Кот никому не принес несчастья.Фото: REUTERS

Встреча была возобновлена и последние полчаса ничего не поменяли в счете на табло. Никому черный кот не принес несчастья. "Эвертон" проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 1:3 - такой же счет и был, когда котейка появился на поле.