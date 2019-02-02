2019-02-02T22:00:07+03:00
Спорт

В Англии остановили футбольный матч на несколько минут после того, как на поле выбежал черный кот

Пушистого пытались поймать сотрудники стадиона, но он убежал от них [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Котейка на поле стадиона "Гудисон Парк".Котейка на поле стадиона "Гудисон Парк".Фото: REUTERS
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В субботу, 2 февраля, в чемпионате Англии по футболу был сыгран поединок 25 тура между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном". И эта игра, казалось бы, достаточно рядовая, была остановлена в середине второго тайма на несколько минут.

Кот выбежал на поле во время матча чемпионата Англии.

Все дело в том, что на стадиона "Гудисон Парк" выбежал черный кот. И из-за присутствия незванного гостя, который стал по-кошачьи бродить по пол, матч пришлось остановить. Сотрудники стадиона всеми силами пытались поймать пушистого, но он уходил от них круче, чем форвард от защитников.

Кот остановил ход матча чемпионата Англии по футболу.

В итоге кота удалось "подогнать" к выходу со стадиона и он убежал в подтрибунное помещение.

Кот никому не принес несчастья. Фото: REUTERS

Кот никому не принес несчастья.Фото: REUTERS

Встреча была возобновлена и последние полчаса ничего не поменяли в счете на табло. Никому черный кот не принес несчастья. "Эвертон" проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 1:3 - такой же счет и был, когда котейка появился на поле.

Из-за кота пришлось остановить матч чемпионата Англии. Фото: REUTERS

Из-за кота пришлось остановить матч чемпионата Англии.Фото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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