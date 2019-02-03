Из-за злых начальников Россия теряет ежегодно 2 миллиарда долларов

Грубость российских начальников влетает стране в копеечку. Как посчитали в Высшей школе экономики, от хамства и беспардонности руководителей предприятий (как частных, так и государственных) мы теряем около $2 миллиардов в год.

Связь между «враждебным» по отношению к своим сотрудникам стилем управления и деньгами, как полагают исследователи, самая, что ни на есть, прямая. Грубое отношение к персоналу, «публичные порки», оскорбления, принуждения к неквалифицированной работе, неумение общаться - непосредственно влияют на производительность труда. Из-за стрессов у сотрудников растет нежелание трудиться, снижается мотивация, а часто доходит и до увольнений «по собственному».

Как следствие — компания теряет высококвалифицированного специалиста, найти замену которому порой непросто. Плюс — дополнительные расходы на медицинскую и психологическую помощь. Все это - прямые финансовые потери, как для предприятий, так и для экономики страны. В США, где подобные исследования проводятся не первый год, злость начальников обходятся компаниям в $24 миллиарда.

По оценкам специалистов ВШЭ, с грубым стилем управления сталкивались 56% опрошенных. При этом в ответ у 33% наемных работников появлялось желание сменить работу, 27% - начинали искать новое место, а 16% обиженных меньше работали. Примечательно, что чаще на враждебное поведение жалуются женщины, работающие на руководителей-женщин.