В Турции нашли подлодку из «потерянного флота Гитлера»

Турецкая газета Daily Sabah на днях сообщила, что во время съемок документального фильма, команда телеканала TRT, погрузившаяся на глубину 40 метров, обнаружила останки затонувшей в годы Второй мировой субмарины. Как выяснилось, речь идет о немецкой подлодке U-23. Судно покоится в районе Шиле (провинция Стамбул) примерно в 4 км от берега. К делу быстро подключились турецкие ВМС. Затонувший военный корабль уже просканировала поисково-спасательная подводная лодка TCG AKIN - передовое судно, оснащенное камерой с дистанционным управлением, которая может работать на глубине до 1000 метров.

Как пишет газета, находка очень редкая. Это одна из шести подлодок так называемого «потерянного флота Гитлера». Туда входят также судна U-18, U-19, U-20, U-21 и U-22.

НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ

- Мы уже долгое время изучаем операции немецких субмарин в Чёрном море. И место съемок давно было под наблюдением экспертов, - рассказал режиссёр Хакан Аслан. - Скоро на экраны выйдет документальный фильм, который мы подготовили, опираясь на рассказы очевидцев и с помощью экипажа водолазов.

В Daily Sabah подчеркивают, что U-23 стала второй немецкой подлодкой, найденной у берегов Турции. В июле 1994 года поисковая субмарина обнаружила у берегов провинции Сакарья подлодку U-20. А U-19, полагают эксперты, находится у берегов провинции Зонгулдак, однако её точные координаты пока неизвестны.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

- Немцы доставляли свои субмарины в разобранном виде по Дунаю и по земле, - рассказал «КП» военный историк Борис Юлин. - Затем судна собирались заново. Так как в 4 км от берегов Стамбула боев между советским флотом и немецким не было, лодки могли затонуть в результате навигационных аварий. Когда корабль исследуют, специалисты скажут точно, почему он утонул.