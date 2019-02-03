2019-02-03T20:14:26+03:00
Спорт

14-летняя Александра Трусова выиграла чемпионат России среди юниоров, побив мировые рекорды Загитовой и Медведевой

Однако мировое достижение фигуристки не будет официально зафиксировано
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александра Трусова готовится к переходу во взрослое фигурное катание.Александра Трусова готовится к переходу во взрослое фигурное катание.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 3 февраля, в Перми подошел к концу чемпионат России среди юниоров по фигурному катанию. В соревнованиях девушек настоящий фурор произвели ученицы Этери Тутберидзе. Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная в декабре заняли первые три места на взрослом чемпионате России. Немного подготовившись к юниорскому первенству страны, они приехали в уральский город фаворитами.

Но что же получилось сделать Александре Трусовой! Первая в истории фигурного катания девушка, исполнившая четверной прыжок, одержала победу в турнире. Она провалилась в короткой программе, став лишь шестой. Однако что случилось в произвольной! Она за свое выступление с программой под музыку из фильма "Пятый элемент" получила от судей 164,44 балла.

Насколько крута эта цифра? Это - больше официального ныне действующего мирового рекорда Алины Загитовой, который был установлен 28 сентября 2018 года. Тогда олимпийская чемпионка Пхенчхана получила 158,50 балла. И более того - это даже круче, чем абсолютный исторический мировой рекорд, установленный на чемпионате мира 2017 года Евгенией Медведевой. 27 апреля 2017 года она получила 160,46 балла за произвольную программу.

Но рекорд Трусовой официально не будет зафиксирован. Международный союз конькобежцев не фиксирует рекордные цифры на национальных первенствах.

Суммарно за два выстуления Трусова получила 233.99 балла. Алена Косторная не смогла обойти Сашу - 230,79 балла в итоговом протоколе. Единственной, кто могла бы обойти Александру, была Анна Щербакова. Но она допустила падение на четверном прыжке и получила 223,97 балла.

Что интересно, на недавнем чемпионате Европы россиянка Софья Самодурова одержала победу, получив 213,84 балла. А в финале Гран-При японка Рика Кихира выиграла турнир, получив 233,12 балла от судей. То есть результат Трусовой - лучше, чем у победительниц двух главных турниров этого сезона. Трусова, к слову, сможет принимать участие во взрослых стартах, начиная со следующего сезона. 23 июня 2004 года ей исполняется 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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