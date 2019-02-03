2019-02-03T21:05:19+03:00
Спорт

Парень-феномен: 13-летний фигурист победил 19-летних соперников на юниорском чемпионате России

Даниил Самсонов занимается в группе у Этери Тутберидзе и показывает класс
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дании Самсонов - новый чемпион России по фигурному катанию среди юниоров. Но он пока слишком молод для сборной.Дании Самсонов - новый чемпион России по фигурному катанию среди юниоров. Но он пока слишком молод для сборной.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 3 февраля, в Перми завершилось первенство страны среди юниоров. В мужской части соревнований случилось неожиданное. 19-летние и 16-летние фигуристы не смогли показать достойного катания. Потому что первое место в этом турнире досталось воспитаннику группы Этери Тутберидзе - 13-летнему Даниилу Самсонову.

По итогам двух выступлений очень юный Самсонов с суммой в 249,33 балла занял первое место, оставив далеко позади своих конкурентов. Он был лучшим в короткой и произвольной программах с богатой яркими элементами программой. Второе место - у Петра Гуменника. 16-летний петербуржец проиграл 13 баллов Самсонову, получив за два выступления 236,72 балла. "Бронза" - у 19-летнего москвича Романа Савосина - 229,52 балла.

И теперь Самсонов попал в ту же ловушку, что и ученицы Этери Тутберидзе, выигравшие чемпионат России среди женщин в декабре 2018 года. Самсонов из-за возрастных ограничений не сможет поехать на чемпионат мира среди юниоров в Загребе. По правилам ему должно быть 13 лет на начало сезона, то есть 1 июля. А у Даниила день рождения - позже на 12 дней.

Так что на чемпионат мира поедут Гуменник, Савосин и действующий чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов. Лучший молодой фигурист мира провалил первое выступление на соревнованиях в Перми. Он занял 16 место в короткой программе, но безупречное исполнение произвольной подняло его на 4-ю позицию. Которое, как вышло, позволило ему подняться в сборную России на мировое первенство.

Ну а Самсонову придется подождать еще год, чтобы попасть в сборную России на крупные турниры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Манчестер Сити - Арсенал 3 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 25 тура чемпионата Англии по футболу
Футбол, матч Манчестер Сити - Арсенал 3 февраля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 февраля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 25 тура чемпионата Англии по футболу 2018/2019
Рома - Милан 3 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата Италии по футболу
Футбол, матч Рома - Милан 3 февраля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 февраля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 22 тура чемпионата Италии по футболу 2018/2019
Бой Сергей Ковалев - Элейдер Альварес 2 февраля 2019. Прямая онлайн-трансляция боя за титул чемпиона мира по боксу по версии WBO
Российский боксер Сергей Ковалев выйдет на ринг в городе Фриско штат Техас 2 февраля 2019 на поединок против Элейдера Альвареса в бою за звание чемпиона мира по боксу по версии WBO. Прямая онлайн-трансляция боя
Новости 24
Главы России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля
Дикая индейка ворвалась в один из домов Калифорнии
Автобус с паломниками подорвался в иракском городе Балад
На аукционе Christie’s продадут необычный метеорит в форме сердца за 30 миллионов рублей
Тереза Мэй может объявить досрочные парламентские выборы в Британии в июне
В сети появилось видео, на котором врачи пытались реанимировать Децла
Ле Пен считает, что Евросоюз пытается развязать войну с Ирландией
Пушков прокомментировал призыв Германии о размещении российских ракет за Уралом
В Москве на одном из перронов Ярославского вокзала случился пожар
Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Израиль приступил к строительству стены на границе с сектором Газа
В США сняли на видео завод с запрещенными ДРСМД ракетами
Макрон планирует провести референдум по "желтым жилетам" 26 мая