2019-02-03T22:02:59+03:00
Спорт

Бывший зять Диего Марадоны забил гол рукой в чемпионате Англии и судьи его засчитали

"Манчестер Сити" выиграл со счетом 3:1 на своем поле у лондонского "Арсенала"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Серхио Агуэро забил мяч рукой.Серхио Агуэро забил мяч рукой.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 3 февраля, футболисты "Манчестер Сити" провели главный матч 25 тура чемпионата Англии в Премьер-Лиге против "Арсенала". На своем поле на стадионе "Этихад" они выиграли со счетом 3:1.

Главным героем матча стал аргентинский нападающий хозяев Серхио Агуэро. Он открыл счет уже на 46-й секунде поединка. Но "Арсенал" смог ответить на этот вызов - Лоран Косельни на 11-й минуте сделал счет равным. Он откликнулся на подачу после углового удара и отправил мяч в ворота головой. Перед перерывом Агуэро забил второй мяч в ворота соперников и вывел вперед хозяев - 2:1.

Непреднамеренная игра рукой видна со многих ракурсов. Фото: REUTERS

Непреднамеренная игра рукой видна со многих ракурсов.Фото: REUTERS

И минимальный разрыв удалось сдвинуть с места после перерыва. Агуэро на 61-й минуте забил немного скандальный гол. После прострела Рахима Стерлинга аргентинский форвард прыгнул вперед, пытаясь в падении забить гол. Но что же случилось - мяч попал в руку к Агуэро, чуть выше локтя, и от нее залетел в ворота соперников.

Что интересно, Серхио Агуэро был женат на дочери Диего Марадоны, который является автором самого известного гола, который когда-либо забивался рукой. Он сыграли свадьбу в 2009 году, но потом развелись в 2012 году, проведя вместе 4 года.

На кадрах четко видно, как мяч попадает в руку, а затем - в ворота. Фото: REUTERS

На кадрах четко видно, как мяч попадает в руку, а затем - в ворота.Фото: REUTERS

После игры Серхио не стал отрицать этого факта, сказав:

- При третьем голе я подумал, что мяч ударился мне в грудь, но сейчас я посмотрел повтор и вижу, что там была рука.

"Арсенал" проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:3. И команда Хосепа Гвардиолы благодаря этому успеху смогла приблизиться к "Ливерпулю", который лидирует в чемпионате Англии. Команде Юргена Клоппа еще предстоит сыграть завтра свою встречу против "Вест Хэма".

Но пока что же у "горожан" - 59 очков и они вторые, у "Ливерпуля" - 61 балл. А лондонский "Арсенал" остался при своих 47 очках и шестым в турнирной таблице чемпионата Англии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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