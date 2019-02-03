Андрей Аршавин после развода со второй женой начал регулярно общаться с детьми от Барановской

После того, как Андрей Аршавин развелся со второй женой, питерской журналисткой Алисой Казьминой, он начал чаще общаться с детьми от первой гражданской супруги Юлии Барановской. И если раньше телеведущая нередко сетовала, что ее бывший муж даже не вспоминает о 13-летнем Артеме, 10-летней Яне и 6-летнем Арсение, то теперь спортсмен то и дело проводит с ними время. В минувшие выходные Аршавин вновь встретился с детьми, поделившись в Инстаграме трогательным снимком со своими наследниками.

Спортсмен сводил детей на квест «Клаустрофобия», созданный по мотивам книг Артура Конан Дойля.

- Четыре Шерлока в городе, - подписал фото с детьми 37-летний Андрей.

andrey.arshavin10 4 Sherlocks in town!!!!! #клаустрафобияквест

За последнее время дети очень выросли, и сейчас особенно заметно, насколько они похожи на отца. Судя по всему, футболист решил наверстать упущенное и больше не терять времени даром. И если раньше ему было трудно часто видеться с наследниками – он жил в Казахстане, где играл за местный футбольный клуб «Кайрат», а дети в Москве, вместе с 33-летней мамой Юлией Барановской, то теперь все изменилось. Спортсмен переехал в Санкт-Петербург, где получил работу в футбольном клубе «Зенит». К тому же бывшая жена спортсмена Алиса негативно относилась к его общению с детьми от Барановской, что было заметно по ее комментариям в соцсетях. Сейчас же, когда Андрей и Алиса больше не вместе, никто не препятствует встречам спортсмена с отпрысками.

Все дети Аршавина растут талантливыми: дочь Яна увлекается уличными направлениями танцев и учится в известной студии Аллы Духовой Todes. Младший сын Арсений, как и папа, "болеет" футболом и занимается в спортивной секции. Старший сын Аршавина Артем увлекается музыкой и театром. Мальчик выступал в составе группы «Непоседы» и вел концерты на Первом канале. С 2016 года Артем выходит на сцену Большого театра, исполняя роль юнги в опере «Билли Бадд» английского композитора Бенджамина Бриттена.

Несколько месяцев назад Аршавин развелся со второй женой Алисой Казьминой. Андрей и Алиса были вместе шесть лет, из-за эффектной брюнетки экс-звезда «Зенита» оставил Барановскую и старших детей. Спортсмен и его питерская пассия поженились в 2016 году, когда Алиса была беременна их дочкой Есенией.

Как признается вторая жена спортсмена, их брак дал трещину из-за многочисленных походов Андрея налево, которые она устала терпеть. Последней каплей стал роман футболиста с 21-летней сотрудницей известной авиакомпании Кариной. Влюбленные встречались и обменивались страстными сообщениями, не слишком скрываясь от жены игрока.

- Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум, - рассказывала Алиса Аршавина в интервью «СтарХиту». - Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок — это секс. А менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика — коньки, отели, прогулки…

Неизвестно, поддерживает ли спортсмен до сих пор отношения с молодой стюардессой. Недавно футболист в эфире телеканала «Матч ТВ» признался, что сейчас он одинок. На вопрос о том, с кем он встречал Новый года, Аршавин ответил, что в новогоднюю ночь был дома один.