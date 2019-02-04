2019-02-04T01:04:56+03:00
Общество

Плиты старые, жильцы бедные, двери железные

Почему нет гарантий, что скоро в каком-нибудь доме опять не рванет газ
Елена АРАКЕЛЯН
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Ярославль : 7 погибших. Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в доме на ул. 6-й Железнодорожной.Ярославль : 7 погибших. Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в доме на ул. 6-й Железнодорожной.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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От взрывов газа в жилых домах в России каждый год погибает пара десятков человек. И, как минимум, несколько многоэтажек оказываются разрушены до состояния, когда там жить больше нельзя. Пик ЧП с бытовым газом пришелся на 2005-2006 годы - тогда число погибших исчислялось сотнями. Но как показывают события этой зимы, нынче ситуацию благополучной назвать тоже сложно.

-Пока мы тут рассуждаем, в десятках квартир идет утечка газа, - в лоб сообщил мне один из экспертов в ответ на вопрос, какова вероятность, что вслед за Магнитогорском и Шахтами может рвануть где-то еще.

Стало не по себе - у меня ведь в квартире тоже газовая плита. А на вопрос, кто виноват в постоянных ЧП с газом, эксперты в один голос говорят невнятное «Все».

Причина 1. Все обветшало

-Около 50%, а в некоторых случаях и 60% газового оборудования изношено, - говорит Ирина Ильина, директор Института региональных исследований и городского планирования Высшей школы экономики.

Другие эксперты тоже согласны: тот запас прочности, который остался от Советского Союза, сейчас практически исчерпан. С каждым годом количество «газовых» жертв растет: число, получившееся за 12 лет с 1988 по 2000 годы, сейчас набирается за 3-4 года. Но вопрос в том, что именно изношено и обветшало.

-Собственно, к трубам, как правило, никаких претензий нет. Газ, в отличие от горячей воды, среда не агрессивная, подается под низким давлением, с трубопроводами что-то случается редко, - поясняет Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль». - Чаще всего проблемы возникают с оборудованием внутри самих домов: газовыми котлами, внутридомовыми разводками, подводками, плитами, газовыми колонками в квартирах.

А теперь внимание: зона ответственности газоснабжающих организаций, в отличии от советских времен, сейчас заканчивается как раз трубой. За техническое состояние оборудования внутри дома несут ответственность управляющая организация и сами жильцы. Платят - жильцы (это к вопросу обветшания).

Причина 2. Законы

Теоретически обеспечение безопасности по газовой части должно выглядеть так. Подводки-разводки от входа в дом до запорной арматуры на стояке, с которого газ подается в квартиры, - зона ответственности управляющей компании. Сама, правда, она все это чинить не вправе. Должна заключать договор обслуживания со специализированной организацией (типа «Мосгаза»).

Все подводки и газовые установки внутри квартир - ответственность собственников жилья. Владельцы квартир тоже обязаны заключать договора на обслуживание со специализированной организацией. Можно в индивидуальном порядке, можно (по решению общего собрания жильцов) - через управляющую компанию.

Специалисты раз в определенный период (сроки зависят от характера оборудования) должны все внутридомовое и внутриквартирное газовое хозяйство проверять, проводить инструктаж о правилах безопасности (да-да, на бумаге все именно так красиво!) и выдавать предписания об устранении нарушений.

И еще раз внимание: устраняться неполадки должны отнюдь не за счет газовщиков, как некоторые наивные граждане до сих пор думают, - это дело УК и собственников квартир.

С общедомовым оборудованием все проще. Плата за его обслуживание, как правило, закладывается в тариф содержания и ремонта жилья. А замена сейчас проводится в рамках капремонта (за счет того самого нашумевшего взноса на капремонт, против которого так много шума было несколько лет назад). То есть за все это мы платим, даже особо и не вникая. И не очень понимая, насколько полно и качественно все это делается.

Но тут хотя бы что-то делается. Хуже - с квартирами.

Астрахань: 11 погибших. Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Астрахани. На снимке: поисково-спасательные работы у завалов обрушившегося после взрыва газа подъезда дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Астрахань: 11 погибших. Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Астрахани. На снимке: поисково-спасательные работы у завалов обрушившегося после взрыва газа подъезда домаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причина 3. Жильцы

«Мы не можем проверить оборудование в квартирах, нас туда не пускают. Проверить удается максимум треть квартир в доме», - хором жалуются газовщики.

-Характерная жалоба к нам в «ЖКХ Контроль» - мол, рады бы пустить газовщиков для проверки, но они ходят по квартирам строго с 9.00 до 17.00 в будние дни, а в это время все на работе, - рассказывает Андрей Костянов.

Обе стороны могут перечислять много причин, по которым никак не встретятся. Но как факт - что творится за закрытыми дверями и не может ли там завтра что-то рвануть, никому не известно.

-У нас в Липецкой области был взрыв газа в 2014 году, рухнула секция пятиэтажки, три человека погибло, - рассказал на Радио «КП» бывший липецкий вице-губернатор, ныне исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин (вообще-то он к нам пришел поговорить о мусорной реформе, но пришлось говорить и о газе). - Сначала думали, что взорвался газовый баллон, потому что делались натяжные потолки в соседней квартире. Потом поняли, что эпицентр в другой квартире - там жила мама с дочкой, 94 и 74 года. Они обе погибли. Жители постоянно жаловались на запах газа из их квартиры, но женщины к себе в квартиру не пускали.

Причина 4. А где взять деньги?

-Допустим, квартиру проверили. Но непонятно, что делать, если газовая плита неисправна, а у семьи нет денег на покупку нового оборудования, - обрисовывает еще одну характерную проблему Светлана Разворотнева, исполнительный директор «ЖКХ Контроль».

Теоретически в таких случаях полагается отрубить этой квартире газ - после того, как в срок не выполнят предписание исправить нарушения. Делают это не очень часто. Жалеют или не хотят связываться: шум поднимется - обижают малоимущих.

И это одна из главных проблем.

На Западе нет понятия «бедных собственников». Бедные и социально незащищенные живут в муниципальном жилье, безопасностью и техническим состоянием которого занимается муниципалитет. За свой счет. Да и значительная часть среднего класса жилье арендует (благо права арендаторов там защищены не хуже чем собственников) и соответственно состоянием каких-то там труб и разводок не заморачивается - это дело собственника вовремя вызывать нужные службы и обеспечивать порядок.

В России, как всегда, все по-своему. Для большинства наших граждан собственность - это что-то вроде придатка к «прописке» (а многие разницы между этими понятиями так и не видят), подтверждение «права на жилище». А как иначе, если социального жилья не дождешься, а рынок аренды - совершенно дикий (да и далеко не дешевый, жить в своей квартире - куда бюджетнее)?

Создав де-факто такую ситуацию, государство уже который год пытается возложить на граждан «капиталистические» обязанности: раз ты собственник - отвечай, плати. Граждане, может быть, и рады бы - да доходы не растут, в отличие от платы за ЖКХ.

Вот и теперь одно из предложений - установить во всех жилых домах газоанализаторы. Это система оповещения о скоплении газа, что-то вроде аналога пожарной сигнализации. Главная проблема - а за чей счет это делать? С местами общего пользования - более-менее понятно, система будет устанавливаться в рамках капремонта и за счет фонда капремонта (то есть уже собранных с граждан денег), законопроект об этом подготовлен. Но поставить газоанализаторы на лестничной клетке - недостаточно. Пока туда из-под чьей-то двери дотянет… А кто заплатит за газоанализаторы во всех квартирах с газом?

Пермь. Проверка и устранение утечек газа в многоквартирном доме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь. Проверка и устранение утечек газа в многоквартирном доме.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

СПРАВКА «КП»

Самые серьезные ЧП с газом в наших домах за последние годы (не считая трагедий в Магнитогорске и Шахтах)

Февраль 2012 г., Астрахань. Полностью разрушен один из подъездов 9-этажки. Погибли 11 человек, пострадали 14.

Ноябрь 2013 г., поселок Загорские Дали под Сергиевым Посадом (Подмосковье). Разрушено 11 квартир в 9-этажке. Погибло 7 человек, 7 пострадали.

Декабрь 2015 г., Волгоград. Рухнула внешняя стена дома со 2 по 9 этажи в девятиэтажке (взрыв был на 7 этаже), возник пожар. Погибли 5 человек, 11 человек пострадали.

Февраль 2016 г., Ярославль. Обрушились все пять этажей одного из подъездов панельной 5-этажки. Погибли 7 человек, в том числе 2 детей.

Октябрь 2016 г., Рязань. Разрушено 14 квартир, 7 повреждены в 10-этажном доме. Погибли 7 человек, пострадали еще 16. По данным следствия, из-за постоянных проблем с отоплением жильцы использовали автономные газовые нагреватели.

Ноябрь 2016 г., Иваново. Газ взорвался в 2-этажном жилом доме, погибло 6 человек, 8 пострадали. Причина - неисправный газовый котел в квартире на первом этаже.

Ноябрь 2017 г., Ижевск. Обрушился угловой подъезд 9-этажки: 8 квартир были разрушены полностью, еще 32 повреждены. Погибли 7 человека, 3 пострадали.

Число погибших от взрывов бытового газа

Число погибших от взрывов бытового газа

ВАЖНО

Как не создавать опасность своими руками

1. Все-таки пускать к себе в квартиру газовщиков для проверки. Да, многие боятся, что под видом спецов могут прийти мошенники или громилы - удостоверение нужного образца в наш век высоких технологий сварганить не проблема. Эксперты советуют звонить в свою газовую службу - там точно скажут, их ли это люди у вас под дверью. Для этого, правда, надо знать, с кем именно у вас заключен договор. (Не знаете - узнайте в своей управляющей компании).

2. Очень часто нарушения - причем довольно опасные - возникают после переобустройства кухни.

-Знаю случаи, когда газ к плите подводят по гибкому шлангу, предназначенному для воды. Такого не должно быть, это крайне опасно, - предупреждает Андрей Костянов. - По хорошему, любой ремонт, затрагивающий газовое оборудование, должен делаться после консультации с газовой службой. Хотя бы позвонить туда и спросить - чего можно, а чего нельзя - ради собственной безопасности.

Как говорят эксперты, опасны также стеклопакеты на кухнях в старых домах (а именно в таких обычно и стоят газовые плиты) с плохой вентиляцией. Формально, никакими правилами перепланировки и переоборудования это не запрещено. Но «советские» деревянные окна не были герметичными - в случае утечки часть газа из квартиры вытягивалась на улицу. При современных стеклопакетах газ на кухне скапливается гораздо быстрее - обязательно нужно устанавливать вытяжку.

3. Чувствуете на лестничной клетке запах газа - срочно звоните в аварийную газовую службу (04 - со стационарного телефона, 040 или 004 с мобильного, в зависимости от оператора, 112 - отовсюду при всех экстренных ситуациях). Если запах чувствуется на лестнице - дело совсем плохо и до беды недалеко.

Если ясно, из какой квартиры утечка, а там не открывают, зовите сразу и участкового - без него и понятых газовщики не вправе вскрыть дверь.

Спасательная операция в Магнитогорске завершена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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