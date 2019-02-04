Самая богатая модель планеты Кендалл Дженнер снялась обнаженной для журнала «Vogue»

Супермодель Кендалл Дженнер украсила собой обложку февральского номера итальянского «Vogue». 23-летняя американка приняла участие в ретро-фотосессии в стиле 70-х, которую сделал известный фотограф Мерт Алас. На одном из снимков Кендалл позирует полностью обнаженной. Пикантный кадр Мерт, анонсируя выход журнала, опубликовал на своей странице в Инстаграме.

На других снимках Кендалл позирует в черном и рыжем париках, примеряя наряды в стиле 70-х. В таком образе модель очень похожа на итальянских кинодив эпохи Феллини, Мастрояни и Бертолуччи.

mertalas Knock Knock Kendall for @vogueitalia @kendalljenner #mertandmarcus see the rest in #vogueitalia #kendalljenner

Младшая сестра Ким Кардашьян никогда не упускает случая похвастаться тем, чем ее наделила природа. Самая высокооплачиваемая манекенщица планеты (в прошлом году, по версии Forbes, она заработала 22 млн. долларов) обожает выставлять свое тело напоказ. Кендалл постоянно снимается в купальниках и нижнем белье, но полностью обнаженной ее можно увидеть нечасто. Зато Кендалл питает слабость к абсолютно прозрачным платьям, не скрывающим ее грудь. «Мне кажется, это очень сексуально», - не раз заявляла она. В таком виде модель уже появлялась на Каннском кинофестивале и на других значимых мероприятиях.

mertalas OSSESIONE KENDALL playing in old Italian movie style for @vogueitalia @kendalljenner #mertandmarcus

В отличие от своих фигуристых сестричек Кендалл всегда была высокой и худой – это и определило ее карьеру. Предприимчивая мамаша Крис Дженнер отдала дочку в модельный бизнес уже в 13 лет, и девушка преуспела. Кендалл сейчас нарасхват – она востребована на многих показах на Неделях моды в Милане, Нью-Йорке и Париже. Немалую прибыль манекенщице приносят и соцсети. В частности, Инстаграм: один ее рекламный пост стоит 400-500 тысяч долларов. Только в Инстаграме на ее страничку подписано более 101 миллиона человек. Вместе с заработками на подиуме и рекламными контрактами Кендалл складывает в свою копилку доходы от съемок в реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

При этом Кендалл – далеко не самая богатая в своем предприимчивом семействе. Сестру обскакала Кайли Дженнер. В последнем рейтинге Forbes 21-летняя Кайли заняла первую строчку в списке самых богатых молодых знаменитостей планеты. Финансовое издание оценило ее общее состояние в 900 млн. долларов. Только за минувший год Кайли заработала почти 166 миллионов. Ее доходы складываются из съемок в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», продаже собственной линии косметики и рекламных контрактов. Косметический бренд Кайли Дженнер существует всего два года, но за это время добился впечатляющего успеха.

vogueitalia We re obsessed with OSSESSIONE. The many faces of Kendall starring @kendalljenner

Не отстает и вездесущая Ким Кардашьян: ее капитал оценивают в 175 миллионов долларов. Помимо съемок в семейном реалити Ким тоже выпускает косметику и именные парфюмы. К слову, Кендалл не раз признавалась, что всегда завидовала своим более красивым сестрам. Хотя она с детства была более худой и высокой, в подростковом возрасте у нее была серьезная проблема - акне. Девочка страдала от сильных высыпаний на лице, причем настолько, что стеснялась показываться на улице. "После школы я сразу шла домой, чтобы никто не глазел на мое лицо и на мои прыщи", - призналась Кендалл Дженнер в недавнем интервью.