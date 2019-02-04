2019-02-04T00:43:02+03:00
Звезды

Самая богатая модель планеты Кендалл Дженнер снялась обнаженной для журнала «Vogue»

23-летняя сестра Ким Кардашьян не стесняется показывать то, чем ее наделила природа [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кендал Дженнер - самая высокооплачиваемая модель планеты по версии Forbes.Кендал Дженнер - самая высокооплачиваемая модель планеты по версии Forbes.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Супермодель Кендалл Дженнер украсила собой обложку февральского номера итальянского «Vogue». 23-летняя американка приняла участие в ретро-фотосессии в стиле 70-х, которую сделал известный фотограф Мерт Алас. На одном из снимков Кендалл позирует полностью обнаженной. Пикантный кадр Мерт, анонсируя выход журнала, опубликовал на своей странице в Инстаграме.

На других снимках Кендалл позирует в черном и рыжем париках, примеряя наряды в стиле 70-х. В таком образе модель очень похожа на итальянских кинодив эпохи Феллини, Мастрояни и Бертолуччи.

mertalasmertalas
Knock Knock Kendall for @vogueitalia @kendalljenner #mertandmarcus see the rest in #vogueitalia #kendalljenner
51632 отметок «Нравится»744 комментариевInstagram

Младшая сестра Ким Кардашьян никогда не упускает случая похвастаться тем, чем ее наделила природа. Самая высокооплачиваемая манекенщица планеты (в прошлом году, по версии Forbes, она заработала 22 млн. долларов) обожает выставлять свое тело напоказ. Кендалл постоянно снимается в купальниках и нижнем белье, но полностью обнаженной ее можно увидеть нечасто. Зато Кендалл питает слабость к абсолютно прозрачным платьям, не скрывающим ее грудь. «Мне кажется, это очень сексуально», - не раз заявляла она. В таком виде модель уже появлялась на Каннском кинофестивале и на других значимых мероприятиях.

mertalasmertalas
OSSESIONE KENDALL playing in old Italian movie style for @vogueitalia @kendalljenner #mertandmarcus
28228 отметок «Нравится»261 комментариевInstagram

В отличие от своих фигуристых сестричек Кендалл всегда была высокой и худой – это и определило ее карьеру. Предприимчивая мамаша Крис Дженнер отдала дочку в модельный бизнес уже в 13 лет, и девушка преуспела. Кендалл сейчас нарасхват – она востребована на многих показах на Неделях моды в Милане, Нью-Йорке и Париже. Немалую прибыль манекенщице приносят и соцсети. В частности, Инстаграм: один ее рекламный пост стоит 400-500 тысяч долларов. Только в Инстаграме на ее страничку подписано более 101 миллиона человек. Вместе с заработками на подиуме и рекламными контрактами Кендалл складывает в свою копилку доходы от съемок в реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

При этом Кендалл – далеко не самая богатая в своем предприимчивом семействе. Сестру обскакала Кайли Дженнер. В последнем рейтинге Forbes 21-летняя Кайли заняла первую строчку в списке самых богатых молодых знаменитостей планеты. Финансовое издание оценило ее общее состояние в 900 млн. долларов. Только за минувший год Кайли заработала почти 166 миллионов. Ее доходы складываются из съемок в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», продаже собственной линии косметики и рекламных контрактов. Косметический бренд Кайли Дженнер существует всего два года, но за это время добился впечатляющего успеха.

vogueitaliavogueitalia
We re obsessed with OSSESSIONE. The many faces of Kendall starring @kendalljenner
14339 отметок «Нравится»82 комментариевInstagram

Не отстает и вездесущая Ким Кардашьян: ее капитал оценивают в 175 миллионов долларов. Помимо съемок в семейном реалити Ким тоже выпускает косметику и именные парфюмы. К слову, Кендалл не раз признавалась, что всегда завидовала своим более красивым сестрам. Хотя она с детства была более худой и высокой, в подростковом возрасте у нее была серьезная проблема - акне. Девочка страдала от сильных высыпаний на лице, причем настолько, что стеснялась показываться на улице. "После школы я сразу шла домой, чтобы никто не глазел на мое лицо и на мои прыщи", - призналась Кендалл Дженнер в недавнем интервью.

vogueitaliavogueitalia
Bubble bath. Spoil yourself, the wait for our February issue is almost over Scena 6 - VIZI E TENEREZZE. OSSESSIONE. The many faces of Kendall Un film di #mertandmarcus @mertalas @macpiggott con @kendalljenner To be continued Our new issue on Newsstands Tuesday February 5th. Full credits: #KendallJenner @thesocietynyc Editor in chief @efarneti Creative director @gb65 Stylist @kjeldgaard1 @streetersagency Cinematographer and Editor @asturinghambrooke Casting directors @pg_dmcasting and @samuel_ellis @ DM Fashion Studio Make-up @isamayaffrench @streetersagency Hair @sydhayeshair @artandcommerce Manicure @kelly_shenton_nails Prop stylist @andrea_stanley_ @streetersagency Colourist @robenorm Voiceover and translation #TeresaInghamBrooke On set @acrossmediaprod Executive producer @leonardpetit Production manager @shotbysilv Post production @ Dreamer Stay tuned to see more.
9407 отметок «Нравится»126 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Неизвестные похитили охранявшего аэропорт Хитроу ястреба
Трамп отказался от встречи с Мадуро
Баста о смерти Децла: "Когда люди уходят - уже не до сведения счетов"
На доме Децла в Москве могут установить памятную табличку
Компания Tesla может обанкротиться уже в марте
Следователи задержали владельца перевернувшегося в Калужской области автобуса
В Венесуэле ответили на заявление Трампа о возможном военном вмешательстве в страну
Главы России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля
Дикая индейка ворвалась в один из домов Калифорнии
Автобус с паломниками подорвался в иракском городе Балад
На аукционе Christie’s продадут необычный метеорит в форме сердца за 30 миллионов рублей
Тереза Мэй может объявить досрочные парламентские выборы в Британии в июне
В сети появилось видео, на котором врачи пытались реанимировать Децла
Ле Пен считает, что Евросоюз пытается развязать войну с Ирландией
Пушков прокомментировал призыв Германии о размещении российских ракет за Уралом
В Москве на одном из перронов Ярославского вокзала случился пожар
Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Израиль приступил к строительству стены на границе с сектором Газа
В США сняли на видео завод с запрещенными ДРСМД ракетами
Макрон планирует провести референдум по "желтым жилетам" 26 мая