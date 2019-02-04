Современные драматурги требуют у театров миллионы, а платит за это зритель

Два года в театре им.Вахтангова идет спектакль «Бенефис» по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Пьеса незатейливая, однако популярная. Ее многократно ставили на разных сценах и под разным названием. Олег Янковский снял по ней фильм «Приходи на меня посмотреть». Театральной публике сюжет хорошо известен. Тем не менее зритель все равно спешил на Арбат, потому что в главной роли — народный артист СССР, полный кавалер ордена за «Заслуги перед Отечеством», фронтовик и народный любимец 96-летний Владимир Абрамович Этуш. В этом спектакле он в роли пожилой Софьи Ивановны, женщины со следами былой красоты, которая сидит в инвалидном кресле за вязанием и мечтает устроить личную жизнь единственной дочери. Есть в ней и женское кокетство, и шарм. Участие Этуша, демонстрирующего исключительную острохарактерность, сделало спектакль хитом.

И вдруг драматург Надежда Птушкина решила успешный проект «зарубить». Сравнение с курицей, которая несет золотые яйца совершенно уместно, поскольку Надежда Михайловна с каждого показа получает хорошие авторские отчисления. Не будет спектакля — не будет денег. Тем не менее она подала иск в суд и требует отобрать у театра им.Вахтангова лицензию на ее пьесу.

Мы попросили директора театра Кирилла Крока объяснить, в чем причина конфликт? Начали издалека.

- В советское время авторское право жестко регулировалось Постановлением Правительства, где были четко прописаны финансовые условия, - говорит Кирилл Игоревич. - В авторское общество, театры перечисляли определенные проценты от продажи билетов с каждого показа. Например, если это была пьеса для детей, то авторский процент был выше, чем в пьесе для взрослых. Потом старая система рухнула. Россия подписала европейскую конвенцию о защите авторских прав. И сегодня как стороны договорятся по условиям и финансам, так тому и быть. Плюс, помимо авторского процента от проданных билетов, театры выплачивают единоразовую премию творцам за то, что разрешили пьесу к постановке. Некоторые авторы этим пользуются и выкручивают театру руки.

- Думаете, ваш судебный конфликт имеет не творческую, а финансовую подоплеку?

- Думаю, что Надежда Михайловна Птушкина захотела заработать «по максимуму», пока спектакль по ее пьесе так хорошо идет в нашем театре. Она почему-то решила, что мы пойдем на любые ее условия.

Помимо единовременной премии — около 300 тысяч рублей — театр выплачивал ей 10% с каждого проданного билета на спектакль. Допустим, вы купили билет за тысячу рублей, из этой суммы 100 рублей идет в карман госпоже Птушкиной, согласно заключенного с ней договора.

- Немало...

- Поскольку суммы были озвучены в открытом судебном заседании по инициативе представителя Надежды Михайловны, мы можем не скрывать, что за два года Надежда Михайловна получила от театра им. Вахтангова около 5,5 миллиона рублей. Это доход с продажи билетов. Плюс 300 тысяч рублей единоразовая премия. Даже с учетом того, что она должна была заплатить 13% налогов, сумма внушительная. Уверен: ни один российский драматический театр не платит такие большие авторские.

Но аппетит приходит во время еды. Вдруг Надежда Михайловна обнаружила, что мы сделали телеверсию спектакля. Хотя это «вдруг» очень сомнительно: есть переписка с ее дочерью Евгенией Ремизовой, которая представляет ее интересы, где мы известили о том, что заключили договор на съемку и показ спектакля на телеканале «Культура». Что плохого, если спектакль с Владимиром Абрамовичем Этушем навсегда останется на пленке? Телеканал заплатил театру 342 тысяч рублей и с них мы собирались перечислить те самые 10% Надежде Михайловне. Сначала она сказала: о,кей. Но потом передумала, посчитав, что для такого «всемирно известного автора», как она, это копеечная сумма. Не достойная ее таланта и популярности. Мы честно пытались втолковать ей, что телеканал «Культура» - это не Газпром. После этого Надежда Михайловна прислала к нам своего адвоката. При этом договор подписанный между автором и Театром, позволяет нам создать телеверсию спектакля. То-есть театр обладает всеми исключительными правами на спектакль и оповещение автора о съёмке было совершенно не обязательно, это, если хотите, дань уважения автору.

Мы не хотели судиться, по доброй воле предложили урегулировать конфликт, повысив Птушкиной процент авторских отчислений. А это еще дополнительно 40 тысяч в месяц. Но Надежда Михайловна выбрала суд.

- Что она требовала?

- Требует взыскать с театра 1 миллион 357 тысяч рублей и расторгнуть договор на постановку спектакля. Дескать, театр существенно переработал пьесу: изменил сюжет и реплики героев, «оглупил пьесу». Это она увидела по телевизору, когда спектакль шел на «Культуре» и ахнула. Но это неправда. Во-первых, в нашем договоре сказано, что театр имеет право на внесение дополнений в пьесу в виде - пролога, эпилога, интермедии по желанию режиссера спектакля. И название спектакля может отличаться от оригинала. И во-вторых, мы принесли в суд видео, фотографии, где счастливая и улыбающаяся Надежда Михайловна выходит на сцену после спектакля, а потом вместе с артистами на банкете отмечает премьеру. «Бенефис» больше года шел на сцене театра, все это время Надежда Михайловна получала авторские отчисления, и никакие «изменения сюжета» ее не смущали.

Две недели назад мы выиграли дело в Пресненском суде. Но Надежда Михайловна не успокоилась и подала апелляционную жалобу на решение суда.

Надежда Птушкина проиграла суд, но не успокоилась.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А почему Российское авторское общество не помогает вам урегулировать конфликт? Это их обязанность, они получают комиссионные (до 15%) от авторских отчислений…

- РАО передало свои полномочия вновь созданному на рынке ООО «Театральный агент». С моей точки зрения, эта структура абсолютно бесполезная, как для авторов, так и для театров. Она не помогает урегулировать конфликты, а наоборот их раздувает.

- Подобные истории часто случается с современными творцами?

- К сожалению, случается. Похожее «недоразумение» было с писателем Григорием Кановичем. У нас идет спектакль по его роману «Улыбнись нам, Господи». Когда мы повезли спектакль на гастроли в Америку, на что Канович дал устное согласие, один из его сыновей вдруг подал на театр им.Вахтангова в суд. Он посчитал, что мы обманули его отца — слишком маленькое авторское вознаграждение перечислили после показов в Америке, по сравнению с тем, сколько билетов было продано на спектакли в Америке. Суд театр выиграл. Гонорар театру заплатили американские партнеры, на которых легли большие расходы за организацию гастролей. Но история вышла некрасивая...

- Так может, ну их, этих современных авторов. Достаточно Чехова, Островского, Булгакова...

- Не все современные авторы алчные. Сейчас мы готовим премьеры по пьесе Нины Садур и она счастлива уже этим. Никаких требований по поводу премии Нина Николаевна не выдвигает.

Авторские финансовые «капризы» наших творцов сказывается на цене билета. За все платит зритель в конечном итоге.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Недавно в Театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой была отмена премьеры спектакля по произведениям композитора Валерия Гаврилина. Почему? Вдова композитора выступила против выхода постановки, у нее возникли художественные разногласия с режиссером.

Для театра это большая проблема. Труд, бюджетные деньги - все насмарку. Но, с другой стороны, театр должен был заранее правильно оформить авторские права на использование произведения, чтобы не было ЧП накануне премьеры.