2019-02-04T15:59:55+03:00
Звезды

«Криворукие врачи» испортили ужасной пластикой лицо звезды «Дома-2»

Девушка вынуждена носить пластырь на носу, чтобы не проседала переносица
Ольга АНТОНОВА
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Девушка хочет привлечь хирурга к ответственности, поэтому попросила помощи у подписчиковДевушка хочет привлечь хирурга к ответственности, поэтому попросила помощи у подписчиковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Комсомолка» всего лишь неделю назад рассказала о звезде «Дом-2» Виктории Романец, которая стала жертвой непрофессионализма пластического хирурга. После двух ринопластик, нос инстаграм-дивы стал проседать и теперь она вынуждена носить специальный пластырь, который корректирует переносицу. Оказалось, что Вика не единственная, кто столкнулся с такой проблемой в погоней за идеальным лицом. Другая участница телестройки Анастасия Балинская также предостерегла девушек ходить к непроверенным специалистам.

Красавица записала видео, в котором рассказала, что уже два года не может нормально дышать и спокойно смотреть на себя в зеркало. По словам Анастасии, ринопластика не подарила ей уверенности в себе, а еще больше вогнала в комплексы. И всему виной хирург, который непрофессионально сделал операцию.

«Я уже два года пользуюсь каплями, без них не могу дышать. И мало того что мой нос кривой, он ещё и огромный. Он набухает на морозе, набухает, когда я сплю. Не понимаю, как можно браться за работу, если не можешь её делать. Девочки, не ходите к криворуким врачам на пластику», - сказала звезда «Дома-2».

Девушка хочет привлечь хирурга к ответственности, поэтому попросила помощи у подписчиков, которые оказывались в похожей ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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