Кончилась любовь? Резо Гигинеишвили расстался с Надеждой Оболенцевой

Казалось бы, если уж Резо Гигинеишвили решился на развод с Надеждой Михалковой, то с новой избранницей режиссер должен был бы долго счастлив. А что как не большая любовь могла толкнуть пламенного грузина на то, чтобы оставить дочь прославленного режиссера и двоих детей?! Однако, же прошло всего лишь десять месяцев с момента совместного появления в свете автора «Заложников» и светской львицы Надежды Оболенцевой на "Кинотавре", а в прессе активно ходят слухи о расставании пары.

Режиссер и it- girl отписались друг от друга в соцсетях, что в современном мире можно воспринимать, как заявление о разрыве. Это тем более странно, ведь еще в январе Резо и Надежда вместе путешествовали по Индии, а до этого прекрасно провели время в Тбилиси, на родине режиссера. Однако, судя по всему, после Индии случилась какая-то ссора, которая привела к разрыву отношений. Близкие из окружения режиссера надеются, что Надя и Резо все-таки смогут преодолеть эту размолвку и помириться, а быть может и нет?

Надо отметить, что за год до начала роман с режиссером Надежда Оболенцева развелась с Айратом Исхаковым, топ-менеджером «Нефтегазиндустрии». До свадьбы в 2014 году, пара была знакома 11 лет, однако, долгое время они оставались просто друзьями.

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"В какой-то момент все очень быстро случилось. Наверное, я доросла до осознанной необходимости уважать мужа, дружить с ним и быть абсолютно в нем уверенной. Ему нравится баловать и удивлять меня", — говорила о втором супруге Оболенцева.

Свадьба светской львицы и олигарха стала самым обсуждаемым событием лета 2014 года, да и позже о пышном торжестве продолжали говорить. И было чему удивиться: Влюбленные обменялись клятвами в любви и верности на берегу итальянского озера Комо, куда прибыли сто тридцать гостей. Невеста выбрала два платья D&G и белый сарафан с вишневым узором от Alexander Terekhov. Кольца с бриллиантами бренда Graff изготовили по индивидуальному эскизу (стоимость ювелирных украшений оценивается в 1 млн евро). На торжестве выступали Иван Ургант, Эрос Рамаззотти, Робби Уильямс, Сергей Шнуров, группы «Мумий Тролль» и «Звери».

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