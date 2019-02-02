Граждан с пониженной социальной ответственностью не пустят в самолет и не дадут им кредит

Вы будете ездить только поездом - билет на самолет не продадут, квартиру сдадут в злачном районе, в приличную фирму не устроитесь и курьером. Даже на сайте знакомств вас отнесут ко второму сорту. А все потому, что получили низкий балл в системе социального рейтинга. России это пока не грозит. Пока. А в Китае система социального рейтинга работает уже несколько лет.

ЕСТЬ СМАРТФОН? ТЫ ПОД КОЛПАКОМ

В идее социального рейтинга ничего нового, по сути, нет. Синоним его – репутация. А она складывается из кучи параметров. В первую очередь – честность по отношению к обществу. Здесь и аккуратность возврата долгов, и своевременная оплата проезда в автобусе, отсутствие судимостей и т.д. Отношения с соседями, ответственное исполнение служебных обязанностей. Такой фактор, как «хороший семьянин» - разводы и брошенные дети репутацию не улучшают. Компьютерный век позволил всю эту информацию о человеке преобразовать в некий сводный индекс. Специально ничего городить не нужно: базы кредитных историй, судимостей, нарушений правил дорожного движения, неоплаченных штрафов и алиментов, должников ЖКХ и прочего ведутся давно. А в соцсетях человек сам чего только не напишет.

- Сейчас некоторые заемщики подают заявление на персональное банкротство, чтобы не платить по кредитам. Некоторые судьи что делают: во время суда заходят на страничку потенциального банкрота и спрашивают, на какие доходы тот два месяца назад отдыхал на Мальдивах, - говорит Михаил Алексеев, руководитель общественной организации «Кредитный правозащитник».

- Как только вы обзаводитесь смартфоном, считайте, что вы уже под колпаком. Все данные о вас собирают, - говорит Наталья Касперская, глава группы компаний Infowatch. - К примеру, мы для банков создали систему, которая определяет, как сотрудник ведет себя на работе, и помогает предотвратить утечку информации. Но систему можно настроить на что угодно.

Наше место в обществе определит рейтинг?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

БУДЬ ХОРОШИМ МАЛЬЧИКОМ

В Китае система социального рейтинга запущена уже несколько лет назад. Пока в качестве эксперимента и не во всех провинциях, но уже с 2020 года заработает для всей полуторамиллиардной страны.

Как это выглядит? На старте каждому китайцу выставляют рейтинг 1000 баллов, а потом либо повышают, либо понижают. Смотрят правонарушения, кредитную историю, обращают внимание на жалобы соседей. Правозащитники подозревают, что и критика власти в соцсетях тоже съедает заметное число баллов. И что в итоге? Людям с низким рейтингом не дадут кредит. Арендовать машину или жилье тоже проблема. Хозяева вряд ли рискнут иметь дело с таким человеком. Но влияние рейтинга выходит за рамки традиционной репутации. Например, какое дело транспортной компании до вашего морального облика, разве что вы не известный авиадебошир? А вот и нет. Уже сегодня опустившимся ниже 300 баллов нескольким миллионам китайцев не продадут билет на самолет или высокоскоростной поезд. То есть рейтинг выступает этаким элементом воспитания.

Зато набравшие высокие баллы, от 650, получают скидки на оплату электроэнергии и страховок, дешевые кредиты, медобслуживание без очереди. Рейтинг учитывается даже местными сайтами знакомств – дают приоритет в показах объявлениям людей с высоким баллом.

- Для китайца введение социального рейтинга - это не такая уж страшилка. Скорее наоборот. Это азартное соревнование, поэтому население включается в него не из-под палки, а с искренним энтузиазмом, - считает Алексей Маслов, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики.

По мнению экспертов журнала Wired, глобального издания о высоких технологиях, правительство Китая вместо жестких мер и страха пробует привести народ в повиновение в такой игровой форме.

Баллы можно не только потерять, но и заработать. Как? Точный список критериев с их стоимостью в баллах китайские власти держат в секрете. Ведь если не знаешь, где нужно быть хорошим, постараешься быть им во всем. Да и играть втемную интереснее.

Китайцу с низким рейтингом не дадут кредит. Арендовать машину или жилье тоже проблемаФото: EAST NEWS

ПОЧЕМУ ТАКСИСТЫ ПЕРЕСТАЛИ ХАМИТЬ

На государственном уровне у нас ничего подобного пока нет. Но на отраслевом - сплошь и рядом. Заметили, что перестали хамить таксисты? И с багажом помогут, и хорошего дня пожелают, и окольными путями не повезут, накручивая счетчик. Потому что понимают: хуже оценка клиента – ниже рейтинг, а с ним и заработок. То же самое с баллами на сайтах частных репетиров и прочих фрилансеров. От оценок клиентов, понятно, уже никуда не денешься. А вот отдавать на откуп толпе рейтинг человека в частной жизни все же не стоит.

- На примере социальных сетей все видят, как работает этот мерзкий анонимный остракизм, - заявил в эфире радио «КП» Александр Привалов, генеральный директор журнала «Эксперт». - Не надо поощрять стук и гадости из-за угла.

По его мнению, нужно совершенствовать законы, а не выдумывать рейтинги. И если первое не получилось, есть ли гарантия, что получится второе?

- В целом, я не поддерживаю такую историю. Люди должны иметь право на частную жизнь, - присоединяется Наталья Касперская. - Внутри одной организации это можно сделать. Но только с согласия сотрудника, который пришел туда на работу. Потому что не понятно, кто будет устанавливать критерии и кто будет решать, что хорошо, а что - плохо?

Но как уже было сказано выше, в цифровом мире скрыться невозможно. Не государство, так частные структуры складывают вместе и анализируют выливающиеся в свободный доступ базы данных. А в соцсетях так и просто идет массовая погоня за лайками. Виртуальная игра с элементами «Большого брата» уже началась. Вот только б государство не попыталось взять ее под контроль и установить свои правила.

Уже сегодня опустившимся ниже 300 баллов нескольким миллионам китайцев не продадут билет на самолет или высокоскоростной поездФото: EAST NEWS

МНЕНИЯ

ЗА

Евгений БЕЛЯКОВ

Критики социального рейтинга говорят, что он приведет к расслоению общества. Мол, сделал много ошибок - опустился на дно, с которого больше не встать. Они забывают, что дискриминация давно существует. Просто рейтинг определяется деньгами. Например, в свободных Штатах твой социальный рейтинг зависит от происхождения, образования и социальных связей. У семьи нет денег на престижный вуз? Твои родители живут на пособие? Вряд ли ты сможешь построить хорошую карьеру. Несколько сотен выдающихся спортсменов, рэперов и чернокожих выпускников Гарварда, родившихся в Гарлеме, - единичные случаи, лишь подтверждающие правило.

А в Китае все по справедливости. Каждому дадут по 1000 баллов. Купить их нельзя. Повысить рейтинг можно только делами. Да, найдутся те, кто станет предлагать услуги по накрутке рейтинга. Да, кто-то придумает, как обойти систему, чтобы казаться лучше, чем на самом деле. Но так происходит с любой системой. Мелкое жульничество у человека в крови.

Сразу вспоминаются профессиональные футболисты, картинно падающие в штрафной. Раньше все зависело от зрения судьи. Если тот не увидел пенальти или, наоборот, увидел его там, где нарушения не было, - от этого мог решиться ход всего матча, пусть даже самого важного. До сих пор есть консерваторы, которые считают, что видеопросмотр спорных моментов только портит суть игры, лишает ее динамики. Но благодаря этому большой спорт стал немного честнее, а процент ошибок снизился. Так почему бы не доверить помощь в отдельных вопросах «Большому брату»?

ПРОТИВ

Алексей БОЯРСКИЙ

Давайте каждого заставим нашить на одежду циферки - свой IQ, а заодно средний балл аттестата, прицепить значок на лацкан, цвет которой укажет на наличие высшего образования. Отдельным шеврончиком факт заражения нехорошими болезнями. Список можно продолжать. В Китае, по факту, все это заменили одним индексом. Который на лбу писать не нужно, кто хочет посмотреть, его увидят. Вы хотите так жить?