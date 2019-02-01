Спасти Пискорского

Можно сказать, что он был первой ласточкой: первым иностранным гражданином, брошенным в тюрьму по подозрению в шпионаже в пользу России. Еще недавно просвещенной Европе было бы стыдно за то, что она таким образом расправилась с инакомыслящим. Но ей не стало, увы: потому примеру Польши последовала сначала Латвия, упрятавшая в прошлом году на несколько месяцев в тюрьму доктора экономических наук Александра Гапоненко, а потом Литва, в которой недавно арестовали оппозиционного политика и журналиста Альгирдаса Палецкиса.

Обвинения как будто переписаны с одной методички:

«В ходе следствия установлено, что Матеуш П., используя своё общественное и политическое положение, а также контакты в политических, профессиональных и журналистских кругах в стране и за границей, влиял на общество в Польше и рекламировал политические цели Российской Федерации». Перевожу с прокурорского на человеческий: был наблюдателем на референдуме в Крыму, тем самым его легитимизировав. За это европейская Польша ему сейчас и мстит. Следуя принципу Геббельса – «Чем страшнее ложь, тем быстрей в нее поверят» - польские прокуроры приписали ему еще и шпионаж в пользу Китая, чтоб два раза не вставать. А для чего тогда, по их логике, он писал статью о возможном включении польского железнодорожного полотна в новый шелковый путь? Страшно представить, что было бы, если бы Матеуш Пискорский начал собирать материал о проблеме новозеландских пингвинов…

Рабочая группа по произвольным задержаниям при комиссии ООН по правам человека все эти обвинения сочла противозаконными и потребовала от Польши не только немедленно освободить человека, но и выплатить ему все возможные компенсации. Но Польша это заключение проигнорировала. И ничего ей за это не было. Если так и дальше пойдет, резолюции ООН утратят вообще всякий смысл.

В мае будет три года тому, как Пискорский находится в заключении. Неделю назад у него появился шанс выйти из тюрьмы под залог - что само по себе опровергает все обвинения: шпионов, как известно, из тюрьмы под залог не выпускают. Но вопрос сейчас не в этом: в сумме, которой нет у его семьи – 125 тысяч евро. В Польше удалось собрать совсем немного – чуть больше тысячи. Что и понятно: в той ситуации, в которой сейчас пребывает страна, сделать перевод в пользу «шпиона» - это подписать приговор самому себе. Поэтому надежда только на нас. А кому еще поддерживать антифашистов, как не России?

Вот какое обращение Матеуш Пискорский передал вчера из тюрьмы:

Обращение Матеуша Пискорского по телефону.Польский политический узник Матеуш Пискорский обратился по телефону к своим единомышленникам в России за помощью. Суд постановил освободить общественно-политического деятеля под крупный залог - 500 тысяч злотых (в пересчёте на российские деньги это около 9 млн рублей).

«Дорогие друзья, длительное заключение в СИЗО связано напрямую с моей политической деятельностью, направленной на предотвращение конфликта между Польшей и Россией и противостояние русофобии в Европе. После почти трёх лет за решёткой появился шанс выйти на свободу. Условие — большой залог. Поэтому обращаюсь ко всем друзьям и единомышленникам, если имеете возможность оказать помощь, можно это сделать через paypal. Все подробности можно узнать у Марины Клебанович, которая вправе представлять мои интересы и выступать от моего лица. Спасибо!»

По мнению адвокатов, суд будет идти еще много лет. Даже при том, что доктору наук Пискорскому будет официально запрещено высказываться по поводу своего дела и покидать страну, выйдя на свободу, он сохранит здоровье и жизнь. Пока же он находится в тюрьме, такой гарантии никто не даст.

«В наших отношениях практически нет никаких настоящих противоречий. Когда я задаю вопрос польским антироссийски настроенным политикам насчет противоречий между национальными интересами Польши и национальными интересами современной России, все замолкают, потому никто не в состоянии их указать» - говорил Матеуш Пискорский в интервью на радио «КП» за год до своего ареста. Никто и подумать не мог, что таким противоречием станет он сам…

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