Началось Второе Великое переселение народов: Чем оно грозит России

Продолжение. Начало беседы

- Первое Великое переселение народов в истории человечества случилось в IV - VII веках нашей эры, - напоминает член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике Владимир ОВЧИНСКИЙ. - Интенсивное движение «варваров» (алтайско-монгольских, тюркских и германских племен) из Азии в Европу покончило со знаменитой Римской Империей. На ее обломках позже возникли новые государства. Многие аналитики, ряд политиков предостерегают жителей Западной Европы и Северной Америки: если не принять срочных мер, они в ХХI веке могут повторить судьбу древних римлян.

Действительно, ситуация очень схожая. Еще в III-IV веках в Империи постепенно началось замещение коренных италийцев и галлов на германские племена и выходцев из Восточной Азии. В результате скачкообразно возросла доля мигрантов из-за Рейна и азиатских степей, ослабевшая империя достаточно быстро пала под натиском новых пришельцев.

Сейчас время сжимается с веков до десятилетий. Статистика свидетельствует: в последние 25 лет новые миграционные потоки, особенно с Ближнего Востока, Африки, Центральной и Передней Азии, Латинской Америки вносят все возрастающий вклад в формирование населения Европы, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, стран с господствующим славянским населением на постсоветском пространстве. В начале XXI века миграция стала главным фактором еще сохраняющегося прироста населения в большинстве стран ЕС, а также в России, на Украине и в Беларуси.

Северо-Восточный университет Бостона провёл расчёты по странам Евросоюза, США и России. Не позднее 2045-2050 гг. во всех этих государствах от 25 до 35% населения будут составлять «понаехавшие» в первом или втором поколениях. При такой доле мигрантов на этих территориях к середине века неизбежна необратимая трансформация стандартов, культуры и уклада жизни в целом. Даже при сохранении базового языка может начаться формирование новых, по сути, народов. Ведь количество межэтнических браков резко возрастет.

Юг двинулся на Север

- Откуда вдруг взялся резкий всплеск миграции на планете в последние десятилетия?

- Причина простая: Юг двинулся на Север. Это понятие скорее не географическое, а геополитическое. Деление мира на богатый Север (экономически развитые страны, костяк большой «двадцатки») и бедный Юг. Из 7,5 млрд. населения Земли 1,4 млрд. приходится на Китай, 1,35 млрд. – на Индию, примерно 1,5 млрд. – на экономически развитые государства мира. Таким образом, в бедном перенаселённом Юге, не включая Индию, живёт как минимум 3,3 млрд человек.

- Но почему именно сейчас нищие южане рванулись на Север?

- Есть три относительно независимых друг от друга фактора.

Во-первых, законная трудовая миграция. В странах высокого уровня доходов и технологического развития снижается рождаемость, увеличивается продолжительность жизни и число лиц старших возрастов. Растёт нагрузка иждивенцев на одного занятого, резко сокращается прирост коренного трудоспособного населения. Срочно требуются мигранты.

- Людей же могут заменить роботы. Давно об этом говорят!

- Увы, внедрение робототехники не ведёт к сокращению спроса на профессии, связанные с тяжёлым, однообразным, малопрестижным трудом, за исключением конвейерного производства. Но оно уже достаточно давно перенесено из развитых стран в перенаселённый Юг, в Китай, Индию и т.п. Надежды на то, что роботизация приведет к резкому сокращению спроса на рабочую силу и позволит обеспечивать экономическое развитие даже в условиях нулевого прироста коренного населения Запада, пока всего лишь пустые мечтания.

Трудовые мигранты берутся за самую тяжелую и низкооплачиваемую работу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Развитым странам в ближайшие десятилетия понадобится значительное число людей на малопрестижные и утомительные работы, включая уход за иждивенцами. И хотя в том же Евросоюзе все чаще раздаются призывы ограничить трудовую миграцию, до 2035 г. она останется жизненно необходимой для всех богатых стран. Есть один немаловажный нюанс. Даже самые жёсткие антимиграционные законодательства не предусматривают запрета для трудовых мигрантов перевозить в страну пребывания семьи и близких родственников. Отсюда увеличение и без того бурного потока «южан».

Во-вторых, миграцию между Югом и Севером подстегивает усиливающееся неравенство в качестве жизни между этими регионами планеты. Основная масса жителей перенаселенного Юга пребывает в нищете, бедности. Плюс все возрастающие проблемы с водой, пригодными для эксплуатации сельхозугодьями и т.п. Наконец, и это, возможно, главное: в последние три-пять лет в страны Юга пришел интернет. Люди узнали, как живет Европа, Америка, богатые государства Азии. Раньше они не представляли уровень своей отсталости и возможности иной жизни. В условиях всеобщей интернетизации, значительного улучшения и удешевления коммуникаций между странами, мечты вырваться из нищеты и переехать на Север стали гораздо более реальными, чем когда-либо ранее.

В-третьих, в ХХI веке нарастает число, масштабы и интенсивность конфликтов, войн и массового насилия во все большем числе стран и регионов Юга. Оттого увеличивается число беженцев, которые любыми, в том числе незаконными, способами стремятся достичь спокойных регионов, где можно выжить.

Молодёжная бомба

- Да уж, конфликтов хватает. «Арабская весна», войны в Ливии, Ираке, Сирии погнали миллионы людей с насиженных мест в края обетованные. Прежде всего, в Европу. А уж что творится в Африке… Кажется, мир начал сходить с ума.

- Четкое объяснение загадочному явлению, породившему непредвиденную волну терроризма и насилия в ХХI веке, дал профессор Гуннар Хайнзон: «Злокачественный демографический приоритет молодежи».

Хайнзон - советник Американского разведывательного сообщества, преподаватель Федеральной Академии безопасности Германии и Оборонного колледжа НАТО в Риме. Пусть вас не смущает слово «колледж». На самом деле это нечто типа нашей Академии Генштаба для высших военных чинов Запада. Автор бестселлера «Сыновья и мировое господство: роль террора в подъеме и падении наций».

Демографа Гуннара Хайнзона называют Карлом Марксом ХХI века.Фото: ru.wikipedia.org

- «Злокачественный приоритет молодежи» - звучит зловеще.

- По утверждению профессора, он происходит, когда на каждые 100 мужчин в возрасте 40-44 года приходится больше 80 мальчиков до 4 лет.

В Германии это соотношение равно 100 к 50, в Афганистане - 100 к 403, Ираке - 100 к 351, Сомали - 100 к 364, Сирии - 100 к 253. По мнению Хайнзона, Германия, Великобритания, как и Бельгия с Австрией демографически готовы к сдаче молодёжи из мусульманских стран.

В 2017 г. профессор Г, Хайнзон подготовил для командования НАТО доклад о демографической угрозе альянсу, где впервые количественно определил порог развязывания в стране проживания мигрантов массового насилия при запуске незаконных и трудноуправляемых потоков беженцев. Массовое насилие неизбежно происходит в тех обществах, где юноши 15-29 лет составляют больше 30% от общего населения. Все, во имя чего вершится это насилие, - религия, национализм, марксизм, фашизм - несущественно.

Запад столкнулся с гигантским приоритетом молодёжи ("сыновей") в большей части мусульманского мира, где происходит демографический взрыв. В течение всего лишь пяти поколений (1900-2015 гг.) население здесь выросло со 150 млн. до 1300 млн., то есть, почти на 900%! Молодые мусульмане и придумали воинственный исламизм, взяли в руки оружие, считает Хайнзон.

Для сравнения: население Китая с начала прошлого века выросло с 300 до 1400 млн. Всего на 470%.

- А ведь еще недавно мир усердно пугали желтой китайской опасностью. Прозевав исламистскую.

- Общий миграционный потенциал Северной и Тропической Африки, Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии составит в 2019-2035 гг. 700-800 млн. человек. Даже 10% от этого количество достаточно, чтобы неуправляемые людские потоки создали серьезный кризис безопасности в Старом Свете. Это может стать реальностью для матушки Европы, если на «злокачественный демографический приоритет молодёжи» наложатся региональные африканские засухи, другие климатические аномалии и экстраординарные финансово-экономические явления, типа долговременного глобального кризиса производства и торговли. У стран Евросоюза крайне мало шансов сохранить национально-культурную идентичность и нынешний тип политико-экономической жизни.

В 2019-2035 гг. в плане внешних демографических угроз в наилучших условиях окажутся Северная Америка (США и Канада), Китай с Японией и Южной Кореей.

Что касается Штатов, то к началу 20-х гг. будет перекрыт единственный логистический коридор для незаконной миграции из Латинской Америки - через Мексику. Вне зависимости от того, построит Трамп стену на границе либо иные электронные заграждения или нет, Вашингтон обезопасит себя за счет безальтернативной зависимости Мексики от Америки. Ведь ее экономическое процветание полностью зависит от экспортно-импортных операций с США и американских инвестиций. Недаром Трамп стремится возложить решение задачи пресечения незаконной миграции в США на саму Мексику.

Китайцы всегда селились компактно, в границах Поднебесной. Это сохранится и на период 2019-2035 гг. Мигрантов они к себе не пустят.

- Но сейчас, наоборот, пугают китайской экспансией в наши Приморье и Дальний Восток.

- Подобная экспансия, несомненно, будет иметь место. Однако, по мнению американских аналитиков, она будет иметь исключительно мирный и добровольный характер.

ФЕРГАНСКАЯ МИНА

- Спасибо, успокоили по поводу Китая. Экономика наша переживает длительную рецессию, потому число мигрантов сократилось. Может, великое переселение народов не затронет матушку Россию?

- Увы, есть одна серьезная угроза. Ее назвали в своем докладе Разведсообществу США демографы Коумэн и Голдстейн.

- Какая же?

-Ферганская долина. Едва ли не самая опасная в демографическом аспекте территория планеты. От российских, преимущественно мусульманских районов Поволжья, разрезающего европейскую и азиатскую часть государства на две части, ее отделяют лишь 3 000 км пустынных и отчасти горных малонаселенных районов Казахстана.

Ферганская долина – компактная, относительно небольшая территория в 22 тыс. км². Поделена между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Сейчас там проживает порядка 15 млн человек. Средний расчётный доход населения не превышает 400 долларов в год. Для сравнения - доход в пяти беднейших странах мира: Южный Судан - $246, Бурунди – $340, Малави – $342, Центральная Африканская Республика – $426 и Мозамбик – $472. Таким образом, условное государство «Ферганская долина» попало бы в пятерку наиболее бедных стран планеты. По прогнозу, к 2025 г. население долины составит примерно 18 млн. К 2035 г – 22-23 млн. человек. Уже сегодня показатель «молодёжной демографической злокачественности» здесь составляет 100 к 352, к 2025 г вырастет до 100 к 405.

Сочетание «демографической злокачественности», поразительной бедности и отсутствия экономических и социальных перспектив для молодежи неизбежно превращают Ферганскую долину в кипящий котел, способный в любой момент взорваться.

Детонатором взрыва может стать вторжение боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ, - Ред.) из близкого Афганистана. Эвакуируясь из Сирии в 2017-2018 гг, ИГИЛ создал значительные военные базы на территории Афганистана. Кроме того, порядка 2,5 тыс. элитных бойцов террористического «Исламского государства» – жители центральноазиатских стран. Начнись здесь военные конфликты, миллионы беженцев из Ферганской долины хлынут в Россию.

- Можно как-то избежать этой угрозы?

- Демографические процессы с трудом поддаются управлению, имеют высокую инерционность. Их риски практически невозможно избежать. Но обеспечить готовность к блокированию криминальных и террористических последствий демографических рисков – обязанность национальных и международных органов, обеспечивающих безопасность. Предупрежден – значит, вооружен.

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