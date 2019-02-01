Умерла 53-летняя женщина, заявившая о беременности от Филиппа Киркорова

В конце прошлого года 53-летняя москвичка Светлана Сафиева пыталась взыскать через суд с Филиппа Киркорова 200 тысяч долларов на роды.

Дама утверждала, что ждёт тройню от короля российской поп-сцены.

Точку в этой истории поставил Андрей Малахов. Телеведущий навестил женщину в ее элитной квартире на Тверском бульваре (эти апартаменты оцениваются риэлторами в 10 миллионов долларов) и увидел, что Сафиева накупила тонны детской одежды в бутиках, коляски для грудничков и прогулочные модели для подросших детишек.

После телеведущий отвёл Сафиеву в клинику на УЗИ. Там - то и выяснилось, что у Светланы ложная беременность, а большой живот всего лишь «жировой фартук».

Светлана Сафиева пыталась взыскать через суд с Филиппа Киркорова 200 тысяч долларов на родыФото: скриншот видео

Правда, женщина не поверила Малахову. Стало ясно, что фанатка Киркорова серьезно больна. Светлана много лет назад потеряла мужа, осталась одна с двумя детьми. Видимо, на фоне трагедии у женщины начались проблемы с психикой.

Светлана Сафиева утверждала, что ждёт тройню от Киркорова .

Этим обстоятельством воспользовались чёрные риэлторы, которые, по словам близких Сафиевой, атаковали ее звонками, вынуждая продать элитные метры на Тверском бульваре.

Как стало известно «КП», 25 декабря Сафиева побывала на концерте Филиппа Киркорова в «Олимпийском», а потом женщину отправили на лечение. Сегодня родственники Светланы Сафиевой сообщили «КП» о ее смерти. Говорят, что у Светланы случился инсульт, после которого она умерла.

- Светлана ушла из жизни в среду. Но обстоятельства ее смерти мне не хотелось бы комментировать, -сказала «КП» племянница Сафиевой Оксана Хоменок.