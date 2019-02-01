2019-02-01T22:03:05+03:00
Спорт

Футболисты сборной Катара впервые в истории стали чемпионами Азии

В решающей игре была повержена команда ОАЭ со счетом 3:1
Евгений НЕСЫН
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Сборная Катара - новый чемпион Азии.Сборная Катара - новый чемпион Азии.Фото: REUTERS
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В городе Абу-Даби в пятницу, 1 февраля, был сыгран финальный поединок Кубка Азии, в котором сошлись команды Японии и Катара. Этот турнир должен был выявить сильнейшую команду континента - последний турнир выиграла неожиданно для всех команда Австралии. Однако на этих состязаниях она сошла уже с дистанции и в финале играли лучшая команда Азии с ЧМ-2018 и хозяева ЧМ-2022.

Катарцы неожиданно для всех одержали уверенную победу над фаворитом этой встречи, выиграв со счетом 3:1. У победителей голы записали на свой счет Альмоэз Абдулла (12-я минута), Абдулаиз Хатем (27), Акрам Афиф (82, пенальти). А у команды Японии единственный гол на 69-й минуте забил Такуми Минамино.

Для сборной Катара этот успех - высшее достижение в истории. Они до этого выходили дважды в четвертьфинал Кубка Азии в 200 и 2011 годах. Более того, Абдулла - лучший бомбардир турнира с 10 голами, а Акрам Афиф с 9 голевыми передачами - лучший ассистент Кубка Азии.

Япония же, к слову, остается, самой титулованной командой Азии - они побеждали на этом турнире в 1992, 2000, 2004 и 2011 годах. Завершившийся в ОАЭ турнир вошел в историю - впервые в финальной стадии играли не 16, а 24 сборные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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