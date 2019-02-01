45% россиян считают, что страна сбилась с курса

Число россиян, которые считают, что страна движется по неверному пути, впервые за долгое время превысило количество, уверенных в правильном курсе России (45% против 42%). Таковы данные опроса за январь 2019-го социологической службы «Левада-центр». В последний раз подобные настроения в стране социологи наблюдали в 2006-м году.

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Поддержка россиянами внешней политики страны остается высокой, а вот к внутренним, экономическим делам - много вопросов, прокомментировал «КП» результаты опроса руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

- То, что в первый год после президентских выборов были приняты непопулярные решения, такие как пенсионная реформа и повышение НДС, понятно, - говорит политолог. - Это сделано, чтобы к следующим большим федеральным выборам успеть получить экономический эффект от этих решений. Но дополнительным раздражающим фактором стали неуместные заявления некоторых региональных чиновников из серии «государство не просило вас рожать» и «макарошки ешьте».

Однако ключевой проблемой для населения являются даже не сами непопулярные меры, а непонимание людей - ради каких целей приходится затягивать пояса.

- Проще говоря, население не видит образа будущего, каких-то конкретных горизонтов, которые мы должны достигнуть, - рассуждает Абзалов. - Например, довести среднюю зарплату по стране до такого-то уровня. Поэтому важнейшая задача власти сейчас - сформулировать четкие, понятные всем цели.

ВОПРОС ДНЯ

По-вашему, каким курсом идет страна?

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, токарь с 50-летним стажем, экс-депутат Госдумы:

- Правильным. Никуда не отклоняемся, ни влево, ни вправо. Но борьба с коррупцией должна быть жесткой. Силовые структуры должны искать коррупционеров везде и находить их.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Люди разочаровываются, в первую очередь из-за падения уровня жизни. Количество бедных не сокращается, хотя президент поставил такую задачу. Выросли цены на продовольствие после введения НДС, тарифы на жилье. Говорят - денег нет. Деньги есть, но политика Центробанка такова, что мы в массовом порядке скупаем доллары, вместо того чтобы инвестировать в реальный сектор экономики, в стройку, в ЖКХ.

Георгий БОВТ, политолог:

- Страна должна провести реформы, чтобы активизировать экономический рост, который стагнирует. И из-за этого не растет, а падает благосостояние людей...

Евгений РОЙЗМАН, экс-мэр Екатеринбурга:

- То, что страна движется не туда, очевидно. Происходит массовая милитаризация сознания, накачивание ненавистью к соседям. Идет ухудшение уровня жизни и стагнация в экономике. Все это взаимосвязано. Чтобы изменить ситуацию, нужно - первое - сделать честные выборы, второе - сделать независимый суд. Это два обязательных пункта. Если эти два института наладить, то все остальное выстроится само.

Неожиданно большой процент населения высказал мнение, что страна сбилась с курсаФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Арас АГАЛАРОВ, президент компании «Крокус»:

- Ничего менять не надо. Надо сделать корректировку. Основа любой экономики - стабильность. А основа стабильности - курс национальной валюты. Я не говорю, каким он должен быть конкретно, - он должен быть стабильным. А у нас курс то улетает под 70, то начинает опускаться до 65. И зачем он каждый день поднимается и опускается на полпроцента?

Юрий ЛУЖКОВ, бывший мэр Москвы:

- Сила страны заключается не только в патриотизме российского народа. Должна стоять задача и сбережения наших замечательных людей. Любому работоспособному человеку - хорошую работу, достойную зарплату. Одновременно это даст развитие экономике страны.

Сергей, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- У России, конечно, свой путь и свой курс. Но, думаю, что стоит присмотреться к хорошим западным тенденциям - заботиться об экологии и налаживать равенство полов.