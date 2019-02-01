Гений на выРОСТ: знаменитому журналисту Юрию Росту исполнилось 80 лет

В день рождения Юрия Роста - 1 февраля - мы весь день пытались ему дозвониться. И один раз в череде «занято» и «абонент находится в не зоны...» нам это даже удалось. Правда, принимать слова поздравлений имениннику мешали радостные голоса и не менее радостный звон бокалов на фоне. Отмечание юбилея явно удалось! Но хочется, чтобы замечательного журналиста и фотографа поздравили все читатели «Комсомолки», в которой Юрий Михайлович сделал первые шаги.

В качестве специального корреспондента он работал в «КП» с 1967 по 1979 год. И здесь опубликовал ту самую заметку, которая принесла ему общесоюзную славу. Написал про овчарку, которая два года ждала хозяина на взлетной полосе. Естественно, с пронзительной фотографией.

После этого началось что-то невообразимое! Письма приходили мешками!

В принципе, написав только этот материал, Юрий Рост мог бы высечь свою фамилию в граните на страницах истории журналистики. Но он не очень любит этот триумф. Мол, ну что тут такого - просто журналистское везение. Мол, любой бы написал удачный материал на такой фактуре. Это как в театре: на сцену не выпускают настоящих животных, потому что переиграть их невозможно - они все равно оттянут внимание на себя.

Хотя здесь можно поспорить. Ибо в той истории Рост проявил один из главных своих талантов - умение наблюдать. Сколько тысяч людей прошли мимо этой собаки? Сколько сотен людей с «лейками и блокнотами» были среди них? Они не увидели жизни. А Рост увидел!

Как видел он ее в других своих гениальных работах, вне зависимости от того, снимал ли он простую свинарку или саму Фаину Раневскую!

Вот то самое классическое фото Фаины Георгиевны! Всмотритесь в него и узрите еще один талант Юрия Роста - умение показать миру то, что он увидел и почувствовал. В этом снимке сразу все: душа, характер, любовь, страсть, юмор... В нем - жизнь. Как и в сотне других портретов, где автор заглядывает в душу герою. Нежно, элегантно, осторожно.

Один из многих шедевров Юрия Роста - портрет Фаины Раневской. Фото: Юрий РОСТ

А то, что не передает изображение, - дополняют буквы - Юрий Рост еще и прекрасный писатель, мастер мыслить широко там, где тесно словам.

С днем рождения, Мастер! Продолжайте показывать нам этот удивительный мир так, как видите его именно вы. Он так прекрасен!