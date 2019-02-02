Арас Агаларов: Курс рубля у нас мог бы стоять - как бронепоезд, 60 - и точка! Но кто-то этого не хочет

"Левада - Центр" опубликовал опрос, по которому в январе 2019-го число тех, кто считает, что "страна движется в неправильном направлении", превысило число считающих, что - "направление правильное". 45% против 42%. В последний раз подобное было в 2006-м. То есть, - произошла резкая смена настроений... Эту тему мы обсудили с известным российским миллиардером Арасом Агаларовым...

Президент компании "Крокус" - в эфире Радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

- Арас Искендерович... А каким, по-вашему, курсом должна идти страна? Что бы вы в нем подправили?

- Предлагать какие-то радикальные изменения, на мой взгляд, не стоит, речь же идет об экономике, об экономических проблемах…

- ...о людях, о бедняках, количество которых не сокращается.

- Это все одним словом обобщается – экономика.

Основа любой экономики – стабильность. Когда вы находитесь в условиях меняющихся параметров, вы никогда не сможете ничего ни спрогнозировать, ни спроектировать.

А основа любой стабильности – это курс национальной валюты. У нас с этим происходят постоянные изменения. То курс улетает под 70, то начинает опускаться до 65.

Я не говорю, каким конкретно должен быть курс - главное, он должен быть стабильным.

Вот сейчас его колебания - вокруг 66. И каждый день он поднимается и опускается на полпроцента. Зачем?

У нас положительное сальдо торгового баланса. Мы каждый день на валютной бирже скупаем валюту. Можно это делать с учетом стабильности курса рубля. И тогда к этому стабильному курсу привяжется инфляция, ставка Центробанка, зарплаты людей.

А сейчас зарплаты не успевают за постоянно обесценивающимся курсом рубля. В прошлом году рубль обесценился больше, чем на 15 %. И все это приводит к негативным настроениям.

- Я вот вам обычно звоню, и вы сразу мне говорите, сколько будет стоить нефть, - так и сбывается. И с курсом доллара все точно также получается. Или вы просто ориентируетесь на привычки нашего правительства, Центробанка, власти?

- Да нет. Мы каждый год видим одно и то же, что к декабрю курс рубля падает, после Нового года он немножко укрепляется. К концу следующего года будет то же самое. Это все прогнозируемо.

У нас в золотовалютных резервах 470 миллиардов долларов. К концу года, когда рубль будет пытаться вырасти, надо это удержать.

К сожалению, этого делать никто не будет.

Вот когда делают электрокардиограмму, когда у человека пульс нормальный, там все синусоиды ровненькие, повторяющиеся. А когда человек болен, у него такой тремор идет, сердце непонятно работает.

Не может курс национальной валюты находиться в состоянии волатильности. Это обычный тремор у кардиологически больного человека.

- Давайте объясним - что такое тремор?

- "Пила" такая (типа - линии на экране.- А.Г.) бегает взад-вперед, дрыгается. Сердце же подает разные тревожные сигналы, когда человек себя очень плохо чувствует.

Это же происходит у нас и в экономике. Хотя у нас курс мог бы быть - с нашими показателями, со 190 миллиардами положительного сальдо, он мог стоять как бронепоезд. Условно говоря, 60 – и точка.

И все бы к нему привязалось - и зарплаты, и выручки, и иностранные инвестиции бы пришли. Потому что люди бы понимали, что они зашли по курсу 60 и по такому же курсу вышли. Если курс будет стабильный, то предложение по депозитным вкладам, которое у нас в банках, 7-8 %, это - считайте, что будет в валюте. А где в мире платят 7-8 % за депозитный вклад? Нигде. Появятся даже зарубежные инвесторы, которые захотят размещать деньги у нас в депозитах. ОФЗ будут легче продаваться.

- А это что?

- Это облигации федерального займа.

- Хоть какой-то оптимизм вы вселяете.

- Мое предложение построено на том, что ничего менять не надо, ничего выдумывать не надо. Надо просто сделать очень простую корректировку.

Чем отличаются знахари от хирургов? Хирурги все вырезают, отрезают, непонятно - чем это кончается. А знахари травами чуть-чуть подправят – и все налаживается.

Я даю знахарские рецепты.