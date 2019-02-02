Виторган публично обратился к Собчак после ее откровенного интервью о личной жизни

Свекр Ксении Собчак Эммануил Виторган публично обратился к телеведущей сразу после ее телеинтервью на Первом канале. В эфире программы «Эксклюзив», где, как обещалось, телеведущая наконец-то поведает всю правду о своих отношениях с режиссером Константином Богомоловым, Собчак ушла от вопроса о разводе с Максимом Виторганом. При этом Ксения сообщила, что у нее в жизни сейчас «непростой период». Телеведущая впервые прокомментировала скандальную драку Богомолова с ее супругом, сказав, что пока не готова обсуждать этот момент.

На своей страничке в Инстаграме отец Максима, актер Эммануил Виторган опубликовал фотографию Собчак и похвалил ее за интервью.

- Ксюша, дорогая! Прекрасное интервью на 1-ом. Достойное, искреннее... Какая ты и есть в жизни! – написал Виторган-старший, подписавшись от имени всей своей семьи – жены и дочки: «Эммануил, Ирина, Этель».

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В разговоре с ведущим программы «Эксклюзив» Дмитрием Борисовым Ксения вспомнила свои взаимоотношения с отцом Анатолием Собчакм, откровенно рассказала о разногласиях с матерью и поведала о том, какой прекрасный отец Максим Виторган. По словам Ксении, ее муж много времени проводит с их двухлетним сыном Платоном. Телеведущая дала понять, что даже в случае развода они с Виторганом сделают все, чтобы их сын был счастлив.

- Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди, - рассказала Ксения, соблюдая золотое правило всех грамотно разводящихся пар – о бывшем либо хорошо, либо никак.

Как намекнула телеведущая, проблемы в их с Максимом пятилетнем браке начались не вчера, и Богомолов стал лишь катализатором разрыва. При этом Собчак полунамеками назвала режиссера «транспортом в новую жизнь, помогающим разорвать прежние отношения». Тем самым дав понять, что не рассматривает его как серьезную кандидатуру для нового замужества.

Ксения Собчак впервые прокомментировала скандальную драку мужа Максима с режиссером Константином Богомоловым, сказав, что она не готова обсуждать этот вопрос. Фото Петр Ковалев/ТАСС

Во время эфира телеведущая также рассказала, как в 2005 году расторгла помолвку с миллиардером Александром Шустеровичем. Свадьба была на подходе, невесте сшили белое платье, гостям разослали приглашения, мама Ксении Людмила Нарусова арендовала зал для свадебного банкета. Как вдруг накануне бракосочетания Собчак разорвала помолвку. Причиной телеведущая сегодня называет новые отношения: она поняла, что незадолго до свадьбы влюбилась в другого человека.

- Женщина имеет право выглядеть так, как она хочет. Работать тем, кем она хочет. Спать и жить с тем, с кем она хочет, - настаивает Ксения. - У нас существует очень разное отношение к мужчинам и женщинам. У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то, значит, мы ее последними словами обзываем. Я считаю, что, например, «Анна Каренина» — это лучшее произведение Толстого. Он не побоялся показать жизнь женщины, и это при условии, что тогда адюльтер был чем-то немыслимым. И я рада, что сейчас женщины имеют право на счастье.