Вера Брежнева в свой день рождения прогулялась топлесс по Мальдивам

Вера Брежнева 3 февраля отмечает 37-летие: в свой день рождения певица опубликовала в соцсетях пикантный видеоролик, снятый на Мальдивах. Вера провела на экзотических островах несколько незабываемых дней, в последний из которых она прогулялась топлесс по пляжу.

- Прощай, 36, - написала бывшая солистка группы "ВИА Гра" в Инстаграме.

На видео Вера, не торопясь, прогуливается по белоснежному пляжу в розовой юбке с длинным шлейфом. Сверху ничего из одежды на звезде сцены нет. Брежнева прикрывает обнаженную грудь руками и оглядывается на камеру, улыбаясь своим поклонникам.

- Оглядываясь назад, - подписала видео артистка, имея в виду еще один уходящий год своей жизни.

Вера попрощалась со своими 36 годами и встретила 37-летие топлесс. Фото: Инстаграм.

Мальдивский отпуск Веры Брежневой выдался коротким, но насыщенным. Певица прилетела на экзотические острова всего на пять дней, но за это время успела не только позагорать и искупаться, но еще и устроить экологическую акцию. Вместе с подругами Брежнева собрала мусор и выброшенные на берег пластиковые бутылки.

Муж певицы Константин Меладзе отпустил ее одну на тропический остров в компании приятельниц, а сам остался дома. На Мальдивах Брежнева поселилась в роскошном пятизвездочном отеле Joali Maldives, стоимость вилл в котором начинается от 250 тысяч рублей за сутки. Как призналась артистка в Инстаграме, эту поездку она подарила себе сама. Возможно, этот презент Брежнева сделала сама себе именно ко дню рождения.

ververa Оглядываясь назад...

- Я хотела попасть на эти острова много лет… И вот наконец-то появилась возможность - сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но, надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня, - написала Вера на своей страничке. – И пусть эти 5 дней здесь будут райскими.

На Мальдивах Вера то и дело меняла купальники, отдавая предпочтение моделям в стиле 90-х. Фото: Инстаграм.

На Мальдивах Вера то и дело меняла купальники, отдавая предпочтение закрытым моделям, высоко вырезанным по бедрам. Такие купальные костюмы в стиле 90-х годов – главный тренд пляжной моды этого сезона. Но позволить себе носить его могут только женщины с идеальной фигурой. И Брежнева – определенно одна из счастливых обладательниц «тела мечты».

Ради стройной фигуры Вера сидит на строгой диете. Фото: Инстаграм.

Неудивительно, что ради такой фигуры Вера постоянно сидит на диете. В один из дней отдыха артистка поделилась снимком обеда, который они с подругами устроили на пляже: в рационе девичьей компании – сплошь овощные салаты и фруктовые фреши.

- Обед на райском острове. Все хорошее быстро заканчивается, пора возвращаться к работе, - написала певица. - Много вопросов было: едим ли мы, и что? Да! Мы едим.