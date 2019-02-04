2019-02-04T13:35:03+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова: «Я никогда не уводила у Собчак мужчин!»

Балерина рассказала о скандальных выходках телеведущей
Алина ЧЕРНОВА
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Анастасию Волочкову удивило, что весомую часть эфира Ксения Собчак говорила о нейАнастасию Волочкову удивило, что весомую часть эфира Ксения Собчак говорила о нейФото: Личный архив
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В минувшие выходные Ксения Собчак дала интервью программе «Эксклюзив». В анонсе обещали, что речь пойдёт о любовном треугольнике в семье Собчак и о ее размолвках с мужем, однако никаких сенсационных подробностей о личном телеведущая не рассказала.

Зато много говорила о других. Например, о давней обиде на балерину Анастасию Волочкову.

- Где теперь Анастасия? В шпагате на Мальдивах. Только этим и славна. Я была права, когда говорила о её деятельности, - заявила Ксения Собчак. - В прошлом у нас был конфликт из-за её предательства. Настя была моей близкой подругой, я показала ей Москву. А потом у Насти произошёл роман с моим молодым человеком. Но это давняя история. С годами с Настей произошла эволюция. У неё появилось чувство самоиронии. Это отличное оружие.

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Это прекрасный день
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Анастасию Волочкову удивило, что весомую часть эфира Ксения Собчак говорила о ней.

-Мне не хочется отвечать на каждый выпад, но в случае с Собчак надо внести ясность,-сказала в эксклюзивном интервью «КП» Анастасия Волочкова.-Молчать в данном случае невозможно. Ксения Собчак и её семья были зрителями на моих спектаклях («Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Жизель») в Мариинском театре. Они сидели всегда в первом ряду партера. Я знаю, что Ксения хотела стать балериной, но не стала.

Сейчас Ксения пытается всех убедить, что она мне показала Москву. Это просто смешно. Я приехала в Москву раньше Ксении. В Москве я оказалась в начале 98 года. Меня пригласил Владимир Васильев. На тот момент я уже была прима-балериной Мариинского театра. А приехав в Москву, я сразу же стала прима-балериной Большого театра. Не знаю была ли Ксения тогда в Большом театре, но уже в Москве я познакомилась с её мамой Людмилой Борисовной Нарусовой.

Я тогда жила в отеле «Марриотт», поэтому наша встреча, инициатором которой была Людмила Борисовна, произошла именно там. Она сказала: «Настя, Ксюша только попала в Москву. Она любит тусоваться. Помоги ей, пожалуйста. Отдавай ей свои пригласительные на мероприятия, если они тебе не нужны!»

А мне действительно в Большой театр приходили пригласительные на самые престижные мероприятия. И Людмила Борисовна попросила меня брать Ксюшу на светские рауты, чтобы её «засветить».

На встрече мы сидели с одним ныне покойным бизнесменом. Он тогда сказал маме Собчак: «Людмила Борисовна, мне тоже Ксюша призналась: «Я хочу ..... этот город!»

Не знаю получилось ли у неё или нет это сделать, но я ей действительно помогала с пригласительными. И это обернулось против меня. Я представляла компанию Chopard (у меня был международный контракт). И на одном из мероприятий Ксения говорит: «Я сейчас столкну тебя с лестницы!» И она меня спихнула. Слава Богу, что я удержалась, не упала.

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Спасибо всем!
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А когда я участвовала в показе Джанни Версаче (он ещё тогда был жив), Ксения подошла к подиуму и облила меня на глазах у всех журналистов красным вином. Это был какой-то кошмар. Хочу подчеркнуть, что с Ксюшей мы никогда не дружили. Мы общались. Но как можно дружить с таким человеком? Уже тогда Ксюша понимала, что она может привлечь к себе внимание только какими-то скандалами. А поскольку её тогда мало, кто знал, скандалы ей были нужны с публичными личностями. И начала она с меня. Журналистов волновал не тот факт, что Анастасию Волочкову облили вином, а кто посмел это сделать.

После моего возвращения из Лондона я уже жила с Сулейманом Керимовым. А Ксюша говорит, что я тогда увела у неё любовника, мол, поэтому она все эти десять лет кидается на меня.

О случае с любовником Ксюши, которого я с её слов увела, мы с Собчак разговаривали ещё несколько лет назад в журнале «Ок». Она была ведущей одной из рубрик журнала и я любезно согласилась встретиться с ней и рассказать, как все было.

Рассказываю ещё раз на страницах «КП», чтобы было понятно, что я никого у Ксюши не уводила.

Ксения на тот момент, когда на произошёл мой разговор с её мамой Людмилой Борисовной, встречалась отнюдь не со Славой Лейбманом, которого она мне приписывает.

Людмила Борисовна позвала меня и Славу домой. Как я поняла, Ксения действительно когда -то встречалась со Славой, но на тот момент, когда состоялся наш разговор с Людмилой Борисовной, Ксюша уже жила с Умаром Джабраиловым, который плохо на неё влиял, подсадил на алкоголь.

Помню телепрограммы того времени, где пьяную Собчак вытаскивали за руки и за ноги из отелей. Людмила Борисовна и Слава Лейбман переживали за здоровье и репутацию этой девочки. И Людмила Борисовна попросила меня: «Настя, поезжайте со Славой в Москву и в отеле «Марриотт» на глазах у всех выпейте вина. Может, у Ксюши это вызовет ревность. Думаю, ей донесут о вашем ужине».

Я так и сделала. Мы со Славой приехали в Москву, встретились за ужином. Но я не знаю, как отреагировала на это Ксюша, вернулась ли она к Славе или нет. Но почему я сейчас в роли козла отпущения? Почему в мой адрес обвинения? Я никого не уводила у Ксюши и рассказала ей об этом ещё несколько лет назад в журнале «Ок». Этот разговор тогда закончился словами Ксюши: «Ах, так. .... моей маме!»

Это были слова Ксении, напечатанные тогда в журнале. Вот и вся история про Славу Лейбмана. И по поводу того, кто первый переехал в Москву. Кто был прима-балериной, а кто тусовщицей. Не ей судить мои достижения и говорить, что я славна только шпагатами. Я представляла Россию на самых прославленных сценах мира. Помимо того, чтобы сесть на шпагат, нужно ещё с отличием окончить академию балета, нужно стать прима-балериной Мариинского театра и Большого театра. Ксения не может мне простить, что звание прима-балерина уже пожизненно моё. Это как заслуженная артистка России, только выше по статусу. Ксения вспомнила и Майю Плисецкую. Так Плисецкая была моим педагогом и наставником. Уходя в 90 лет, она оставалась прима-балериной российского балета. Сегодня моё самое большое достижение - любовь детей.

Мне 43 года, но я по сей день танцую с детьми, выступаю с благотворительными концертами, выпускаю клипы, снимаюсь в кино, в драматических спектаклях играю. И моё имя в топе. И интервью Ксении попало в топ новостей Интернета только по той причине, что там была привязка к моему имени. Актриса погорелого театра, которая в прошлом году лезла на выборы. Поверьте, если бы Ксения Собчак стала президентом России, то в нашей стране наступил бы крах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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