Молодым туда у нас дорога?

Ну вот, докатились. Более 40% молодых людей хотят уехать из страны (данные опроса «Левады-центра»). Это максимальное число за последние годы. В прошлом году (опрос ВЦИОМ) число потенциальных эмигрантов среди молодых составил 31%, что тоже было рекордом.

Пи этом в среднем число россиян, желающих уехать из страны, не растет уже лет пять, колеблясь вокруг 15-18%. В начале 90-х такие чемоданные настроения были примерно в два с половиной раза сильнее. Россияне вообще домоседы (в том числе по причине скромного благосостояния): почти 60% в последние пять лет вообще никуда не выезжали, даже в ближнее зарубежье.

Что касается молодых, то социологи политкорректно не задают вопросов насчет причин. Но легко догадаться. Причины эти в основном экономические. Ведь какие перспективы у молодого человека, скажем, в небольшом депрессивном городе, где советских времен еще производство дышит на ладан? Да никаких. И эти люди хотят вырваться из безнадежной провинции в крупные города. Которые - а вовсе не провинция – как раз дают наибольшее число потенциальных эмигрантов. Что тоже понятно. Эти молодые люди уже вырвались из безнадеги и рутины малой родины, где у них не было шансов для роста, попробовав себя в самостоятельной активной жизни. Они уже прошли первичный отбор, бросив родительское жилье и отправившись испытать судьбу ближе к огням большого города. Скажем, в Москву. Получили образование, первый опыт работы. И поняли, что их возможности роста в условиях стагнирующей экономики – весьма ограничены. Плюс коррупция: свой бизнес не начнешь, все схвачено другими. Сколько ни работай в той же Москве, а выше 100-150 тысяч основная масса амбициозных молодых людей с их огромными амбициями и часто завышенными ожиданиями, не прыгнет. И за эти деньги они не смогут позволить себе купить квартиру (ипотечный процент непозволительно высок), приличную машину (разве что в кредит) и вообще не могут позволить себе жизнь по западным стандартам. Рождение детей, как правило, сразу низвергает молодые семьи в бедность. А пожить хорошо – хочется. А все социальные лифты сильно обсижены блатными сынками чиновников и успешных бизнесменов, которые чуть ли не с рождения обречены унаследовать сытые должности, успешно работающие компании и обильные финансовые потоки. У нас нет равных возможностей для всех.

Есть и утешительный фактор. Молодежь всего мира стала более мобильной. Она хочет посмотреть мир, поработать в разных странах. Часто триггером для переезда бывает сложная экономическая ситуация дома. Так, сотни тысяч и даже миллионы людей из страны Южной Европы поехали на заработки в страны Северной Европы, где сильнее экономика. Помимо этого развитые программы студенческих обменов в рамках того же ЕС дают возможности десяткам тысяч молодых людей учиться в других странах, а потом остаться там работать. Люди вообще стали больше передвигаться по миру. Едут даже из богатой Америки. Например, все большее число американцев (примерно 5 тысяч в год) отказываются от гражданства, чтобы не платить высокие налоги. Более 9 млн граждан США постоянно проживают в других странах, в том числе самых отдаленных. Таков он, новый мобильный мир. А из тех молодых, людей, которые хотят уехать из России, реализуют свои желания не более 2-5% граждан. Некоторые потом возвращаются. За границей не все медом мазано. А если у нас экономика пойдет а подъем, то вернутся еще больше. И не уедут.