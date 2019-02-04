ЧМ-2022 в Катаре: Есть ли футбол без алкоголя?

«Там нельзя пить». «Нельзя знакомиться с женщинами». «Нельзя проповедовать любую религию, кроме Ислама». «Нельзя провозить запрещенные книги». «Нельзя ходить в шортах в общественных местах», «Женщинам нельзя появляться на пляже в бикини», «Нельзя без спросу фотографировать местных». А еще - «нельзя создавать политические партии и профсоюзы». «Нельзя проводить демонстрации»...

Все эти сплошные нельзя - про Катар. Страну, где в 2022 году пройдет чемпионат мира по футболу, и куда хлынут разудалые мексиканцы, пышногрудые бразильянки, вечно пьяненькие англичане, всегда улыбчивые голландцы и (очень хочется в это верить) веселые русские... Даже про Россию всерьез писали «это закрытая страна, которая столкнется с разными мировыми культурами» (попробуй нас удиви, конечно). А что с будет с Катаром?

- Что будет? - удивляются катарцы. - Чемпионат мира проходил в ЮАР, в Бразилии, в России. Мы богаче этих стран. Почему должны быть вопросы?

Эмиры и соколаФото: Павел САДКОВ

Здесь курят

Доха, конечно, город будущего. Лес небоскребов, искусственный остров, на котором воссозданы целые кварталы Ниццы и Венеции. Амфитеатр с видом на Персидский залив среди огромного квартала, занятого культурным центром. Соревнование лучших архитекторов мира. Пробки, в которых толкаются «Ламброджини», «Макларены» и «Феррари»...

Все это восхищает, но не так, как вечный сигаретный дым. Тут курят. Много, со смаком, на каждом шагу, в ресторанах и гостиницах, в машинах и в открытых кафешках. Как само собой разумеющееся, достают пачки без нарисованных последствий рака легких. Всего лет 10-15 назад у нас так (или почти так) было. Но фронт борьбы с курением находится за тысячи километров от Дохи, и местные курильщики даже не представляют, что их собратья давно стали изгоями в европейских странах.

Церемониальные верблюды в центре ДохиФото: Павел САДКОВ

И если вам нужен пример контраста - вот он. Город XXII века с привычками далекого XX столетия. Прибавьте к этому мужчин в куфиях с черными икалями на голове (клетчатый платок с надетыми на них черными кольцами), женщин, облаченных в черное, муэдзинов, пять раз в день призывающих к молитве... Одним поворотом головы можно менять окружающий вас век. И все это обязательно понравится болельщикам, которые приедут на ЧМ. Тем более, что курящие люди в национальной одежде вежливы, доброжелательны, и ни капельки не пугаются иностранцев.

Богатые. И не плачут

О богатстве Катара слагают легенды, и почти все они - чистая правда. Тут самый высокий доход на душу населения. Катарцы (а их всего-то около 250 тысяч при населении страны в 3 миллиона) имеют право на бесплатное образование в любом (!) университете мира, они не платят за медицину (едва ли не лучшую в мире), им гарантирован высокий оклад на работе или пособие, которого в другой стране хватило бы, чтобы считаться обеспеченным человеком... Летние месяцы они предпочитают проводить в Европе, так как лютая жара - суровое испытание даже для местных.

Продавец ароматов на старом рынке ДохиФото: Павел САДКОВ

Но все это совершенно не умиляет туристов. Здесь дорого. Дорого все, даже если выглядит совершенно обычно. Счет в Макдональдсе равен обеду в приличном московском ресторане, грошовые сувениры идут по цене дневного заработка российского учителя. Общественный транспорт существует, но все советуют пользоваться такси (оно тоже дорогое, да). Мы с вами во время ЧМ в России видели десятки тысяч совсем не богатых любителей футбола из Южной Америки, Африки, Восточной Европы, которые спали на вокзалах, или вовсе не спали на Никольской, питались фаст-фудом и восхваляли Россию за бесплатные поезда. Все эти люди в катарском взгляде на мир едва ли существуют. Что будет с ними на ЧМ-2022? Попытаемся выяснить.

Вид Дохи из Музея Исламского искусстваФото: Павел САДКОВ

Не болтай

Когда вам говорят «мне сказал один катарец», попробуйте засомневаться. Катарцы – это очень солидные ребята, к которым так запросто не подойдешь стрельнуть сигарету или спросить дорогу.

Чаще всего вашими собеседниками становятся так называемые «экспаты» - приезжие из всех стран мира. В европейском значении слова – это иностранные специалисты, приехавшие на долгие срок работать по контракту. В катарском – все, кто вас окружает. Служащие гостиниц, аэропортов, стюардессы, таксисты, продавцы, охранники, официанты. Бангладеш, Таиланд, Филлипины, Индия, Пакистан… Вся Европа, не исключая, конечно русских и украинцев. Приезжие занимают целые кварталы (достаточно богатые, довольно бедные), они работают во всех сферах, на всех уровнях. И наперебой рассказывают, как тут, в Катаре хорошо.

Вход в госпиталь для соколовФото: Павел САДКОВ

- Чтобы не случилось, чего бы мне это не стоило, я сделаю все, чтобы оставаться в Катаре, - говорит одна из наших соотечественниц. А потом объясняет преимущества жизни в самой богатой стране мира. Безопасность, медицина, образование, море возможностей и счастливое будущее...

В разговорах с иностранцами экспаты (да и сами катарцы) осторожны, аккуратны и так или иначе пересказывают повестку своей газеты «Правда». Зато охотно просвещают вас об арабских легендах, о привычках верблюдов, о соколиной охоте и ценах на жилье. Но этих ребят не развести на откровенный разговор о проблемах государства. То, что у нас с удовольствием расскажет любой сосед по купе, таксист или обычный прохожий, здесь не выпытать. А отсутствие доступного алкоголя делает закрытость катарцев почти абсолютной.

Все объяснимо. Тут строгие законы. Что-то, что расценят, как критику эмира и его администрации, катарского образа жизни – повлечет вполне законные наказания. О том, чтобы как-то критически высказаться по поводу религии и речи не идет. У местной администрации достаточно власти, чтобы лишить вас лицензии на работу (а значит и вида на жительство), пособия, страховки и прочее, прочее.

Соколы в магазине на продажуФото: Павел САДКОВ

Напомним, за все социальные блага платит государство, так что оно вполне имеет право подобные меры. Местные живут по религиозным законам, и тут уж нарушения непростительны. Что говорить, если в Катаре до сих пор есть такое наказание, как «забить камнями». Правда закрытость местного населения не позволила выяснить – применяется ли оно на практике.

Палатка за углом. В пустыне

В высокой степенью вероятности можно сказать, что настоящая жизнь катарцев, их суровые внутренние законы скорее всего гостей не коснутся. Катар стремится к тому, чтобы слезть с нефтяной иглы и стать популярным направлением для туризма. Поговаривают, что скоро появятся специальные пляжи, где на местные законы о приличиях можно будет закрыть глаза.

Уже сейчас есть несколько предложений как решить вопрос с алкоголем для гостей ЧМ. Например, недалеко за городом, в пустыне могут появиться специальные палатки для распития огненной воды. То есть выиграла, например, ваша команда. Вы быстренько в пустыню, а оттуда уже, в город, гулять, плясать до утра. Отличный план, не находите?

Второй вопрос с гостиницами. Их тут много, очень много. Но вот беда – большинство из них в пять звезд. Даже если по факту четыре звезды – пишут пять и выставляют соответствующий счет. Решение тоже есть. Для болельщиков в порт Дохи пригонят несколько кораблей, где можно будет поселиться (как обещают) за приемлемые деньги. Кстати, тем любителям футбола, которые решат, что в теплом Катаре можно и на улице переночевать, стоит помнить – ЧМ-2022 пройдет зимой (ноябрь-декабрь). Днем наше лето (+25), зато ночью 10-15 градусов и весьма холодно. Программка «Погода» в телефоне услужливо подсказывает «еще и ветрено». А иногда, для экзотики, пишет «Солнечно. Пыль».

Проблем с транспортом быть не должно. Из 8 стадионов чемпионата 6 находятся в Дохе, а еще два совсем рядом. Рядом с каждой ареной в пределах города – станция метро (его сейчас оперативно доделывают).

А самое главное, Доха признана одним из самых безопасных городов мира.

Местный умелец делает Кубки мираФото: Павел САДКОВ

В кольце врагов

Впрочем, во внешней политике у Катара все плохо. 5 июня 2017 года исторические друзья-соседи объявили этому маленькому, но гордому и богатому государству бойкот. Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Коморские острова обвинили Катар в поддержке террористических организаций. Выставили жесткий, и малореальный для исполнения ультиматум. И как раз 5-го числа - прервалось воздушное сообщение, перестали поступать продукты (а их в Катаре не производят), началась блокада. Местный эмир и его правительство включило все возможные механизмы, и население, несмотря на легкую панику, последствий бойкота на себе не ощутило, и не ощущает до сих пор. В какою сумму это обошлось Катару можно только догадываться, но деньги в этой стране по-прежнему есть.

Как отразится это на чемпионате мира? Пустят в Катар, например, болельщиков из Саудовской Аравии? Или? Даже так - отпустят ли Саудовская Аравия своих подданных в Катар? Интрига, безусловно, присутствует.

Спорт и местные

Что любят катарцы? Путешествовать по Европе. Из местных радостей - соколиная охота и верблюжьи бега. Содержать сокола - дело дорогое, хлопотное, но престижное. В центре Дохи есть специальный госпиталь для этих птиц. Снимать там запрещено, но очередь из десятков людей с птицами в руках - зрелище незабываемое. Чаще всего пернатых хищников привозят на осмотр слуги катарцев, но порой и сами хозяева покорно сидят в очереди со своими питомцами в ожидании приема. Рентген КТ, МРТ... Цена одной птицы 3-5 тысяч долларов, но есть и более ценные экземпляры. В старом городе Дохи несколько улиц - это магазины с соколами. Здесь сидят сами птицы в кожаных шлемах, тут им вшивают чипы, тут масса аксессуаров для соколов и их хозяев, портреты эмиров с соколами в руках. И здесь же из почивших соколов делают чучела... Высокое здание в центре катарской столицы занимает международная федерация соколиной охоты.

Вы, конечно, хотите узнать про верблюдов? Они пасутся в специальном загоне в центре города. Их держат на радость туристов и для церемониальных шествий во дворце шейха. Верблюды спортивные содержатся за городом. Гонки этих горбатых - зрелище завораживающее. Его часами показывают на специальном канале. Верблюды бегут по несколько километров, вдоль автомобильных дорог. Ими управляют миниатюрные роботы на спинах. Раньше в этой роли использовали маленьких детей. Но дети довольно часто погибали, и теперь гонки стали значительно гуманнее. В качества приза в каждом соревновании - что-нибудь приятное, например спортивная машина...

А футбол? О да! В каждом торговом центре (а они тут напоминают дворцы) - обязательный магазин клубной символики «Пари Сен-Жермен». Почему? В 2011 году фонд Qatar Sports Investments выкупил большую часть акций этого клуба. Парижане стали одним из богатейших клубов мира, а Катар фактически приобрел себе футбольный клуб с историей.

Спорт в целом, а особенно футбол тут очень любят. Два десятка каналов днем и ночью показывают матчи европейских лиг. Даже игры российских команд , которые приехали на «Кубок Матч Премьер», освещали местные специалисты. Собственный чемпионат у Катара слаб, зато сборная прогрессирует, и в этом году дошла до финала Кубка Азии. В историческом полуфинале катарцы разгромили политических соперников из ОАЭ - 4:0!

Футбольных полей отличного качества в Катаре хватает (сюда приезжают на сборы лучшие клубы мира). К ЧМ-2022 тут построят 8 стадионов. Причем все они должны стать архитектурными шедеврами со следами местного колорита. Одна из арен, например, будет иметь форму арабской шапки - куфи.

Репортаж катарского ТВ с товарищеского матча российских командФото: Павел САДКОВ

Чемпионат мира, пожалую, лучший способ для страны рассказать о себе. В случае с Катаром - это шанс пообщаться с планетой для всего арабского мира. В учетом всех фобий и стереотипов - очень интересно, как все это получится на деле. В конце концов богатый Катар наверняка будет хорошо принимать болельщиков, вопрос с алкоголем и свободой в одежде как-нибудь разрешится... Если что и пугает, так это катарская манера вождения. Броситься с места, подрезать, тут для водителей норма. Хуже, чем у нас в конце 90-х... Но ведь на то и ЧМ, чтобы и стране дать какие-то новые знания о мире.