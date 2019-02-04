В России самый дешевый в Европе бензин для населения

Эксперты изучили стоимость топлива в 33 европейских странах и Казахстане, который - Азия. Для сравнения брали цены на литр 95 бензина и пересчитывали их в рубли.

Именно Казахстан занял первое место в рейтинге РИА Новости— литр бензина Аи-95 там стоит 30,9 рубля. На втором месте Россия - 45 рублей. Чуть дороже цены у соседей белорусов - 46,9 рублей.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах – 117,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр.

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Похожий рейтинг в прошлом году делало международное агентство Bloomberg. Правда, данные учитывались по всему миру, счет шел в галлонах (4,5 литра) и в долларах. Тогда Россия заняла 11 место. Возглавила рейтинг Венесуэла. На втором месте — Саудовская Аравия, затем Иран. В этой тройке лидеров галлон бензина стоит меньше 1 доллара.

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Счетная палата: Цены на бензин в 2019 году резко вырастут

Счетная палата прогнозирует скачок цен на бензин после Нового года. Причиной, по мнению аудиторов, может стать плановое повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года. В проекте бюджета действительно заложен серьезный рост косвенных налогов, которые платят нефтяники. Акциз на бензин вырастет в 1,5 раза - с 8200 рублей до 12 300 рублей за тонну. На дизельное топливо — с 5600 рублей до 8500 рублей за тонну. Поскольку бизнес всегда включает эти налоги в конечную стоимость товара, цены на заправках пропорционально вырастут (подробности)