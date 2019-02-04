2019-02-04T16:15:22+03:00
Экономика

В России самый дешевый в Европе бензин для населения

Самое дорогое топливо оказалось в Нидерландах
Александра КОЗЛОВА
Поделиться:
Самый дешевый бензин в Европе доступен в России.Самый дешевый бензин в Европе доступен в России.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Изменить размер текста:

Эксперты изучили стоимость топлива в 33 европейских странах и Казахстане, который - Азия. Для сравнения брали цены на литр 95 бензина и пересчитывали их в рубли.

Именно Казахстан занял первое место в рейтинге РИА Новости— литр бензина Аи-95 там стоит 30,9 рубля. На втором месте Россия - 45 рублей. Чуть дороже цены у соседей белорусов - 46,9 рублей.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах – 117,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр.

Больше всего на среднюю зарплату могут позволить себе кататься жители Люксембурга. Фото: Рушан КАЮМОВ

Больше всего на среднюю зарплату могут позволить себе кататься жители Люксембурга.Фото: Рушан КАЮМОВ

Похожий рейтинг в прошлом году делало международное агентство Bloomberg. Правда, данные учитывались по всему миру, счет шел в галлонах (4,5 литра) и в долларах. Тогда Россия заняла 11 место. Возглавила рейтинг Венесуэла. На втором месте — Саудовская Аравия, затем Иран. В этой тройке лидеров галлон бензина стоит меньше 1 доллара.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Счетная палата: Цены на бензин в 2019 году резко вырастут

Счетная палата прогнозирует скачок цен на бензин после Нового года. Причиной, по мнению аудиторов, может стать плановое повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года. В проекте бюджета действительно заложен серьезный рост косвенных налогов, которые платят нефтяники. Акциз на бензин вырастет в 1,5 раза - с 8200 рублей до 12 300 рублей за тонну. На дизельное топливо — с 5600 рублей до 8500 рублей за тонну. Поскольку бизнес всегда включает эти налоги в конечную стоимость товара, цены на заправках пропорционально вырастут (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Политолог об экономической пользе оппозиции: «Добиться расследований, не будучи частью политической системы, практически невозможно»
Директор Центра исследований постиндуст­риального обще­ства Владислав Иноземцев - о том, что Россия идет по пути, в котором нет места ни конкурентности в сфере выработки экономической политики, ни банальному контролю за финансовыми действиями власти
Новости 24
Мадуро попросил Папу Римского помочь в решение конфликта в Венесуэле
Захарова назвала обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT «лживыми и бездоказательными»
Заслуженный учитель: Штрафы не спасут учеников от агрессии педагогов
Вдова погибшего в Сирии летчика через суд добилась повышения пенсии
МИД Испании и Германии призвали граждан отказаться от поездок в Венесуэлу
Трамп провел 60% рабочего времени перед телевизором
СКР приступил к следственным действиям после пожара в доме на Никитском бульваре в Москве
В обломках самолета, на котором летел Эмилиано Сала, обнаружено тело
Защита Арашукова-старшего обжаловала его арест
Стал известен создатель яйца-рекордсмена из Инстаграма
Песков прокомментировал результаты опроса о желании россиян эмигрировать
Пентагон отправит почти 4000 военных на границу с Мексикой
Похороны Децла пройдут на Пятницком кладбище
Татьяне Тарасовой сделали операцию
Ингеборга Дапкунайте во время пожара на Никитском бульваре в Москве помогала пострадавшим
Полиция Москвы перекрыла улицу Липецкую из-за скопления воды
В Госдуме рекомендовали бесплатно раздавать еду с истекающим сроком годности
Большинство стран-членов ЕС признало Гуайдо временным главой Венесуэлы
Лавров: борьба с ИГ* еще не завершена
Песков обозначил позицию России по ситуации в Венесуэле
Лавров: США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями
Российские конструкторы представили гиперзвуковой космический дрон
В Антарктиде найден новый вид раннего динозавра
Первые авто из проекта «Кортеж» будут доступны для предзаказа с 15 февраля
На месте пожара в центре Москвы нашли тело седьмого погибшего
"Внутри воды почти по колено, гарь, копоть": что говорят жильцы сгоревшего элитного дома на Никитском бульваре