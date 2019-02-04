2019-02-04T17:24:55+03:00
Экономика

Рано обрадовались: пенсии по-старому никто не получит

36 миллионов россиян напрасно подумали, что им не станут повышать пенсионный возраст
Михаил ЗУБОВ
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Пенсионный возраст для клиентов НПФ будет повышаться по тому же графику, что и для остальных россиян.Пенсионный возраст для клиентов НПФ будет повышаться по тому же графику, что и для остальных россиян.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Большинство клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) приняли на свой счет разъяснение Минтруда о том, что накопленные там средства от добровольных отчислений можно получать по старым возрастным критериям (55 и 60 лет). То есть будто бы для держателей денег в НПФ пенсионный возраст не повышен.

Услугами НПФ пользуются 36 млн россиян. Увы, подавляющее большинство из них мы вынуждены разочаровать.

Напомним, для ясности, что пенсия может складываться из четырех частей.

1. Фиксированная выплата за достижение возраста.

2. Страховая часть (раньше она называлась трудовой). Она зависит от баллов и в первую очередь - от стажа.

3. Накопительная часть.

4. Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО).

Первые три части обязательные. Они формируются работодателем, который делает обязательные взносы с фонда оплаты труда. Первые две выплачивает государство. Третью — либо государство, либо НПФ, если гражданин перевел туда накопительную часть. Сейчас накопительная часть заморожена.

А четвертая часть - добровольные отчисления в НПФ, которые граждане делают из своей зарплаты. В ряде корпораций работодатель софинансирует платежи. А кто не хочет — тот не платит.

Так вот разъяснения Минтруда первых трех частей пенсии не касаются. Пенсионный возраст для клиентов НПФ будет повышаться по тому же графику, что и для остальных россиян, а обязательную накопительную часть никто для них раньше срока не разморозит.

Поблажка касается только 6 млн граждан, которые участвуют в программах НПО.

- В договорах, заключенных еще до повышения пенсионного возраста, указано, что выплаты начнутся при достижении пенсионных оснований. Но очевидно, что речь шла о 55- и 60-летнем возрасте, - сказал «КП» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов. - Чтобы законодательство о пенсионной реформе не имело обратной силы по отношению к этим договорам, Минтруд и написал разъяснения.

Таким образом, добровольные плательщики начнут получать негосударственную пенсию согласно старому пенсионному возрасту, а всех остальных это не касается.

Интересна судьба тех, кто будет заключать договора НПО в текущем году. Минтруд предлагает просто не привязывать эти договора к возрасту, а изменить формулировку таким образом, чтобы клиент фонда начинал получать пенсию по требованию. То есть, в договоре срок начала выплат будет оговариваться индивидуально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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