2019-02-04T17:44:30+03:00
В мире

Мусульмане начали патрулировать улицы Нью-Йорка

Сначала люди побаивались, но потом привыкли
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Улицы Нью-Йорка патрулирует «Мусульманский общественный патруль». Фото muslimcps.orgУлицы Нью-Йорка патрулирует «Мусульманский общественный патруль». Фото muslimcps.org
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Как сообщает газета The New York Times (NYT), сообщество мусульман Нью-Йорка решило взять безопасность на улицах города под свой контроль. Частный проект «Мусульманский общественный патруль» появился в прошлом году. Местные жители рассказывали, что автомобили Ford с голубыми горизонтальными полосами на бортах объезжают самые неспокойные кварталы и помогают полиции следить за порядком. Кто-то благодарил активистов. А кому-то бородатые волонтеры в форме пришлись совсем не по душе.

«Горожане были встревожены после того, как добровольцы из «Мусульманского патруля» без предупреждения появились в Бруклине», - пишут в NYT. Однако многие дружинники сами проживают в этом районе.

Автомобиль организации можно спутать с полицейским. Фото muslimcps.org

Автомобиль организации можно спутать с полицейским. Фото muslimcps.org

«38-летний Али из Бруклина постоянно думает о безопасности своих четырех детей. Он переехал в Соединенные Штаты из Йемена в 1990 году и тогда пообещал себе, что непременно встанет на защиту единоверцев. Таким образом, Али стал одним из первых 30 членов добровольческой группы».

Надо сказать, что для Нью-Йорка конфессиональный или этнический патруль – уже не экзотика. Например в еврейских кварталах давно существует дружина «Шомрим». Существует и азиатский патруль.

ВСЕ ЛЕГАЛЬНО И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВЛАСТЕЙ

«Недавно мусульманская группа прошла тренинг под руководством дежурных офицеров 72-го отделения полиции», - продолжает издание. «Изначально реакция была острой. И не всегда положительной даже среди некоторых членов мусульманской общины. Но затем все привыкли. К тому же невооруженные активисты предлагают услуги переводчика, ведь волонтеры свободно говорят на арабском, фарси и других восточных языках. Они лучше полицейских разбираются в культурных нюансах, сообщают о подозрительной деятельности, реагируют на дорожно-транспортные происшествия и даже помогают в поисках пропавших без вести».

Эмблема организации «Мусульманский общественный патруль». Фото muslimcps.org

Эмблема организации «Мусульманский общественный патруль». Фото muslimcps.org

ВСЕ ЗА СВОЙ СЧЕТ

«Патруль полностью содержится за счет пожертвований. Покупки автомобилей и синей униформы - заслуга мусульманского общинного центра в Сансет Парке (район в юго-западной части Бруклина - Ред.). Добровольцы планируют работать посменно с 17:00 до 23:00, в основном возле мечетей, остановок автобусов и метро», - добавили в The New York Times.

«Мы знаем свое место: мы не полицейские», - сказал в интервью газете заместитель руководителя «Мусульманского общественного патруля» Нур Рабах. «Мы просто охраняем спокойствие города. Мы - дополнительные пары глаз и ушей полиции Нью-Йорка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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