Кандидаты в президенты Украины 2019: шут, миллиардер, "газовая принцесса" с косой и другие

4 февраля на Украине закончилась регистрация кандидатов в президенты. Всего подали заявки 89 человек. Но украинский ЦИК зарегистрировал пока лишь двадцать восемь кандидатов - готовых если не занять кресло Петра Порошенко, то хотя бы хорошо попиариться.

«ЗА КЛОУНА» - ЗНАЧИТ ПРОТИВ ВСЕХ

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Но, как сказал «КП» киевский политолог Михаил Погребинский, интриги уже начались. Первая, и самая главная - «кто выйдет во второй тур?». По неожиданным для всех результатам опросов, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет шоумен Владимир Зеленский — за него готовы голосовать 19% украинцев, на втором - Юлия Тимошенко - 18,3%, а Петр Порошенко пока на третьем месте - 15% жителей Украины готовы отправить его на второй срок.

- Порошенко прибавил 2-3 процента к своему рейтингу за счет «томос-тура» - гастролям по городам с грамотой Константинопольского патриарха о даровании автокефалии (автономии, - ред.) украинской церкви. На этой волне он получил шансы пробиться во второй тур. Но за два месяца люди про «томос-тур» могут и позабыть, - считает Погребинский. - Так что возможны варианты.

История с томосом добавила к рейтингу Порошенко несколько процентов.Фото: REUTERS

- Вот, например, Зеленский очень лихо стартовал. Он победит в первом туре?

- Электорат у Зеленского не дисциплинированный. Его любят и знают, и для избирателей его кандидатура — протест, - говорит Погребинский. - Вдумайтесь - настолько ненавидят всех остальных кандидатов, что готовы проголосовать за клоуна. Но люди, которые придерживаются принципа «против всех», на выборы обычно не ходят.

ФАЛЬСИФИКАЦИИ УЖЕ ГОТОВЯТСЯ

К тому же, как считают политологи, пока еще не включился на полную катушку «административный ресурс». Хотя, первые «звонки» уже есть:

- Уволен глава «Украинского общественного телевидения». Администрация Порошенко была недовольна тем, что телеканал плохо и мало освещал «томос-тур». Это возмутительно, но это реальность - с олигархами, владеющими главными СМИ Украины, уже договорились о времени и площади для предвыборной агитации за Порошенко, - рассказал «КП» Погребинский.

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Фото Владимир Смирнов/ТАСС

И даже агитация с помощью админресурса это не самое страшное. Не факт, что люди поведутся на агрессивную политическую рекламу действующего президента. Может возникнуть обратный эффект - отторжение.

Появились и признаки подготовки масштабных фальсификаций.

- У нас за четыре последних года миллионы людей уехали из страны. Причем, надолго, основательно, но украинские паспорта у них остались. Тем не менее, по данным Центризбиркома, количество избирателей на Украине только увеличилось! Хотя людей у нас умирает больше, чем рождается. Есть мнение, что это подготовка к голосованию «мертвыми душами», - рассказывает Погребинский. - Милиция, администрации районов - все уже настроены, чтобы показать на выборах лучший результат в пользу Порошенко. Они сохраняют нынешнюю власть, и тем самым - свои места. Им это уже объяснили.

«ПРОРОССИЙСКИХ» КАНДИДАТОВ НЕТ

Политолог «успокоил» читателей КП - среди кандидатов в президенты Украины пророссийских политиков нет. А значит, курс Киева вряд ли сильно изменится - кого бы не выбрали. Даже те политики, кого принято обвинять в «пророссийских симпатиях», на самом деле с помощью такого «антипиара» добывают себе электорат русскоязычном Юго-Востоке Украины.

- А что означает сегодня на Украине – «пророссийский политик»? - спросили мы на прощание у Погребинского.

- Быть против НАТО, против вступления в Евросоюз, за мир с Россией, - был краток политолог. - Ничего подобного в программах кандидатов в президенты Украины нет.

И все же, давайте присмотримся к лидерам предвыборной гонки. Их шесть.

СЕМЕРКА ЛИДЕРОВ

Владимир Зеленский -19% голосов

Владимир ЗеленскийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Родился в 25.01.1978 в Кривом Роге. Женат, двое детей. Уже был президентом, сыграв в 2016 году глву Украины в сериале «Слуга народа». Комедийный актер, шоумен и режиссер. Имеет юридическое образование, которое никогда не использовал, учился в том же институте, где его отец возглавляет кафедру информатики - в Криворожском экономическом. Поет, танцует, играет на гитаре, поднимает штангу (первый разряд). Поддержал Майдан еще в 2013 году, собрал и передал участникам войны в Донбассе 1 миллион гривен (2,5 млн. руб.). При этом, считает что нужно пересмотреть языковую политику в отношении русского языка - пусть на нем говорят все, кто хочет. Уверен, что любые проблемы с Москвой нужно решать с помощью переговоров. Обещает бороться с коррупцией и безработицей, которая порождает миграцию.

Юлия Тимошенко - 18,2% голосов

Юлия ТимошенкоФото: REUTERS

Родилась 27.11.1960 в Днепропетровске. В девичестве - Капительман. Замужем, имеет дочь. Кандидат экономических наук. Это третья попытка Юлии Тимошенко стать президентом Украины. В 2010 году она проиграла выборы Януковичу, а в 2014 году проиграла Порошенко.

В политике - 22 года. В 1997 году стала депутатом. Вице-премьером с 1999 по 2001 год. И премьером - в 2005 году. Лидер партии «Батькивщина», один из организаторов «оранжевой» революции 2004 года. В 2011-м была осуждена на 7 лет о делу «о превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией». Получила прозвище «газовая принцесса» Украины. В феврале 2014-го приехала на «сцену» Майдана прямо из тюрьмы, сидя в инвалидной коляске, но в лабутенах. По рейтингу «Форбс» в 2003 году считалась «третьей по влиянию женщиной мира». Часто меняет имидж, но всему миру известна ее прическа с косой «бубликом». Депутат Верховной Рады. Предлагает превратить Украину в «канцлерскую республику». Что это такое — мало кто понимает.

Петр Порошенко -15,1%

Петр ПорошенкоФото: REUTERS

Родился 26.09.1965 в г. Болград, мастер спорта по дзюдо, имеет экономическое образование, на шестом месте среди самых богатых людей Украины. Женат, четверо детей. Владелец группы «Рошен» (через управляющую компанию), объединяющую кондитерские предприятия Украины. Владеет рядом СМИ, такими как крупнейший «пятый канал», автобусными заводами, верфями. Депутат с 1998 года, министр иностранных дел, при Януковиче - министр экономики. В одном из интервью 2014 года признался, что «спонсировал Майдан водой и дровами», в феврале 2014 полетел в Крым, чтоб уговорить местных жителей остаться в составе Украину, но был освистан и чудом покинул Симферополь с помощью милиции. Продолжил войну в Донбассе. Проводит последовательную политику размежевания с Россией и с «русским миром». Подписал закон об увековечивании памяти бойцов УПА. Средняя зарплата украинцев за время президентства Порошенко упала в полтора раза с $443 (в 2013 году) до $290 (в 2018-м), а коммунальные тарифы и цены выросли в 2-3 раза. Обещает продолжить курс на сближение с Западом и НАТО.

Юрий Бойко - 10%

Юрий БойкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Родился 9.10.1958 года на Донбассе, в Горловке. Женат, имеет шесть детей. Инженер, химик-технолог, учился в Москве. Прошел путь от мастера до директора хим.завода «Заря». Был два раза министром топлива и энергетики, один раз - энергетики и угольный промышленности, два года - с 2012 по 2014 вице-премьер. Второй раз пытается стать президентом, на досрочных выборах 2014 года предлагал сделать русский язык государственным и развивать отношения и экономические связи одновременно и с Россией и с ЕС. В 2015 году, в разгар боев за Дебальцево, предложил сесть за стол с Россией и одновременно ввести на Донбасс миротворцев ООН. Больше за земляков с Донбасса открыто не радел. Главное в его кандидатской программе - разрешение кризиса на Донбассе путем прямых переговоров с Россией. В 2016 году избил другого кандидата в президенты Олега Ляшко.

Анатолий Гриценко — 8,5%

Анатолий ГриценкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Родился 25.10.1957 года в селе Богачовка под Черкассами. Женат, трое детей в двух браках, вторую свадьбу пришлось проводить семь раз - все гости не вмещались. Закончил Киевское суворовское училище с золотой медалью, затем Киевское высшее военное авиационно-инженерное училище, кандидат технических наук, полковник запаса. Учился в институте языков Минобороны США и в Университет ВВС США. Писал предвыборную программу Виктору Ющенко, два года был министром обороны Украины в правительстве Тимошенко. С 2007 года - депутат. Пытался стать президентом в 2014-м, пришел к финишу четвертым. В июле 2017 года в эфире украинского телевидения призвал взрывать машины в Москве после чего СК РФ возбудил против него уголовное дело. В предвыборной программе предлагает вернуть Донбасс «любыми способами - военными и дипломатическими».

Олег Ляшко — 7%

Олег ЛяшкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Родился 03.12.1972 в Чернигове, вырос в детдоме, по первому образованию - тракторист. Юридическое образование получил заочно. Женат, один ребенок. С1990 года занимался журналистикой, в 2006 стал депутатом. В 2014 выдвигался в президенты Украины заняв третье место. Глава «Радикальной партии». Имеет 3 судимости за мошенничество, клевету и хищение. Активный участник «Евромайдана» и конфликта в Донбассе. Лоббировал создание батальона «Азов». При этом Ляшко публично заявлял, что его брат и сестра воюют в ополчении Донбасса. Замешан в педофильском скандале, был обвинен несовершеннолетним в изнасиловании.

Аутсайдеры

Евгений Мураев — 3,6

Евгений МураевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Депутат Верховной рады Украины VII созыва и VIII созыва. Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Бывший член Партии регионов. Лидер партии «Наши».

Александр Шевченко — 2,9%

Александр Шевченко. Фото shevchenko.if.ua

Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созыва, предприниматель.

Андрей Садовой — 2,7%

Андрей СадовойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мэр Львова, председатель партии «Самопомощь».

Александр Вилкул — 2,6%

Александр ВилкулФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Депутат Верховной Рады Украины, бывший вице-премьер и председатель Днепропетровской обладминистрации.

Игорь Смешко — 2,2%

Игорь СмешкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лидер партии «Сила и Честь». Доктор технических наук. Генерал-полковник, с 4 сентября 2003 по 4 февраля 2005 руководитель СБУ.

Руслан Кошулинский — 1,3%

Руслан Кошулинский. Фото NEWSONE/Youtube

Депутат Верховной Рады Украины VII созыва, заместитель председателя партии «Свобода».

Ольга Богомолец — 0,9%

Ольга БогомолецФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Депутат Верховной Рады Украины, Глава комитета Верховной рады по здравоохранению.

Валентин Наливайченко — 0,9%

Валентин НаливайченкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Депутат Верховной Рады Украины VII созыва, экс-глава СБУ.

Роман Бессмертный — 0,4%

Роман Бессмертный. Фото bezsmertnyi.org

Депутат Верховной Рады Украины II, III, IV та V созыва, бывший вице-премьер по региональной политике, дипломат, один из авторов Конституции Украины.

Сергей Каплин — 0,5%

Сергей Каплин. Фото NEWSONE/Youtube

Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, лидер «Социал-демократической партии».

Сергей Тарута — 0,5%

Сергей ТарутаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, глава партии «Основа», предприниматель.

Дмитрий Добродомов — 0,3%

Дмитрий ДобродомовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Журналист, медиа-менеджер, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, лидер партии «Народный контроль».

Александр Мороз — 0,2%

Александр МорозФото: YouTube

В 1991-2012 годах глава Социалистической партии Украины. Бывший спикер Верховной рады.

Виталий Скоцик — 0,1%

Виталий СкоцикФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Председатель Аграрной партии Украины.

*по данным соц.опросов группы «Рейтинг»