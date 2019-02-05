Электронный обман: «Просыпаюсь, а я - генеральный директор фирмы-помойки»

Сегодня благодаря электронным сервисам совершить мошенничество проще простого. И даже оригиналы документов - паспорта, ИНН, пенсионного удостоверения - не нужны. Достаточно их копий.

- Я и не подозревала, что такое возможно, - рассказывает 52-летняя продавщица Ольга Букарева. - Но я уже полгода не могу добиться, чтобы закрыли непонятным образом оформленное на меня ООО.

ПИСЬМО НЕСЧАСТЬЯ

Началась эта история в августе 2018-го.

- В почтовый ящик пришло уведомление о заказном письме. Причем адрес стоял мой, а вот вместо адресата значилось некое ООО «Партнер сервис». Я подумала, что это какая-то ошибка. Пришла получать на почту и сильно удивилась - это было письмо из Фонда социального страхования (ФСС): уведомление о регистрации в качестве страхователя юрлица.

Ольга тут же полезла в интернет. ООО с таким названием было несколько. К своему удивлению, а потом ужасу, женщина обнаружила, что она значится... генеральным директором и единственным учредителем одной из этих фирм.

- Я работаю простым продавцом, никаких фирм никогда не открывала. Но ИНН совпадал с моим. Адрес - с моим домашним. Первым делом я пошла все выяснять в налоговую. Так началось мое хождение по мукам.

Ольга показывает документ: в возбуждении уголовного дела ей отказали. А липовая фирма, оформленная на ее имя, работает. Фото: Валентина НИКОЛАЕВА

«ВОТ ЖЕ ВАША ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ»

В налоговой № 46 в Походном проезде (где произошла регистрация ООО) Ольге сказали, что все документы подавались в электронном виде, есть ее электронная подпись, и отправили за разъяснениями в налоговую № 24 (по месту жительства).

- А там меня совсем запутали. Сказали, что документы привозила якобы я сама и никакой моей электронной подписи нет. Так они меня туда-сюда футболили, но ничего не происходило. К счастью, в один из моих визитов сотрудник налоговой службы посоветовал обратиться в отдел регистрации и учета налогоплательщиков. Там составили протокол отказа, и я его подписала. Но, с сожалению, решение по этому протоколу принимается в течение 6 месяцев. Так что ждать теперь до конца февраля.

В возбуждении уголовного дела Ольге Букаревой отказали.

- В полицию вы обращались?

- Конечно! Сразу же пошла в райотдел с заявлением. Но спустя пару месяцев из ОВД пришел ответ - ущерба нет, в возбуждении уголовного дела отказать.

Ольга разнервничалась и писала письма уже куда только могла. В Министерство экономики, в Министерство связи...

- Мое заявление в итоге попало в Отдел экономической безопасности по СЗАО. Но и там вынесли отказ «в связи с отсутствием в деянии неустановленных лиц события преступления».

А липовое ООО живет и здравствует. Ольге перед Новым годом на почту пришло уведомление, что все налоговые отчеты сданы, проверки проведены.

- Но как же ваши документы могли попасть к этим людям? Вы не теряли их?

- Нет. Паспорт всегда при мне. ИНН и прочие документы предъявляла только на двух последних местах работы - строительная фирма и магазин товаров для творчества.

МОГУТ И КВАРТИРУ ОТНЯТЬ

Ольга рассказала о случившемся своим коллегам в магазине. Женщине посочувствовали. А в самом начале 2019-го бывшая коллега Букаревой тоже обнаружила себя директором и учредителем фирмы.

- 3 января она по почте получила вызов на допрос в качестве свидетеля по делу о каком-то ООО «Кадры», в котором она значится как учредитель и директор. На эту фирму пожаловались клиенты. Параллельно обнаружилось, что на ней еще и ИП числится. Да и счет в банке. Она туда ходила, сотрудники, увидев ее паспорт, сообщили, что им приносили другой - ФИО такие же, а фотография чужая. Представляете?

По моим следам она написала все заявления. Но ей, как и мне, ждать закрытия полгода.

- Может, на вашу фирму тоже счет в банке открыт, на котором много денег?

- Я делала запрос в налоговую по этому поводу. Сказали - нет. Но мне очень страшно. Я написала уже заявления в МФЦ по поводу квартиры - что я протестую против внесения изменений в документы о правах собственности. Бумаг я много всяких написала. Но пока даже не могут найти тех, кто украл информацию обо мне и открыл это ООО.

Судя по всему, персональные данные Ольги и ее коллеги попали к злоумышленникам с их последнего места работы (иначе как объяснить это совпадение?). Возможно, хакеры взломали базу данных или она утекла каким-то иным образом. Ответить на этот вопрос может только следствие, но оно пошло в отказ. Теперь женщинам остается одно - нанимать адвоката и защищаться самим.

Что делать, если личные данные украли

В районной налоговой нужно:

1. Запросить копию решения № 1 о создании ООО с подписью учредителя (услуга платная, от 200 руб. до 400 руб. в зависимости от срочности).

2. В отделе регистрации и учета налогоплательщиков подписать протокол отказа от регистрации ООО.

3. В ту налоговую, где регистрировалось ООО, отнести:

- заявление о недостоверности сведений (форма Р34001);

- заявление о недостоверности адреса. К заявлению должны быть приложены копии правоустанавливающих документов на адрес (форма Р34002).

4. Возражение о регистрации юридических лиц с использованием твоих персональных данных и адреса (форма Р38001).

Комментарий юриста

«Такие липовые ООО отмывают деньги»

Александр КАРАБАНОВ, кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов:

- Электронная форма подачи документов о регистрации ООО существует около трех лет. И подобных случаев я лично встречал уже немало. Здесь очевидно, что имеет место незаконное деяние. Скорее всего, эта так называемая фирма-помойка используется для ухода от налогов, обналичивания денег либо их конвертирования за границу.

- Как могут украсть личные данные, если документы человек не терял?

- Теоретически - везде, где вы их предъявляете. В микрофинансовой организации, когда подаете на заем. На работе опять же. Или если потеряли смартфон, на который скачано приложение «Госуслуги».

- Как себя застраховать?

- А особо никак. Я советую каждому хотя бы раз в месяц проверять себя в базе Федеральной налоговой службы, чтобы убедиться, что не стал участником какого-либо ООО. Если да, то надо немедленно написать заявление в ФНС о том, что гражданин не является ни учредителем, ни директором и просит приостановить деятельность этого ООО (подробнее см. «Что делать...»). Такое же заявление надо написать в полицию.

- Но как мы видим, полиция может не реагировать....

- Здесь есть состав преступления! В случае возникновения финансовых претензий со стороны государства к такому ООО (неоплаченные налоги, долги и т. д.) либо иных материальных исков учредитель станет фигурантом уголовного дела. И уже в рамках его расследования придется доказывать, что это не он все затеял.